L'Olimpia Milano è al completo dopo il Mondiale: presentati Paul Biligha e Michael Roll

Con il rientro dei giocatori impegnati con le nazionali al Mondiale in Cina, l'Olimpia Milano può lavorare a ranghi completi con una settimana di anticipo rispetto all'inizio della stagione, che la vedrà debuttare giovedì 26 settembre alle ore 20.45 sul campo della neopromossa De'Longhi Treviso (partita in LIVE-Streaming e oo-demand su Eurosport Player). Paul Biligha, reduce da due stagioni con la Reyer Venezia, ha aggiunto un altro tassello al suo processo di maturazione giocando da titolare con l'Italbasket di Meo Sacchetti, mentre Michael Roll ha proseguito l'esperienza internazionale avvalendosi del passaporto tunisino con cui aveva già disputato il preolimpico di Torino del 2016. Ecco come si sono presentati con la nuova maglia biancorossa.

Roll: "Sono un giocatore intelligente, imparo in fretta e non sento pressione"

" Coach Messina ha le stesse richieste che aveva Neven Spahija al Maccabi Tel Aviv: entrambi vengono dalla NBA e hanno un background simile. Ma sono un giocatore intelligente, imparo velocemente, ora devo conoscere bene i miei compagni per capire cosa fare per essere utile alla squadra. Guardia o ala piccola? Il basket sta diventando sempre più position-less, e i ruoli di 2-3 sono molto simili, eccezion fatta per qualche azione di post-up in attacco. Sono qui per giocare, questo importa. "

Michael Roll in azione contro Renaldo Balkman nella partita tra Tunisia e Portorico ai Mondiali di Cina.Getty Images

" Il Mondiale è stata un'esperienza incredibile, ho imparato tantissimo e mi servirà per il resto della mia carriera. Anzitutto mi sono reso realmente conto che nel basket c'è tantissimo talento in ogni angolo del mondo. Poi abbiamo potuto affrontare anche la Spagna, che sarebbe diventata campione: abbiamo giocato un primo tempo splendido, in cui abbiamo chiuso in svantaggio di soli tre punti per poi perdere, però, con un largo margine. Ho imparato duramente sul campo che le partite si giocano fino alla fine, per tutti i 40 minuti. "

" Pressione per essere a Milano? Questo è un business e, come in tutti gli ambienti di lavoro, l'importante sono i risultati. Quindi, lavoriamo ogni giorno per questo. Alla fine, però, credo sia più una benedizione che un problema... "

Biligha: "Con la nazionale ho imparato tanto, ora voglio fare bene anche in Eurolega"

" L'esperienza con l'Italbasket mi ha fatto crescere come giocatore. Ai Mondiali ho affrontato avversari di altissimo livello e ho potuto fare un ulteriore passo di crescita. A Venezia ho vinto il campionato, e ora ho lo stesso obiettivo a Milano, cercando di fare anche bene in Eurolega. Sono contento che Messina mi abbia scelto: abbiamo formato un reparto lunghi abbastanza completo, e l'impiego dipenderà soprattutto dall'avversario. Con il tempo, l'affiatamento tra di noi e il coach diventerà sempre migliore e lui saprà fare le scelte più giuste per vincere. "

Paul Biligha al tiro contro Marc Gasol nella partita tra Italia e Spagna: la sconfitta è costata agli Azzurri l'eliminazione dal Mondiale.Getty Images

" Pressione? Quando giochi per le squadre migliori in Italia, che sia Milano o Venezia, l'obiettivo è sempre vincere qualcosa, campionato o coppa. Sono già abituato a questo tipo di impegno. La novità è l'Eurolega: giocare ogni due-tre giorni non è facile, bisogna prendere il ritmo e farsi trovare sempre pronti. Il minutaggio non mi interessa, ciò che conta è vincere le partite: Messina ha precisato anche oggi che dobbiamo lavorare come un gruppo, cominciando a dare il massimo dell'energia nell'allenamento prima che in partita. "

" L'Italia è un Paese razzista? Non credo. Ci sono casi individuali, ma non devono essere presi come esempio della cultura generale del Paese. L'Italia non è razzista e non lo sarà mai. Bisogna parlare di certi eventi, è logico, ma non bisogna commettere l'errore di ingigantirli più di quello che sono, ma limitarli alla specifica situazione. "

Il grande basket torna su Eurosport

Da sabato 21 settembre, con la Supercoppa italiana, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!