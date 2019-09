Incredibile sconfitta di Milano, la Fortitudo regola Venezia. Ok Brindisi, Sassari e Virtus Bologna

AX Armani Exchange Milano - Germani Basket Brescia 65 - 73

A cura di Marco Arcari. Colpaccio esterno di una splendida Brescia sul parquet del Forum di Assago; con una grande difesa e i soliti volti noti, la squadra di coach Esposito infligge infatti la prima sconfitta stagionale a Milano, nella gara d'esordio di coach Messina davanti al pubblico amico. Parte forte la Germani Basket, trascinata soprattutto dall'asse Luca Vitali - Tyler Cain, mentre i padroni di casa si affidano soprattutto alle iniziative di Michael Roll ma a metà 1° quarto sono già in ritardo di 9 lunghezze (8-17). La difesa degli ospiti fa la differenza, ma per l'AX Armani Exchange pesano anche le triple sbagliate (0/6 nei primi 10' di gioco) e una fase di non possesso che concede troppi spazi agli esterni avversari e che è causa principale del -11 (10-21) di fine frazione. Nonostante i 4 falli di squadra commessi in meno di 2', Brescia riesce a rimanere a distanza con la bomba di capitan David Moss; Shelvin Mack si carica sulle spalle praticamente tutto l'attacco biancorosso e con un break di 15-2 Milano rientra totalmente in gara a metà 2° quarto (25-26). Lo 0/11 da 3 non impedisce all'Olimpia di impattare a quota 31 con la bimane di Jeff Brooks proprio nell'ultimo possesso della prima metà di gara.

Roll inaugura la ripresa sbloccando Milano da oltre l'arco dei 6.75, ma i padroni di casa non riescono comunque a trovare continuità al tiro pesante e faticano un po' anche in fase difensiva, aggrappandosi all'asse Shelvin Mack - Kaleb Tarczewski. La formazione di coach Esposito, dal canto suo, piazza un break di 0-11 in chiusura di 3° quarto, trovando anche 3 bombe consecutive e rimettendo un discreto margine tra sé e i biancorossi (48-54). Parziale di 6-0 in apertura di ultima frazione, propiziato Mack e Roll, ossia i due giocatori più performanti dei padroni di casa in questa sfida. La Germani non subisce però più di tanto il colpo e, trascinata soprattuto da Ken Horton e David Moss, risponde colpo su colpo agli alley-oop della coppia Rodriguez-Tarczewski e mantiene un buon vantaggio fino all'ultimo minuto della sfida (61-66). Riccardo Moraschini sbaglia 2 liberi pesanti, mentre Horton non perdona e piazza la tripla della staffa a 50'' dal termine. L'AX Armani Exchange viene tradita dalle percentuali (2/21 da 3 di squadra) e da Rodriguez (3/14 al tiro, ma anche 6 assist). Per Brescia buone cose praticamente da tutti i giocatori: Cain chiude con 10 punti e 8 rimbalzi, Horton e Vitali con 12 punti a testa.

Virtus Roma - Happy Casa Brindisi 63 - 87

A cura di Marco Barzizza . Colpo esterno dell'Happy Casa Brindisi, che espugna il Palazzo dello Sport (ex-PalaEur) di Roma e conquista così il primo successo stagionale. Gara in controllo per i ragazzi di coach Vitucci fin dalla prima frazione (27-14), con un Darius Thompson subito protagonista e una fase difensiva di squadra che fa da subito la differenza e scatena facili contropiedi. Nella seconda frazione Brindisi ancora in completo controllo, con un John Brown che comincia a trovare fiducia col canestro e si erge a go-to-guy. La Virtus sostanzialmente non può opporre molte resistenze, complice anche la precaria condizione fisica di Jerome Dyson e l'assenza forzata di Tomas Kyzlink (tra i migliori nella prima gara di campionato, a Bologna, mercoledì scorso). L'Happy Casa scappa così sul + 16 (27-43) a fine 1° tempo.

Nella ripresa la formazione di coach Bucchi sprofonda a -28 in apertura di 3° quarto, salvo poi recuperare con un sussulto d'orgoglio grazie soprattutto al talento di William Buford. Al netto del shock iniziali, gli ospiti ritrovano i canestri e le iniziative di Adrian Banks (11 punti nel 3° quarto) e rimettono nuovamente la sfida sui binari giusti (49-69 al 30' di gioco). La frazione finale è sostanzialmente un garbage time che dura 10' e che è caratterizzato soprattutto dal primo punto in Serie A di Riccardo Cattapan. Tra le file di Brindisi 4 giocatori in doppia cifra per punti realizzati: top scorer Thompson (21, con 8/11 al tiro), poi 17 per Banks e 14 a testa per Brown e Kelvin Martin, quest'ultimo autore di una prova sontuosa anche in difesa (7 rimbalzi e 6 recuperi).

Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro 99 - 79

A breve il report completo

Oriora Pistoia - Segafredo Virtus Bologna 78 - 88

A cura di Daniele Fantini. La Virtus Bologna espugna il PalaCarrara 88-78 infilando il secondo successo consecutivo dopo l'esordio casalingo contro Roma. La squadra di Sasha Djordjevic gioca una partita di solidità e sostanza attingendo a piene mani dal proprio roster, comunque ricco di qualità e sostanza nonostante il prolungarsi dell'indisponibilità di Milos Teodosic, ancora ai box per i problemi di fascite plantare accusati durante la preparazione per i Mondiali con la nazionale serba. Stefan Markovic supplisce splendidamente all'assenza dell'ex-Cska disputando una grande partita all-around con 10 punti, 7 rimbalzi e 14 assist, una serie di perle per innescare a ripetizione i lunghi nelle giocate in pick'n'roll: ne beneficiano Vince Hunter, top-scorer delle Vu Nere con 22 punti, e Julian Gamble (14), ottimi nell'esporre le difficoltà in area di Pistoia, ancora priva del centro australiano Angus Brandt, fermo per una distorsione alla caviglia.

Positivo anche Pippo Ricci, autore di 15 punti, 11 dei quali all'inizio del primo periodo per scavare il primo break bolognese, così come l'impatto di Frank Gaines dalla panchina: dopo un inizio un po' in sordina, l'ex-canturino chiude a quota 15 con un paio di giocate decisive per respingere l'ultimo tentativo di rimonta della OriOra, che sfodera la zona a metà quarto periodo per provare a ingarbugliare le idee avversarie. Pistoia, che ha dalla sua la capacità di tenere sempre viva la partita rientrando fino al -6 dal -16 accusato all'inizio del terzo periodo, ha 21 punti con 4 triple da Terran Petteway e 20 punti con 10 rimbalzi da Justin Johnson: in attesa del reintegro di Brandt e di un miglioramento delle alchimie di squadra, restano ancora scarse, però, le frecce in faretra nella metacampo offensiva, un aspetto su cui coach Carrea dovrà lavorare molto nelle prossime settimane.

Pompea Fortitudo Bologna - Umana Reyer Venezia 89 - 82

A cura di Marco Arcari. Le bombe di Robertson e la regia di Fantinelli fanno subito la differenza a favore della Pompea Fortitudo, ma gli ospiti trovano in Stefano Tonut (9 punti nella prima frazione) e in Mitchell Watt i giocatori cui aggrapparsi per non subire più di tanto le iniziative biancoblu. DeShawn Stephens (arrivato con un contratto a gettone per sostituire l'infortunato Sims) è inarrestabile in chiusura di 1° quarto, spadroneggiando sotto i tabelloni e conducendo la squadra di coach Martino al 26-24 con cui si chiudono i primi 10' di gioco. La Fortitudo continua a trovare ottime percentuali e a martellare dalla distanza con gli esterni, mentre Watt tiene a galla l'Umana Reyer, prima di farsi scioaccamente espellere per una reazione di frustrazione che lo porta a spintonare Rok Stipcevic. La sfida è comunque bellissima e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, ma Bologna beneficia maggiormente del lavoro dei lunghi nel gioco interno e trova in Aradori (11 punti nel 2° quarto) il go-to-guy della frazione, che le permette di chiudere avanti 51-46 la prima metà di match.

Aradori e Stephens fanno ancora la differenza in apertura di 3° quarto, spingendo la Pompea fino al provvisorio +13 (61-48), un vantaggio che viene toccato più volte dalla formazione padrona di casa. Priva dell'espulso Watt, Venezia prova ad aggrapparsi al talento di Jeremy Chappell in ambo le fasi del gioco, ma il PalaDozza è una bolgia infernale che trascina continuamente i propri beniamini (69-58 al 30' di gioco). Stefano Mancinelli sale in cattedra negli ultimi 10', realizzando quei canestri che tanto lo hanno reso famoso nel corso della sua carriera, e la Fortitudo Pompea non molla nemmeno un centimetro a una Venezia che viaggia comunque a corrente alternata. L'Umana Reyer però dimostra ancora una volta di essere una squadra che non muore mai e rientra sul -2 (80-78) a 1'30'' dal termine, grazie a un break di 0-13 propiziato dalle triple di Bruno Cerella e Ike Udanoh, ma anche e soprattutto dalla regia di Andrea De Nicolao. Nel concitato finale gli ospiti sbagliano i tiri che potrebbero prolungare la sfida, mentre Aradori, Robertson e Stipcevic sono glaciali a cronometro fermo (7/8) e regalano il secondo successo stagionale alla Fortitudo. Grande gara di Aradori, top scorer del match con 20 punti, mentre Stephens è fondamentale con 18 punti (8/9 dal campo). Per Venezia si salvano Tonut (17 e 4 assist) e De Nicolao (12 assist).

Vanoli Cremona - De' Longhi Treviso

A cura di Davide Fumagalli. A breve il report completo.

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.