E' festa Olimpia nel nuovissimo Allianz Cloud: l'AX Armani Exchange batte agevolmente 98-49 l'Urania Milano, neopromossa in A2, nella prima uscita stagionale in città e conquista il derby, il primo dopo quasi 40 anni. Non è stato come quello del febbraio 1980, contro la storica rivale Pallacanestro Milano, ma il richiamo è stato forte e la curiosità di vedere da vicino Sergio Rodriguez, Ettore Messina e gli altri nuovi, ha portato una buona cornice di pubblico nell'impianto costruito dove sorgeva lo storico PalaLido.

La partita

Una festa all'inizio, con la presentazione di tutti i giocatori davanti al patron Giorgio Armani e a leggende come Dan Peterson e Dino Meneghin, e una bella coreografia a tinte biancorosse in quella che sarà la casa dell'Urania in A2 e che potrebbe essere utilizzata dall'Olimpia per necessità nel caso il Forum fosse occupato. Il match ha detto poco, il divario tra le due squadre è evidente e il vantaggio della squadra di Ettore Messina si è dilatato progressivamente, superando le 40 unità negli ultimi 5' di gara.

Armani Milano - Urania MilanoGetty Images

Pur senza Gudaitis e Nedovic, ancora ai box per infortunio, e anche Aaron White, a riposo precauzionale, l'AX Armani Exchange ha sfruttato in avvio la fisicità di Tarczewski e i canestri di Micov per chiudere il primo quarto sul 23-14, poi nel secondo quarto è subito arrivato il +20 ancora col serbo. All'intervallo è 51-30, griffato dalla tripla sulla sirena di Riccardo Moraschini, altro volto nuovo. Al rientro dopo la pausa negli spogliatoi è salito in cattedra Michael Roll: la guardia ex Maccabi Tel Aviv, arrivato da pochi giorni dopo il Mondiale disputato con la Tunisia, infila tre triple e un assist per la bomba dall'angolo di Moraschini, e così Milano arriva al +30. L'Urania tampona con le giocate di Nik Raivio, il migliore dei suoi, e i canestri di Montano e Piunti, ma per la squadra di Davide Villa non ci sono speranze: per i "Wildcats" saranno ben altre le gare da vincere, quelle nel campionato di A2.

Il finale è 98-49, le due squadre escono sostenute da un bell'applauso al termine da un match con pochi spunti a livello tattico ma che certamente è stato importante per la città e il nuovo PalaLido. Pratogonisti Kaleb Tarczewski, il milgior marcatore con 18 punti, e Michael Roll, 14. Per l'Urania brilla Raivio, 15. Per l'Olimpia Milano è l'ottava vittoria su otto uscite di precampionato: domani la squadra volerà ad Atene per completare la preparazione con le sfide contro il Fenerbahce e la vincente di Maccabi e Panathinaikos.

Ettore Messina in Armani Milano - Urania MilanoGetty Images