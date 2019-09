Esordi casalinghi con vittoria per Brescia e Trento. Per la Virtus Bologna successo in chiaroscuro

Dolomiti Energia Trentino - Oriora Pistoia 88 - 75

A cura di Davide Fumagalli. Buona la prima per la Dolomiti Energia Trentino che apre il suo campionato superando 88-75 l'OriOra Pistoia. L'Aquila, con coach Brienza al timone dopo 9 anni di Maurizio Buscaglia, ha la meglio sui toscani, battuti per la sesta volta consecutiva, e riporta in parità il bilancio dei propri esordi in campionato, 3-3, riscattando il ko dopo due overtime contro Cremona della passata stagione. L'avvio è equilibrato, la squadra di coach Carrea, debuttante in A, resta in corsa grazie al belga Jean Salumu e al primo riposo è 19-19. Nel secondo quarto si accendono Justin Knox e James Blackmon, ma soprattutto Trento trova il jolly in Andrea Mezzanotte: il talento classe 1998 segna tutti i suoi 14 punti nel periodo mostrando lampi entusiasmanti e la Dolomiti Energia prova a scappare. I toscani restano a galla grazie a Terran Petteway, giocatore capace di segnare 43 punti conto Trento nel 2016-17, ma all'intervallo i padroni di casa sono comunque a +7 (44-37).

Nella ripresa, dopo un avvio tambureggiante con Aristide Landi sugli scudi, l'OriOra si spegne e Trento vola via, spinta dalle triple di Blackmon e dai muscoli di Knox, devastante nei pressi del ferro. I padroni di casa allungano fino al +24 nel quarto periodo (79-55), poi Pistoia ha una reazione d'orgoglio e torna a -15, ma la gara non si riapre e così la Dolomiti Energia può godersi il primo successo. Sugli scudi Blackmon, 27 punti con 6 triple, bene Knox, 16, e King, 12 con 6 rimbalzi, oltre ai 14 del già citato Mezzanotte. Per Pistoia 20 punti di Petteway e 17 di Salumu e Justin Johnson. Eloquente il 25-0 per Trento nei punti dalla panchina: all'OriOra servirà qualche contributo in più per conquistare la salvezza.

Il tabellino

Trentino: Kelly 7, Blackmon 27, Craft 1, Pascolo 4, Mian 2, Forray 5, Knox 16, Mezzanotte 14, Voltolini n.e., King 12, Lechthaler n.e.. All. Brienza.

Pistoia: Della Rosa, Bonistalli n.e., Petteway 20, D'Ercole, Quarisa, Brandt n.e., Salumu 17, Landi 13, Dowdell 8, Johnson 17, Wheatle. All. Carrea.

Germani Basket Brescia - Grissin Bon Reggio Emilia 90 - 82

A cura di Marco Arcari. Esordio vincente per la Germani Basket Brescia, che s'impone sulla Grissin Bon Reggio Emilia, trascinata soprattutto dalla regia di Luca Vitali e dai canestri di DeAndre Lansdowne. I padroni di casa partono subito forte, trascinati da un Vitali ispiratissimo in regia (6 assist nel 1° quarto): il playmaker ispira Lansdowne e Ken Horton per le prime triple della Germani, che scavano il primo solco insieme alle giocate nel pitturato di Tyler Cain, già totalmente a suo agio nel pick&roll proprio con Vitali. Gal Mekel prova a scuotere la Grissin Bon con giocate di puro talento, ben supportato da David Vojvoda, ma nel finale di periodo Brescia trova nuovamente i canestri che le consentono di chiudere sul +9 (27-19), anche grazie al buzzer di David Moss dopo un bel rimbalzo offensivo. La formazione di coach Buscaglia è perfetta da oltre l'arco (7/8) nel 2° quarto, trovando in Leonardo Candi (11 punti e 3 bombe nella frazione) e nel solito Darius Johnson-Odom i giocatori che guidano la rimonta fino al -1 (49-48) con cui si chiude il 1° tempo di una sfida entusiasmante e caratterizzata fin qui da giocate bellissime.

