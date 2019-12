Una sfida unica, sentitissima, la stracittadina per eccellenza del basket italiano, lo scontro di "Basket City": più semplicemente il derby di Bologna, Virtus-Fortitudo. Mercoledì sera alle 20.30, in diretta TV su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player (live e on demand), andrà in scena il primo confronto stagionale, un match che in Serie A manca dal 2008-09 e che sarà il numero 106 della storia.

Spiegare quanto è importante questa partita non è semplice, a meno che non lo si è vissuto da dentro, come accaduto a Hugo Sconochini, sponda Virtus, e ad Andrea Meneghin, sponda Fortitudo, i due talent di Eurosport. Loro che li hanno giocati, vinti e persi, raccontano cos'è davvero lo scontro di "Basket City".

Il tuo ricordo del derby? Il primo come è stato?

Hugo: Ne ho giocati parecchi di derby Bologna. Non me ne ricordo uno in particolare o il primo, ma ricordo la tensione con cui si vive il confronto. Sono tutti diversissimi, tutti belli, a volte finiti col sorriso, a volte con tanta tristezza. Il derby è bello per quello che si vive in città, per il clima nel palazzo, per le coreografie, si gioca prima sugli spalti che in campo. La partita quasi passa in secondo piano.

Andrea: "Certo che me lo ricordo il primo, abbiamo preso una ripassata che metà bastava (99-62 per la Virtus, ndr). Partiti male, finiti peggio. Il clima è eccezionale, uno spettacolo, sentitissimo, favoloso, percepisci l'aria da derby, sono stato rapito dal tifo, dalla partecipazione della città. Anche i giocatori interpretavano al meglio quel clima quando scendevano in campo. La città vive per quella partita, vincere il derby vale tantissimo."

Quanto conta la classifica con cui si arriva al derby?

Hugo: "Non interessa la posizione in classifica, una può essere prima e l'altra ultima, ma quella partita assume un'importanza "mondiale". In città si sente molto, le due tifoserie sono ben distinte, i due club hanno un passato molto importante, fondamentale è prevalere una sull'altra. Ha un senso totalmente diverso, sono due punti che a livello di morale sono molti di più."

Andrea: "Il bello è che la posizione in classifica non conta. La Virtus quest'anno è sulla carta più forte, ha alcuni giocatori superiori alla Fortitudo. Il clima sarà infuocato e splendido come sempre anche se alla Fiera non ci sarà "l'effetto PalaDozza"."

Video - Basketball Heroes: Predrag Danilovic, il genio che ha fatto grande la Virtus Bologna 01:42

I singoli quanto incideranno e quanto la sentiranno, da Teodosic a Mancinelli passando per Aradori?

Hugo: "Questa è una partita per quelli che hanno un pedigree importante, quelli che non si spaventano di fronte a nulla e che non si fanno condizionare dall'ambiente che sarà infuocato, che sanno isolarsi, che conoscono la strada da prendere, da una parte e dall'altra."

Andrea: "La sentiranno certamente di più i "vecchi": alla Fortitudo c'è Mancinelli, all'ennesimo derby della sua carriera, e c'è Aradori, che sarà motivatissimo dopo l'addio alla Virtus. Forse proprio alla Virtus molti giocatori saranno meno pronti ma credo che Sasha Djordjevic saprà motivarli al meglio e comunque ci sono elementi di uno spessore tale che non sottovaluteranno il match" .

Video - Basketball Heroes: Marco Belinelli, il campione maturato a Bologna che ha conquistato la NBA 01:46

Il derby di Bologna è paragonabile ad altre sfide, come gli scontri tra Cantù, Milano e Varese?

Hugo: "Non c'è un'altra partita del genere in Italia, con tutto il rispetto per Milano, Varese, Cantù e tutte le altre. In Europa? C'è il derby di Atene, la sfida tra Panathinaikos e Olympiacos ha le stesse sembianze per quel senso di appartenenza quasi religioso. "

Andrea: "Ogni derby ha la sua storia. Quelli tra Varese, Milano e Cantù hanno segnato per anni la storia della pallacanestro italiana e sono accomunati dalla vicinanza territoriale, ma non sono delle stracittadine. A Bologna invece c'è un confronto e una vicinanza quotidiana, personaggi e tifosi delle due fazioni si trovano ovunque, che sia al bar o a fare la spesa."

Video - La Giornata Tipo racconta... Il record di punti in una partita di Eurolega, i 41 di Carlton Myers 01:42

Partita speciale e "necessaria per il basket italiano"

Hugo: "Non esiste una gara di quella bellezza, di quell'importanza, di quel senso di appartenenza. Spesso l'anno scorso abbiamo sottolineato la mancanza di questa partita, io avrei fatto qualsiasi cosa pur di riportare la Fortitudo nella massima serie perchè non si può negare al campionato questa partita, per tutto quello che significa."

Andrea: "La scelta di giocare il 25 dicembre si può condividere o meno, di certo una parte di Bologna festeggerà male il Natale. A prescindere questa partita serve al basket italiano, per la passione, per la qualità che sono sicuro vedrà in campo. Già in A2 si era visto l'entusiasmo che ha circondato il derby, al massimo campionato mancava questa sfida così come manca in Europa. E' una partita unica da vivere."