Giorgio Armani dona 1 milione e 250mila euro a ospedali e Protezione Civile contro il Coronavirus

Dopo la firma del Governo inerente le misure di contenimento del Coronavirus e la conseguente sospensione delle gare di domenica 8 marzo, la pallacanestro italiana trova in Giorgio Armani il buon esempio: il presidente dell’Olimpia Milano ha infatti donato 1 milione e 250mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele, Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto della Protezione Civile.

A comunicarlo è lo stesso gruppo Armani, in un momento di incertezza per le strutture sanitarie lombarde e non solo. Proprio domenica 8 marzo il comunicato della Protezione Civile aveva dato modo di intendere che il picco di diffusione del virus era ancora lontano dall’essere calcolato, e che si stava provvedendo a un piano di potenziamento in strumenti sanitari per trattare i casi in tutta Italia, comprendente mascherine sanitarie e ventilatori polmonari. Le donazioni dal mondo dello sport alle quali abbiamo assistito in questi ultimi giorni si inseriscono in questo quadro di urgente bisogno, e invitano alla solidarietà e compattezza nazionale di fronte a un momento delicato, che va oltre lo sport.