Brescia riprende a macinare gioco e a trovare le triple a inizio ripresa, ma è la Grissin Bon ad andare provvisoriamente in vantaggio coi canestri di un immarcabile Johnson-Odom. Quest'ultimo sbaglia però troppi liberi nel concitato finale di frazione, mentre Lansdowne è glaciale e permette alla squadra di coach Esposito di rimettere la testa avanti al 30' (68-67). Le due squadre si contraggono in ambo le fasi ed emergono allora le individualità: Brian Sacchetti risponde colpo su colpo ai canestri di Simone Fontecchio, ma sono Lansdowne e Horton a piazzare le 2 bombe che piegano le ultime resistenze biancorosse e fanno esplodere di gioia il Palaleonessa. Top scorer Lansdowne (23 punti), ma bene anche Cain e Horton (15 punti a testa); per Vitali 13 assist a referto. A Reggio non bastano i 22 punti di Johnson-Odom e la doppia-doppia (10 punti e altrettanti rimbalzi) di Upshaw.

Il tabellino

Brescia: Zerini, Abass 5, Cain 15, Vitali 4, Laquintana 7, Lansdowne 23, Dalcò, Guariglia, Horton 15, Moss 8, Sacchetti 13. All. Esposito.

Reggio Emilia: Johnson-Odom 22, Fontecchio 8, Pardon 5, Candi 11, Poeta 5, Vojvoda 5, Infante n.e., Soviero n.e., Owens 8, Upshaw 10, Diouf n.e., Mekel 8. All. Buscaglia.

Segafredo Virtus Bologna - Virtus Roma 74 - 67

A cura di Daniele Fantini. Una Bologna a luci e ombre si aggiudica la sfida delle Virtus all'esordio stagionale: il 74-67 conclusivo racconta una partita in cui la squadra di Djordjevic si scrolla di dosso gli ospiti a cavallo dei due quarti centrali, tocca il +21, ma finisce con l'ammirarsi eccessivamente allo specchio, spaventandosi nel finale per l'insospettabile reazione e rimonta di una Roma mai morta. Con Milos Teodosic ancora ai box per recuperare dal problema di fascite plantare accusato nel ritiro con la nazionale serba pre-Mondiale, spiccano i 12 assist di Stefan Markovic che, dopo un inizio un po' titubante per l'ottimo approccio difensivo di Roma, regala sprazzi di grande basket spettacolare innescando tutti i compagni: ne beneficiano Kyle Weems, top-scorer con 19 punti e 10 rimbalzi, Frank Gaines, che accende scintille uscendo dalla panchina con 14 punti, e Vince Hunter, più efficace in vernice del dirimpettaio Julian Gamble (12 punti, 5 assist e 4 recuperi).

Roma, priva dell'asse play-pivot titolare composto da Jerome Dyson e Davon Jefferson, gioca una partita di grande cuore e sacrificio, tenendo botta in un primo quarto dalle tinte difensive, ma naufragando quando è poi la Virtus ad alzare il livello di fisicità nella propria metacampo mettendo la museruola a William Buford (17 punti con 5 triple a bersaglio): ottima, però, la reazione dopo aver toccato il -21, lanciata dal carattere di Tommaso Baldasso (10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist al suo esordio in Serie A) e da una fiammata di Tomáš Kyzlink (17 punti ma 1/8 dall'arco). Interessante anche il ritorno in A di Giovanni Pini (12 punti), capace di tenere a galla la Virtus Roma nelle fasi iniziali della partita con il suo classico repertorio dalla media distanza.

Il tabellino

Bologna: Gaines 14, Teodosic n.e., Solaroli n.e., Pajola 2, Baldi Rossi 8, Markovic 1, Ricci 9, Cournooh 4, Hunter 12, Weems 19, Nikolic n.e., Gamble 5. All. Djordjevic.

Roma: Moore 4, Alibegovic 7, Rullo, Dyson n.e., Baldasso 10, Pini 12, Farley, Spinosa n.e., Buford 17, Kyzlink 17. All. Bucchi.

