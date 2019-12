Grandine di triple al PalaDozza: la Fortitudo Bologna stende Trento 93-68 nell'anticipo

Pompea Fortitudo Bologna-Dolomiti Energia Trento 93-68

Grandinano triple al PalaDozza. Di quelle pesanti. La Fortitudo Bologna infila la terza vittoria consecutiva e la quinta stagionale sul parquet amico sfoderando la miglior prestazione dell'anno dall'arco, un luccicante 14/25 (56%) che chiude la pratica Trento già all'intervallo lungo (50-32). L'approccio alla partita presenta due squadre con un'energia, un'aggressività e una compattezza agli antipodi: la Effe si divora la squadra di Brienza balzando in testa con un perentorio 15-2 in apertura, presto trasformatosi in 25-7, spinta dalle spigardate di Kassius Robertson e Maarty Leunen cui si aggiunge un gran lavoro di Henry Sims in vernice. Il quintetto biancoblù gira alla perfezione, sballottando una Trento molle e distratta difensivamente e in piena apnea nella metacampo opposta, affossata dai pessimi impatti di Blackmon, Gentile e Forray.

Video - Si può anche sbagliare se dietro c'è Henry Sims: schiacciata a rimorchio che pulisce tutto! 00:34

L'ingresso delle seconde linee capitanate dal rientrante Aaron Craft e da un George King insolitamente aggressivo produce una mini-reazione per gli ospiti in avvio di secondo quarto (33-26 dopo un fallo antisportivo fischiato contro Mancinelli), ma bastano un paio di distrazioni per permettere alla Fortitudo di rilanciare con i canestri di Aradori, Leunen e le giocate all-around di Henry Sims. La forbice si riapre sul +18 all'intervallo, e il 9-2 in apertura di terzo periodo ispirato da 7 punti quasi consecutivi di Aradori certifica una resa tanto prematura quanto brutta e incondizionata della squadra di Brienza. Aradori e Robertson non alzano il piede dall'acceleratore (74-51 al 30') e il quarto conclusivo si trascina in passerella, condito dal canestro finale del giovane Francesco Buscaroli.

Video - George King fa il centometrista: intercetto, recupero, contropiede e schiacciata 00:21

Difficile scegliere il vero MVP della partita tra i quattro elementi più produttivi del quintetto di coach Martino: Kassius Robertson tiene la mano in forno con 21 punti e 8/11 al tiro (5/7 dall'arco), Pietro Aradori lo sorregge aggiungendone 18 con 5 assist e 9 rimbalzi, Maarty Leunen gioca una grande partita di sapienza e astuzia (13 punti, 7 rimbalzi, 5/5 al tiro), mentre Henry Sims sguazza nel verniciato riempiendo tutte le caselline del tabellino, con 14 punti, 3 rimbalzi, 2 stoppate e 4 assist. Trento, al terzo ko nelle ultime quattro gare di campionato, si gode la miglior versione stagionale di George King (19 punti e 5 rimbalzi dalla panchina) e qualche sprazzo di Rashard Kelly (16 punti, 7 rimbalzi, 4 assist), ma ha un James Blackmon quasi irritante (4 punti, 2/5 al tiro e pochissima difesa), un Justin Knox impalpabile (2 punti, 1/5) e un Alessandro Gentile scivolato presto in un nervosismo deleterio (9 punti con un pessimo 4/13 dal campo).

Il tabellino

Pompea Fortitudo Bologna: Robertson 21, Aradori 18, Leunen 13, Sims 14, Fantinelli 3; Cinciarini 8, Mancinelli, Buscaroli 2, Daniel 9, Stipcevic 5. N.e.: Franco. All.: Martino.

Robertson 21, Aradori 18, Leunen 13, Sims 14, Fantinelli 3; Cinciarini 8, Mancinelli, Buscaroli 2, Daniel 9, Stipcevic 5. N.e.: Franco. All.: Martino. Dolomiti Energia Trento: Blackmon 4, Gentile 9, Forray 2, Knox 2, Mezzanotte 3; Kelly 16, Craft 5, Pascolo 2, Mian 6, King 19. N.e.: Lechtaler. All.: Brienza.