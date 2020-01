Kobe Bryant, la FIP dispone un minuto di silenzio su tutti i campi per onorarne la memoria

La FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, ha disposto questa mattina che nella settimana in corso sia osservato un minuto di silenzio in ogni categoria, per iniziativa del suo presidente, Gianni Petrucci. Quanto sopra allo scopo di onorare la memoria di Kobe Bryant.

Nel comunicato relativo, la Federazione spiega:

" Un piccolo ma sentito e doveroso gesto per onorare la vita e la memoria di Kobe Bryant, campione assoluto che ha sempre avuto nel cuore l’Italia. Kobe, scomparso ieri tragicamente in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone, è stato e sarà per sempre legato al nostro Paese. "

Il riferimento chiaro è al suo mai dimenticato legame con il nostro Paese, ereditato dai suoi anni trascorsi al seguito del padre Joe ovunque quest’ultimo giocasse tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. In seguito, Kobe ha detenuto anche delle quote di minoranza dell’Olimpia Milano, quando, nella stagione 1999-2000, la società era gestita proprio da papà Joe e da Pasquale Caputo.

federico.rossini@oasport.it