L'Olimpia Milano vince il Trofeo Giannakopoulos ad Atene e fa 10 su 10 in precampionato

L'Olimpia Milano targata Ettore Messina trionfa ad Atene nel Trofeo Giannakopoulos e fa percorso netto nel suo precampionato, 10 successi su 10 amichevoli disputate. Il modo migliore per arrivare alle partite ufficiali: giovedì sera alle 20:45 l'esordio in campionato al PalaVerde contro Treviso, domenica 29 alle 17 il debutto casalingo contro Brescia e giovedì 3 ottobre la prima stagionale in Eurolega a Monaco contro il Bayern (tutte sfide visibili LIVE e On-Demand su Eurosport Player).

Ad Oaka l'AX Armani Exchange è sontuosa e cinica: battuto 79-75 il Fenerbahce di Obradovic in semifinale, la squadra di Ettore Messina si è ripetuta in finale contro il Maccabi Tel Aviv, piegato 78-69. L'avvio è di marca Olimpia, con Sergio Rodriguez che griffa il 22-15 di fine primo periodo; il Maccabi però rimonta nel secondo periodo, impatta con Hunter e sorpassa sul 39-38, punteggio con cui si torna negli spogliatoi. Nel terzo periodo la squadra di Sfairopoulos mantiene l'inerzia e vola a +9 con una tripla di Wolters (51-42) per Milano non ci sta e nell'ultimo quarto ritorna davanti con le triple di Mack e Della Valle. Nel finale la difesa di Tarczewski e le triple di Micov scavano il gap decisivo e l'AX Armani Exchange conquista la seconda edizione del trofeo "Pavlos Giannakopoulos". Il migliore è Micov, autore di 18 punti, in doppia cifra anche Rodriguez, 15, Brooks, 11, e Della Valle, 10 punti.

Terzo posto per i padroni di casa del Panathinaikos che battono 84-74 il Fenerbahce, privo di Datome e Vesely tra gli altri. Per i "Greens" ci sono 21 punti di DeShaun Thomas e 17 con 5 su 5 da tre dell'atteso Jimmer Fredette.

Video - L'Olimpia abbraccia il "Chacho" Rodriguez: a Milano arriva il re dell'assist no look 00:49

Il tabellino

AX Armani Exchange Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 78-69 (22-15; 38-39; 57-59)

Olimpia: Della Valle 10 (3/4, 6 rim), Mack 10 (3/9, 4 rim), Micov 18 (6/11, 5/5 tl, 3 ass), Biligha 2 (1/2), Moraschini 3 (1/1), Roll 2 (0/4), Rodriguez 15 (3/5 da due, 3/6 da tre, 3 ass), Tarczewski 3 (1/1), Cinciarini (0/1), Rey, Burns, White 4 (1/3, 4 rim), Brooks 11 (3/6, 5 rim). All. Messina.

Maccabi: Bryant 7, Wilbekin 17, Hunter 7, S. Cohen, Avdija 3, Dorsey 7, Di Bartolomeo 2, Wolters 11, J. Cohen 5, Black 7, Zoosman 3. All. Sfairopoulos.

10 su 10 in precampionato

22 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Maccabi Tel Aviv 78-69 21 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Fenerbahce 79-75 19 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Urania Milano 98-49 15 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Khimki Mosca 79-78 14 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 73-60 9 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-OriOra Pistoia 89-66 7 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 87-75 6 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo 78-62 1 settembre 2019 AX Armani Exchange Milano-Acqua S.Bernardo Cantù 66-54 31 agosto 2019 AX Armani Exchange Milano-Junior Casale Monferrato 76-73

Il grande basket torna su Eurosport

Da sabato 21 settembre, con la Supercoppa italiana, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!