Finale thriller a Venezia: Milano vince il big-match con una triplona di Vlado Micov

Umana Reyer Venezia - AX Armani Exchange Milano 70-71

A cura di Daniele Fantini. San Vladimir cade il 15 luglio, ma oggi arriva con cinque mesi di ritardo. Oppure con sette di anticipo. L'Olimpia Milano ringrazia una tripla impiccata di Vladimir Micov a cinque secondi dalla sirena, e, sbancando il Taliercio 71-70, vince una partita che sembrava ormai persa allungando a quattro la striscia positiva in campionato aperta contro Sassari. Per la Reyer, scornata e beffata, arriva invece il secondo ko consecutivo (il terzo nelle ultime quattro gare) che peggiora ulteriormente una situazione di classifica già deficitaria, col grosso rischio di rinuncia alle Final Eight di Coppa Italia ormai incombente all'orizzonte.

Video - Vladimir Micov si inventa una tripla assurda a 5" dalla fine: Milano sbanca Venezia 71-70 00:53

Nonostante sia soltanto la 13esima giornata, l'incrocio tra le due squadre che si sono spartite gli ultimi quattro titoli nazionali porta con sé un chiaro aroma da playoff: si gioca, specialmente nella ripresa, una partita maschia, fisica, con netta prevalenza delle difese sugli attacchi, come certificato anche da quegli otto lunghissimi minuti nel quarto periodo in cui l'Olimpia Milano non trova alcun canestro dal campo e vede presto evaporare il sottile margine di cinque lunghezze (54-59) dell'ultimo mini-riposo. Trascinata prima da un Mitchell Watt extra-lusso su entrambe le metacampo (14 punti, 6 rimbalzi) e poi dalla mano fatata di Austin Daye, in dubbio a inizio gara ma capace di ritrovare presto le sue solite sensazioni offensive da grande campione (17 punti con 3/4 dall'arco), la Reyer ha una concretissima chance di vincere la partita quando mette la freccia alla metà del quarto periodo (60-59) e replica poi costantemente alla sfuriata di Sergio Rodriguez: uno 0/2 di Brooks in lunetta a 29" dalla sirena sul 70-68 sembra sanguinoso, ma Michael Bramos, tiratore da 84.5% in stagione, spadella in egual modo. L'Olimpia si ritrova quasi miracolosamente in mano il pallone per vincere, con Vlado Micov a sparare una bomba da campione sulla faccia di Jeremy Chappell a gioco ormai rotto da un'ottima azione difensiva corale orogranata: solo rete, rara esultanza del serbo, e Venezia che non riesce a costruire un tiro in tempo utile per replicare nell'ultima azione della partita (con merito della difesa biancorossa).

Micov chiude con 11 punti e tre triple a bersaglio, ma il premio di MVP del match finisce nelle tasche di Sergio Rodriguez, autore di 19 punti in uscita dalla panchina, compresi gli unici altri due canestri del quarto periodo milanese oltre a quello decisivo del serbo. Positivo anche Michael Roll, con 11 punti, tanta solidità, difesa e un perfetto 4/4 al tiro, apprezzabile in regia e in difesa lo scongelato Andrea Cinciarini (partito in quintetto dopo l'ennesima rinuncia a Shelvin Mack in campionato), importante uno sprazzo di dominio fisico di Kaleb Tarczewski per firmare un piccolo break nel terzo periodo (50-57 con 7 punti consecutivi dei suoi 9 totali), ma bocciato Arturas Gudaitis, alla sua seconda partita dopo il rientro di venerdì a Villeurbanne, ancora molto lontano mentalmente dal ritmo-partita ideale.

Su sponda orogranata, detto di Watt e Daye, merita una menzione d'onore anche Michael Bramos nonostante lo 0/2 fatale dalla lunetta: 15 punti con 6/11 dal campo (3/5 dalla distanza), facendosi sempre trovare pronto sui ribaltamenti di lato per punire le rotazioni tardive della difesa milanese. Nel complesso, la Reyer gioca una partita molto efficace nel verniciato chiudendo con un ottimo 61% al tiro, ma lascia sul ferro tante triple importanti in vari momenti della gara, senza mai riuscire a dare una doppia identità al proprio attacco (8/24 il conto finale contro il 10/23 avversario).

