Emergenza Coronavirus: Olimpia Milano-Virtus Roma a porte chiuse?

Ore agitatissime nella pallacanestro italiana in seguito alla questione coronavirus che sta facendosi sempre più largo in Italia. Nella giornata di lunedì nessuna comunicazione è stata data ai club, con alcuni di essi che hanno bloccato le vendite delle gare (Varese per la sfida di recupero della 22a giornata con la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano per quella di domenica con la Virtus Roma, la Dinamo Sassari per quella contro Cantù e le V nere per il match contro Brescia).

Se il settore femminile, almeno con le squadre di Eurolega, ha “risolto” il problema trasferendosi a Lubiana per le ultime partite del girone di Schio e di Venezia, tra gli uomini la questione è più complessa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi dovrebbe essere comunicato dalla FIP il blocco delle partite del weekend nel massimo campionato.

Video - Highlights: Virtus Roma - AX Armani Exchange Milano 73-79 06:40

L’unica eccezione potrebbe riguardare Milano-Roma, per una ragione legata al fatto che il calendario dell’Olimpia è talmente intasato, con la presenza anche dell’Eurolega ogni singola settimana, che pensare a un qualsiasi rinvio è impresa ardua. Del resto, anche la FIBA ha imposto la conclusione dei campionati entro il 12 giugno a causa della disputa dei tornei Preolimpici dal 23 in avanti. La soluzione, nel caso del match tra Olimpia e Virtus capitolina, sarebbe di disputare il match a porte chiuse.

Intanto il GM di Milano, Christos Stavropoulos, si è detto ottimista, dalle pagine dell’edizione milanese de La Repubblica, sulla disputa del match di Eurolega di venerdì a Kaunas contro lo Zalgiris. Non è infatti giunto alcun segnale che faccia pensare a un rinvio.

