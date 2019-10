Highlights e tabellini di tutte le partite della 5a giornata di serie A

Il basket su Eurosport ed Eurosport Player non finisce mai. Tutte le cifre e gli highlights della quinta giornata

***

Segafredo Virtus Bologna - Openjobmetis Varese 87-80

Segafredo Virtus Bologna: Weems 4, Markovic 14, Ricci 13, Gaines 10, Gamble 9; Hunter 10, Baldi Rossi, Cournooh 3, Teodosic 19, Pajola 5. N.e.: Nikolic, Deri. All.: Djordjevic.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Openjobmetis Varese 87-80 07:43

***

Pallacanestro Trieste-Germani Basket Brescia 76-74

Pall. Trieste: Peric 7, Fernandez 15, Jones 22, Strautins 7, Mitchell 6; Cooke 4, Cavaliero 6, Da Ros 9, Elmore, Justice. N.e.: Coronica, Janelidze. All.: Dalmasson.

Video - Highlights: Pallacanestro Trieste-Germani Basket Brescia 76-74 06:41

***

De'Longhi Treviso-Umana Reyer Venezia 90-79

De'Longhi Treviso: Fotu 14, Nikolic 23, Logan 15, Parks 11, Cooke III 18, Chillo 2, Tessitori 4, Severini, Uglietti 3, Piccin ne, Bartoli ne. All. Menetti.

Video - Highlights: De'Longhi Treviso-Umana Reyer Venezia 90-79 06:56

***

Vanoli Cremona-AX Armani Exchange Milano

In campo domenica alle 17.00, partita in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player

***

Virtus Roma-Pompea Fortitudo Bologna

In campo domenica alle 18.00, partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player

***

Acqua S.Bernardo Cantù-Dolomiti Energia Trentino

In campo domenica alle 18.30, partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player

***

Grissin Bon Reggio Emilia-Oriora Pistoia

In campo domenica alle 19.00, partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player

***

Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro

In campo domenica alle 20.45, partita in LIVE-Streaming su Eurosport Player

***