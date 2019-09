Fantabasket di Serie A con Dunkest: ecco come si gioca e come sfidare i tuoi amici gratuitamente

Martedì 24 settembre scatta il campionato di Serie A 2019/20 - tutto LIVE e in VOD su Eurosport e Eurosport Player - e ovviamente inizia anche il torneo dei fanta-allenatori! Dunkest offre anche quest'anno la possibilità di iscrivere la propria squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori: in palio ricchi premi per i vincitori! Fantabasket: clicca qui, iscriviti gratuitamente e sfida i tuoi amici

Come si gioca a Dunkest

Partecipare è molto semplice e immediato, bastano pochi passi per costruire la propria squadra e scendere in campo!

Crea la tua squadra: hai 95 crediti per acquistare 4 guardie, 4 ali, 2 centri, e 1 coach.

Calendario: ogni Giornata Dunkest è suddivisa in più Turni di Gioco, ovvero i blocchi di partite di ciascun giorno.

Gestisci la tua rosa: fai sostituzioni campo-panchina tra Turni di Gioco. Al termine della Giornata puoi vendere e acquistare giocatori.

Campionati: crea il tuo campionato privato con gli amici utilizzando la stessa squadra del Concorso, o scegli la Modalità Draft a roster esclusivi!

Il regolamento completo

Milano parte con i favori del pronostico in campionatoGetty Images

Le novità del 2019

Queste le novità della stagione alle porte:

Modalità Draft, che ti permette di creare una lega privata con i tuoi amici, comporre il tuo roster esclusivo attraverso l’asta, proporre trade e andare a caccia di free agent (vedi regolamento nella sezione dedicata), in versione gratuita;

Nuovo vantaggio "No Pubblicità" per eliminare i banner da sito e app;

Nuovissimo flusso di registrazione, più semplice e veloce, con tutorial di spiegazione per i nuovi iscritti;

Nuovo filtro turni di gioco, per scegliere la propria squadra con sempre più strumenti a disposizione;

Unica app e unico sito dove poter giocare a tre giochi diversi: Fantabasket LBA, Fantabasket Eurolega e Fantabasket NBA

Fantabasket: iscriviti gratuitamente e sfida i tuoi amici

In palio ricchi premi

Super premi di giornata e finali ti aspettano! In palio un ricco montepremi da 5.000€. Il primo classificato di ogni Giornata Dunkest vince un buono da 50€ spendibile su TripleBasket.it mentre al termine della stagione, il primo classificato del campionato "Generale" vince un buono regalo Amazon da 500€!

Accedi al campionato Eurosport e sfida tutti gli utenti

Se volete mettervi alla prova anche contro tutti gli appassionati di basket della grande famiglia di Eurosport, abbiamo creato un campionato tutto per voi: Eurosport 2019/20, Questo il codice per iscrivervi al campionato griffato Eurosport: 7F02D153

Fantabasket: iscriviti gratuitamente e sfida i tuoi amici

Eurosport Player: un anno di basket (e non solo) a 49,99 €

Scopri il servizio e abbonati! Web | Apple Store | Google Play

Scendi in campo con Eurosport Player! Grazie ad un'offerta unica nel suo genere, casa tua diventa il vero Palazzetto del basket. 49.99€ per seguire un anno della tua squadra del cuore e non perderti nemmeno un canestro delle italiane in tutte le coppe europee. E se sei già abbonato, il rinnovo è automatico al prezzo di 49.99€.

Tutto il basket, e non solo... Un'offerta senza limiti che prevede il programma completo di ogni giornata di Serie A, Eurolega, e i match delle squadre italiane in Eurocup e Champions League su Eurosport Player. Tutte le partite saranno disponibili in ogni momento e su qualsiasi device. Inoltre, abbonandosi ad Eurosport Player, saranno visibili anche tutti gli altri contenuti di Eurosport, dai tornei del Grande Slam di tennis al meglio della stagione ciclistica, i maggiori sport invernali e ovviamente l'estate prossima le Olimpiadi di Tokyo 2020!