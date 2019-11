Dinamo Sassari a vele spiegate, battuta Reggio Emilia 100-81 nell'anticipo

Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 100-81

Immediato riscatto per la Dinamo Sassari che supera nettamente la Grissin Bon Reggio Emilia nell'anticipo della nona giornata e si mette alle spalle la sconfitta allo scadere patita domenica scorsa nel big match al Taliercio contro Venezia. Il Banco di Sardegna cambia marcia nel secondo quarto, prende un vantaggio in doppia cifra e poi lo conserva fino all'ultima sirena per il sesto successo in campionato che vale il momentaneo secondo posto in classifica al pari di Brindisi con 12 punti. Seconda sconfitta di fila invece per la Reggiana che, dopo il turno di riposo, cade quindi al PalaSerradimigni dove si presenta senza Mekel e poi perde Vojvoda per infortunio: la squadra di Buscaglia resta ferma a quota 8 punti.

Il match del PalaSerradimigni è scoppiettante fin dall'inizio, gli attacchi sono in gran spolvero, si segna con grandi percentuali e il punteggio alla prima pausa è eloquente, 30-26 per Sassari che mette la freccia grazie a McLean e a Pierre dopo che Reggio era anche a +4 in virtù del buon avvio di Fontecchio dal'arco e delle folate di Upshaw. Nel secondo periodo la Dinamo riparte molto bene, Reggio perde Vojvoda per infortunio e la squadra di Pozzecco arriva fino al +14, 42-28. La forbice si allarga ancora per i canestri di Jerrells, McLean e Bilan, Reggio si trova a -16 ma lì c'è una bella reazione con l'ingresso in campo di Infante che mette una tripla, trova l'assist per Johnson-Odom e poco prima della sirena Owens ruba e va a schiacciare per il -9 con cui si torna negli spogliatoi, 51-42.

Nella ripresa la gara prosegue a elastico, il Banco di Sardegna ha in pugno il match, scappa a +18 sul 60-42 con un canestro di Bilan ma deve anche fare attenzione ai lampi della Grissin Bon che torna fino al -11 spinta da un vivace Peppe Poeta in versione "guastatore". Al termine del terzo periodo è +17 per Sassari sul 75-58 dopo che Reggio aveva accorciato da -21 a -14. Il canovaccio si ripete nel quarto quarto, il solito Poeta avvicina la Grissin Bon ancora a -11 ma la gara è saldamente nelle mani della Dinamo che poi nel finale dilaga e fa spettacolo con le schiacciate dell'MVP Pierre per il definitivo 100-81. E' una seratona per i padroni di casa che chiudono col 70% da due, 9 su 20 da tre e addirittura 29 assist di squadra! Sei gli uomini in doppia cifra per la Dinamo: spiccano Evans, 20 punti, e Pierre, 19. Per Reggio il bottino più ricco è rappresentato dai 20 punti di un coriaceo Poeta.

La prossima settimana Sassari giocherà martedì in Champions League in Israele con l'Unet Holon (ore 18:30 su Eurosport Player) e poi domenica alle 17 al Forum contro l'Olimpia Milano, big match della decima giornata di Serie A anche in diretta TV su Eurosport 2. La Grissin Bon tornerà in campo tra una settimana, sabato, alle 20:30 nell'anticipo contro Varese.

Banco di Sardegna Sassari: Pierre 19, Spissu 2, Jerrells 13, Evans 20, Bilan 17, Devecchi ne, Bucarelli, Magro ne, Vitali 14, McLean 13, Gentile 2. All. Pozzecco.

Grissin Bon Reggio Emilia: Candi 3, Poeta 20, Johnson-Odom 13, Upshaw 15, Pardon 8, Diouf ne, Fontecchio 11, Infante 3, Vojvoda, Cipolla, Owens 8, Mekel ne. All. Buscaglia.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 100-81

