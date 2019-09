In attesa del totale recupero di Arturas Gudaitis dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio sofferto lo scorso febbraio, l'AX Armani Exchange Milano si tutela mettendo sotto contratto Xavi Rey fino al termine della stagione. Il centro spagnolo classe 1987, 210 cm per 114 kg, si è ben integrato nel gruppo sostenendo l'intera preparazione estiva da aggregato, guadagnandosi la conferma ufficiale.

Rey ha alle spalle una lunga carriera nella ACB spagnola tra Barcellona (dove ha percorso la trafila delle giovanili giocando però soltanto due partite con la prima squadra), Siviglia, Gran Canaria (l'esperienza più lunga con quattro stagioni), Tenerife, Estudiantes, Fuenlabrada, Manresa e Saragozza, e tre campagne in Eurocup con Gran Canaria e Fuenlabrada (22 partite disputate in tutto). Lo scorso anno ha giocato in Portogallo vestendo la maglia del Benfica, viaggiando a 13.4 punti con 9.1 rimbalzi di media a partita.

In passato ha vissuto anche brevi esperienze Oltreoceano, disputando la Summer League con Memphis (2012-13) e San Antonio (2014-15) e giocando una partita di pre-season con i Los Angeles Lakers. Nel 2013 ha vinto il bronzo europeo con la nazionale spagnola come giocatore di rotazione, mettendo a referto 3.5 punti e 3.0 rimbalzi in poco più di 9 minuti di media a partita: in quella squadra c'era anche Sergio Rodriguez, il grande colpo di mercato estivo dell'Olimpia Milano.

L'Olimpia Milano su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Milano debutterà in campionato giovedì 26 settembre alle ore 20.45 nella trasferta al Palaverde contro la neopromossa De'Longhi Treviso: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player. Il debutto in Eurolega sarà invece giovedì 3 ottobre in trasferta contro il Bayern Monaco: il match sarà trasmesso LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player.