Il Coronavirus ferma anche il basket: rinviato integralmente il prossimo turno di Serie A

Era nell'aria, nel tardo pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità: a causa del Coronavirus il basket italiano si ferma per tutto il weekend dell'1 marzo e viene ulteriormente rinviato il recupero della 22esima giornata di Serie A tra Varese e Virtus Bologna, in programma giovedì 27 febbraio. Questa la decisione della Federazione Italiana Pallacanestro in accordo con la Lega di Serie A, la Lega Basket Femminile e la Lega Nazionale Pallacanestro.

L'annuncio ufficiale della Federazione:

" In data odierna la Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. Rinviata anche la gara di LBA Serie A di recupero tra Openjobmetis Varese e Segafredo Virtus Bologna prevista per giovedì 27 febbraio alle ore 20:30 all'Enerxenia Arena di Varese "

Gianni Petrucci, Federazione PallacanestroLaPresse

Già nel primo pomeriggio, il presidente della FIP Gianni Petrucci era stato sufficientemente chiaro:

" Aspetto di informare il Ministro Spadafora e poi lo ufficializzo. Domani parleranno tutti di me... "

Quindi niente pallacanestro, sia a livello regionale e giovanile, sia a livello nazionale: cancellate anche le possibilità di giocare alcune gare a porte chiuse, su tutte Olimpia Milano-Virtus Roma di domenica alle 16.30 al Forum di Assago, visto il calendario fittissimo con anche l'Eurolega che attende l'AX Armani Exchange di Ettore Messina.

Settimana prossima cosa succederà?

Se Reyer Venezia e Wuber Schio giocheranno già questa settimana sul campo neutro di Lubiana, in Slovenia, le rispettive gare di Eurolega femminile, c'è ora da capire cosa succederà la prossima settimana per le formazioni maschili. Martedì 3 marzo infatti Milano giocherà in Eurolega in casa contro il Real Madrid mentre in Eurocup Brescia e Venezia saranno una contro l'altra con in palio la qualificazione ai quarti di finale; mercoledì 4 marzo poi la Virtus Bologna giocherà a Istanbul contro il Darussafacka un match decisivo di Eurocup mentre in Champions League ci sarà gara 1 dei playoff della Dinamo Sassari contro gli spagnoli di Burgos al PalaSerradimigni. Cosa decideranno: porte chiuse? Rinvio? Campo neutro? Tutto è al vaglio, molto dipenderà anche dalle decisioni politiche e dai divieti che adotteranno il Governo e le singole regioni.

E il calendario come cambierà? Playoff accorciati?

Il punto importante è capire dove piazzare la giornata rinviata. Considerato che il campionato deve finire entro il 12 giugno per permettere alla nazionale di preparare il torneo Preolimpico, le possibilità sono poche: va tenuto conto che già la Lega ha concentrato 4 turni tra sabato 11, lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19 aprile al termine della regular season di Eurolega e delle semifinali di Eurocup. L'alternativa, drastica, è quella di accorciare le serie playoff: attualmente 3 su 5 per quarti e semifinali e 4 su 7 per la finalissima, si potrebbe passare anche fino al minimo di 2 su 3 per quarti e semifinali e 3 su 5 per la finalissima.