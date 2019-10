L'Olimpia Milano vince a Roma e ritrova il sorriso in campionato! Virtus ko dopo tre successi

Virtus Roma - AX Armani Exchange Milano 73-79

A cura di Davide Fumagalli. Il 92esimo "derby delle metropoli" va all'Olimpia Milano che batte in rimonta la Virtus Roma in un PalaEur gremito (circa 8mila spettatori) nella prima sfida del programma domenicale della sesta giornata di Serie A. L'AX Armani Excange centra il 53esimo contro i capitolini, soprattutto ritrova il sorrisso in campionato dopo le due sconfitte di fila contro Brindisi e a Cremona: per la squadra di Messina una prestazione indicativa a meno di 48 ore dalla convincente vittoria in Eurolega contro il Fenerbahce. Viceversa si ferma la striscia della Virtus del grande ex Piero Bucchi (sulla panca biancorossa dal 2008 al 2011 con due finali Scudetto perse) che era reduce da tre successi consecutivi. Partita senza gran percentuali da fuori (9 su 32 complessivo) ma Milano la spunta grazie al 60% da due che "copre" un non entusiasmante 17 su 27 ai liberi; Roma tira meglio dalla lunetta, 14 su 17, ma non basta. A livello individuale l'Olimpia ha cinque uomini in doppia cifra: Micov e Tarczewski sono i migliori con 15 punti. Per Roma 15 a testa del trio Alibegovic-Jefferson-Dyson.

Virtus Roma : Buford 9, Alibegovic 15, Baldasso 7, Kyzlink 6, Jefferson 15, Dyson 15, Moore 3, Pini 3, Spinosa ne, Farley ne, Rullo ne, Cusenza ne. All. Bucchi.

: Buford 9, Alibegovic 15, Baldasso 7, Kyzlink 6, Jefferson 15, Dyson 15, Moore 3, Pini 3, Spinosa ne, Farley ne, Rullo ne, Cusenza ne. All. Bucchi. AX Armani Exchange Milano: Micov 15, Rodriguez 11, Tarczewski 15, Cinciarini 2, Della Valle 5, Biligha, Burns, Moraschini 2, Scola 13, Nedovic 6, Mack 10. All. Messina.

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.