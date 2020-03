Il campionato è fermo ma il mercato no: da Dyson a Culpepper, i movimenti delle ultime due settimane

Dopo la pausa per la Coppa Italia, lo stop per la Nazionale e il rinvio dello scorso weekend per l'emergenza legata al coronavirus, il campionato di Serie A spera di poter ripartire sabato 7 marzo, anche con la formula delle porte chiuse. Il lungo periodo di stop sul campo è stato però affiancato da molti movimenti sul mercato, che hanno interessato specialmente la zona medio-bassa della classifica.

Il tabellone dei movimenti delle ultime settimane

Giocatore Da A Jaylen Barford VL Pesaro Virtus Roma Justin Cater Roanne (FRA) Varese Clint Chapman VL Pesaro free agent Jason Clark Varese free agent Randy Culpepper SC Prometey (UKR) Pistoia Zabian Dowdell Pistoia Rasta Vechta (GER) Jerome Dyson Virtus Roma Fortitudo Bologna Giga Janelidze Trieste Napoli (LegaDue) Rodney Purvis free agent Cantù Andrea Quarisa Pistoia Jesi (LegaDue) Malachi Richardson Cremona free agent Angelo Warner Brescia Scafati (LegaDue) Corey Webster Zhejiang Virtus Roma

Dopo otto sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare al quartultimo posto in classifica, la Virtus Roma ha ridisegnato il proprio back-court interrompendo il problematico rapporto con Jerome Dyson: coach Piero Bucchi avrà ora a disposizione una nuova coppia composta da Jaylen Barford (16 punti, 3.1 assist), rilasciato da una VL Pesaro ormai rassegnata alla retrocessione in LegaDue, e Corey Webster, esterno neozelandese dalle spiccate doti offensive, proveniente dalla formazione cinese dello Zhejiang (18.2 punti, 3.5 assist di media).

Jerome Dyson si ricicla invece alla Pompea Fortitudo Bologna, alla ricerca di un esterno per sostituire Kassius Robertson (infortunio alla mano): nelle 20 gare disputate in stagione con Roma ha viaggiato a 13 punti e 4.8 assist di media, cifre calate in maniera notevole nelle ultime settimane. Oltre all'addio a Jaylen Barford, la manovra di smantellamento di Pesaro prosegue con la rescissione con Clint Chapman, il centro americano arrivato in corso d'opera ma incapace di dare alla squadra quella solidità sotto canestro attesa nonostante i 10.3 punti con 4.3 rimbalzi a partita.

Qualità e produttività offensiva cercansi anche in casa OriOra Pistoia: terzultima in classifica, la squadra toscana ha salutato Zabian Dowdell, playmaker classe 1984 che non è però riuscito a mettere realmente la sua esperienza al servizio di una squadra giovane (9.6 punti, 3.2 assist), e scommesso su Randy Culpepper, folletto dai grandi istinti offensivi visto due anni fa con la maglia di Cantù (17.2 punti, 3.6 assist). Dowdell ha subito trovato una nuova sistemazione in Germania, con la squadra del Rasta Vechta. Pistoia ha anche scelto di cedere a Jesi (LegaDue) il centro Andrea Quarisa (0.2 punti, 0.6 rimbalzi) e promuovere in prima squadra il giovane Angelo Del Chiaro, classe 2001.

Randy Culpepper ha vestito la maglia di Cantù nella stagione 2017-18, viaggiando a 17.2 punti, 3.6 assist e 3.4 rimbalzi di media.Getty Images

La S.Bernardo-Cinelandia Cantù prova a dare maggior pericolosità al proprio back-court con l'ingaggio di Rodney Purvis, combo-guard statunitense, classe 1994, fermo dopo la rescissione di fine settembre con la squadra israeliana dell'Hapoel Tel Aviv: in passato, ha disputato anche 16 partite con gli Orlando Magic (6.0 punti, 1.1 assist). L'innesto di Purvis potrebbe portare all'uscita di Cameron Young, finora molto ondivago (9.5 punti con il 28.3% dall'arco) e in doppia cifra una sola volta nelle ultime 6 gare.

Cambiamenti anche in casa Openjobmetis Varese, con gli addii a Jason Clark (11.3 punti, 4.4 rimbalzi) e LJ Peak (10.2 punti) e l'arrivo di Justin Carter. Clark ha scelto di lasciare la squadra e tornare negli Stati Uniti per assistere alla nascita del figlio ed evitare eventuali blocchi aerei legati all'epidemia di coronavirus. Carter, invece, torna in Italia dopo l'esperienza dello scorso anno con la Dinamo Sassari (4.9 punti, 2.4 rimbalzi): giocatore di sistema, d'esperienza e con spiccate doti difensive, sembra potersi adattare bene alla filosofia di coach Attilio Caja.

Tra i movimenti in uscita, invece, da segnalare i saluti di Angelo Warner, che lascia Brescia per ripartire dalla LegaDue con la maglia di Scafati, di Giga Janelidze, in rotta verso Napoli dopo l'addio a Trieste, e di Malachi Richardson, tagliato dalla Vanoli Cremona dopo l'infortunio con conseguente intervento chirurgico al metacarpo.