Umana Reyer Venezia : Stone 3, Bramos 15, Chappell 7, Mazzola, Watt 14; Tonut 5, Daye 17, De Nicolao 3, Filloy 4, Vidmar 2. N.e.: Pellegrino, Cerella. All.: De Raffaele.

: Stone 3, Bramos 15, Chappell 7, Mazzola, Watt 14; Tonut 5, Daye 17, De Nicolao 3, Filloy 4, Vidmar 2. N.e.: Pellegrino, Cerella. All.: De Raffaele. AX Armani Exchange Milano: Micov 11, Gudaitis 2, Roll 11, Cinciarini 5, Scola 11; Della Valle, Biligha 1, Moraschini, Rodriguez 19, Tarczewski 9, Brooks 2. N.e.: Burns. All.: Messina.

Grissin Bon Reggio Emilia - Allianz Pallacanestro Trieste

A cura di Daniele Fantini. A breve il report completo...

Reggio Emilia : All. Buscaglia.

: All. Buscaglia. Trieste: All. Dalmasson.

Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 103-87

A cura di Marco Arcari. Varese si conferma inarrestabile tra le mura amiche dell’Enerxenia Arena, superando anche Pesaro, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, e conquistando la quinta vittoria casalinga consecutiva. Gli ospiti partono meglio, trovando in Paul Eboua (9 punti nel 1° periodo) il go-to-guy a livello offensivo e regalando anche qualche giocata spettacolare. L’Openjobmetis beneficia delle solite giocate di Joshua Mayo, ma è soprattutto L.J. Peak, con 5 punti consecutivi, a tenere a contatto i padroni di casa (16-18 al 7’). Tocca però a Giancarlo Ferrero prendere le redini dell’attacco biancorosso e piazzarne 7 in fila (9 nel 1° quarto) per riportare avanti Varese in chiusura di frazione (25-24), vanificando così le giocate di Jaylen Barford. La Carpegna Prosciutto continua a martellare col gioco interno e con la precisione dei propri lunghi (15/20 da 2 a metà gara), mentre la formazione di coach Caja si affida più al gioco perimetrale. Le iniziative di Siim-Sander Vene provano a spaccare in due la partita, così come quelle di un inarrestabile Ferrero (17 punti a metà gara), ma Jaylen Barford brucia la sirena di fine 2° quarto con la bomba che mantiene perfettamente a contatto la formazione di coach Sacco (56-54).

Ferrero continua a strabiliare Masnago anche in apertura di ripresa, piazzando altri 5 punti in fila e rispondendo alle bombe di Pesaro (63-60 al 24’). La serie di triple di Pesaro si allunga, con Simone Zanotti sugli scudi, ma l’Openjobmetis piazza un break di 8-0 sfruttando la fisicità di Jeremy Simmons sotto i tabelloni e cerca di fuggire proprio in chiusura di 3° quarto (82-74). Nell’ultima frazione l’attacco degli ospiti si inceppa (solamente 4 punti segnati nei primi 4’ del periodo), mentre Ferrero piazza anche la tripla che sembra poter chiudere definitivamente i giochi (89-78). Il punto esclamativo lo mettono però Peak, con un’altra devastante schiacciata, e Mayo col gioco da 3 punti che rappresenta il primo canestro della sua ripresa. MVP indiscusso della sfida Ferrero, autore di 27 punti (con 4/6 da 3) e 8 rimbalzi, ma ottime prove anche di Simmons (15 punti e 10 rimbalzi) e di Peak (17 punti). Alla Carpegna Prosciutto non bastano i 27 punti di Barford e i 15 di Eboua.

Varese : All. Caja.

: All. Caja. Pesaro: All. Sacco.

Acqua S. Bernardo-Cinelandia Cantù - De' Longhi Treviso

A cura di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

Cantù : All. Pancotto.

: All. Pancotto. Treviso: All. Menetti.

OriOra Pistoia - Vanoli Cremona

A cura di Marco Arcari. A breve il report completo...

Pistoia : All. Carrea.

: All. Carrea. Cremona: All. Sacchetti.

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.