L'Olimpia Milano piazza il colpo Luis Scola. Probabile esordio già giovedì in Eurolega col Bayern

Colpaccio di mercato dell'Olimpia Milano! La formazione allenata da coach Ettore Messina si rinforza tesserando Luis Scola, ala argentina, classe 1980, con un passato di assoluto livello tra Liga ACB (7 stagioni con la maglia del Baskonia) e NBA (esperienze con Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors e Brookly Nets). Il lungo, uno dei migliori giocatori dell'ultimo Mondiale, peraltro terminato dall'Argentina al 2° posto dietro alla Spagna, proprio grazie ai numeri di Scola (17.9 punti e 8.1 rimbalzi di media, col 38% da 3), arriva all'AX Armani Exchange dopo l'esperienza cinese e con l'obiettivo di tornare a fare la differenza in EuroLeague, competizione in cui potrebbe esordire già giovedì prossimo nella sfida contro il Bayern Monaco.

Scola arriva a Milano anche viste le difficoltà in un reparto che, ancora a lungo, non potrà contare su Arturas Gudaitis. Dopo le firme di Sergio Rodriguez (proprio a Milano) e Milos Teodosic (alla Virtus Bologna), l'arrivo dell'argentino rappresenta un ulteriore motivo di interesse, anche mediatico, per la stagione di LBA 2019-20. Milano inserisce un elemento di comprovata esperienza che, nonostante l'età, nella rassegna continentale di qualche settimana fa ha dimostrato di essere al top della forma fisica e di poter fare ancora la differenza grazie a una tecnica che non ha eguali nel ruolo.