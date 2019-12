Keifer Sykes si presenta a Milano: "Sono qui per dare tanta energia, amo giocare sotto pressione"

Esploso l'anno scorso con la maglia della Scandone Avellino in una stagione da 17.2 punti e 4.1 assist di media a partita, Keifer Sykes è l'uomo scelto dall'Olimpia Milano per rivitalizzare il back-court nella seconda metà di stagione, affiancando a Sergio Rodriguez un giocatore con un tasso di creatività e pericolosità offensiva superiore a quello mostrato finora da Shelvin Mack e garantendo una maggior profondità nelle rotazioni considerata la sinistra tendenza agli infortuni di Nemanja Nedovic. Sykes si è presentato nel giorno del suo 26° compleanno (è nato il 30 dicembre 1993), in attesa di debuttare in maglia biancorossa venerdì 3 gennaio in Eurolega contro lo Zenit San Pietroburgo (partita tramessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player)

" Voglio onorare questa maglia e me stesso, giocando forte, mettendo tanta energia, perché è quello che chiedono il club, il coach e i tifosi. Voglio dare sempre il massimo per vincere tutte le partite, portando leadership e durezza in campo, già a partire da venerdì. "

L'incrocio con coach Messina a San Antonio

I percorsi professionali di Sykes e coach Ettore Messina si sono già incrociati cinque anni fa, in occasione del training-camp dei San Antonio Spurs: Sykes non riuscì a entrare nel roster della franchigia NBA al termine della pre-season, ma fu dirottato verso la squadra-satellite della G-League, gli Austin Spurs.

" Con coach Messina ho lavorato per un paio di mesi a San Antonio, e la sua presenza ha reso il mio arrivo a Milano più attraente e interessante. Mi conosce già, e mi ha chiesto semplicemente di essere me stesso, di giocare come so. L'anno scorso ero in Italia, ad Avellino, conosco il campionato e l'importanza di giocare per una squadra come l'Olimpia Milano. La Serie A è di alto livello e, vedendo la partita di domenica tra Milano e Virtus, mi sono reso conto che il livello si sia alzato ancora di più. "

Keifer Sykes in azione con la canotta dei San Antonio Spurs durante una partita di pre-season NBA del 2015Getty Images

Dalla Champions League all'Eurolega

Ad Avellino, Sykes ha già potuto avere un assaggio di basket internazionale disputando la Champions League nella scorsa stagione, ma è ancora un rookie a livello di Eurolega.

" L'Eurolega è la massima espressione del basket in Europa, e per me è molto motivante poterci giocare. Non posso permettermi di giocare a un livello 'medio', ma devo sempre dare il massimo. Mi piace sentire la pressione, non la soffro, anzi, tira fuori il meglio di me. Mi sono allenato per tutta la vita per poter giocare a livello sempre più alto, sono felice. "

Rodriguez, Scola e Micov: compagni sì, ma anche maestri

Con Milano, Sykes avrà la possibilità di giocare al fianco di Sergio Rodriguez, un giocatore che conosce bene e che stima moltissimo.

" Ho visto spesso giocare Sergio Rodriguez in NBA o con la nazionale spagnola. Lui, Scola e Micov sono grandissimi giocatori, e sono qui anche per imparare da loro perché mi sento ancora uno 'studente' di questo gioco: poter essere al loro fianco è quasi una benedizione. Userò questi 6 mesi per migliorare sempre di più e cogliere da loro qualche nuova sfumatura nel modo di intendere il gioco. "