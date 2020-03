Ettore Messina: "I giocatori dell'Olimpia Milano sono disponibili a ridursi lo stipendio"

Le parole sono quelle di Ettore Messina, raccolte dall’ANSA: i giocatori dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano sono disposti a ridursi lo stipendio a seguito delle conseguenze, anche economiche, legate alla pandemia di coronavirus che ha fermato lo sport non solo in Italia.

Queste le affermazioni dell’uomo che non solo siede sulla panchina del club milanese, ma che ne è anche presidente delle “Basketball Operations”:

" I giocatori si sono detti estremamente disponibili ad accogliere eventuali richieste. Sono ragazzi sensibili e responsabili, sono molto orgoglioso di loro. Abbiamo un proprietario come Giorgio Armani che si è speso molto per l’Italia in questo momento di difficoltà. "

Messina si riferisce, parlando di Armani, alle varie donazioni da lui effettuate a favore di numerosi ospedali e alla produzione di camici monouso per il personale sanitario in questo difficile momento. Limitandosi ai soli ultimi 12 mesi, Armani aveva già, ben prima della pandemia, mostrato una volta di più la propria volontà di fornire un aiuto concreto alla popolazione italiana: nello scorso novembre, con diverse regioni in grave difficoltà a causa del maltempo, ha deciso, tramite il Gruppo Armani, di devolvere gli incassi di tre partite interne dell’Olimpia a favore della Protezione Civile a fini di aiuto.

