Era la serata dei grandi ricordi per onorare la memoria di Gilberto Benetton, "padre putativo" del basket trevigiano, del riabbraccio con due figure-monumento del passato glorioso di quella stessa Benetton, coach Zeljko Obradovic e Maurizio Gherardini (più Muhammad Ali, visto per un paio di sprazzi in biancoverde quando ancora portava il nome di Bobby Dixon), ed è stato grande basket anche sul parquet del PalaVerde, pronto a riabbracciare il ritorno in Serie A di Treviso dopo sette anni di assenza, con il battesimo di fuoco di giovedì prossimo, 26 settembre, contro l'Olimpia Milano (LIVE-Streaming su Eurosport Player alle ore 20.45).

Reduce dalla doppia sconfitta al Torneo di Jesolo con Venezia e Virtus Bologna, priva degli infortunati Matteo Imbrò e Davide Alviti ma rinforzata dai rientri di Amedeo Tessitori e Isaac Fotu dai Mondiali di Cina, Treviso gioca una partita gagliarda, tenendo onorevolmente testa per tutta la partita a un avversario di altra categoria, ancora una volta attrezzato per centrare le Final Four di Eurolega. Con un'ottima prestazione difensiva corale, spronata dal "mastino" Lorenzo Uglietti, Treviso concede soltanto 71 punti a un Fenerbahçe che, pur controllando l'inerzia sin dalle battute iniziali, non riesce mai realmente a scavare un break importante: certo, c'è ancora da lavorare molto nella metacampo offensiva, dove i 58 punti realizzati (seppur contro una delle difese più arcigne d'Europa) evidenziano la mancanza di una vera bocca da fuoco che possa fare da spalla a David Logan (top-scorer a quota 17), ma lo spirito di squadra mostrato dalla De'Longhi è un'ottima base su cui impilare i mattoni per raggiungere l'obiettivo salvezza.

Detto delle spingardate di Logan, ancora in grado di giocare minuti di pallacanestro offensiva eccelsa, e degli artigli di Uglietti, già serissimo candidato al premio di miglior difensore della stagione, è rimarchevole anche la prestazione di Amedeo Tessitori, al suo esordio stagionale con la maglia biancoblù dopo il Mondiale di Cina: il big-man della De'Longhi ha messo a referto 13 punti con 6/8 dal campo (compresa una tripla), mostrando una presenza e una personalità miglioratissime grazie all'esperienza con l'Italbasket. Su sponda Fener, invece, da segnalare i 15 punti di un Nikola Kalinic sempre sontuoso ed elegante nello sfruttare le situazioni in post-up e il rientro di Gigi Datome, anche lui alla sua "prima" in maglia gialloblù dopo l'impegno in Coppa del mondo (ancora out, invece, Nando De Colo, Jan Vesely e Joffrey Lauvergne). Il Fenerbahçe proseguirà ora la sua mini-tournée italiana sfidando la Virtus Segafredo Bologna venerdì sera e aprirà la stagione di Eurolega debuttando giovedì 3 ottobre con un'intrigante trasferta a Madrid (LIVE-Streaming su Eurosport Player).

Il tabellino

De'Longhi Treviso-Fernerbahçe Beko Istanbul 58-71 (14-19, 30-38; 41-54)

Treviso: Nikolic 6 (2/6 da 3), Logan 17 (4/4, 2/8), Cooke III 6 (1/4, 0/4), Parks 6 (2/3, 0/2), Fotu 7 (2/4 da 2); Tessitori 13 (5/7, 1/1), Ronca, Chillo (0/1, 0/1), Severini, Uglietti 3 (1/4, 0/2), Piccin (0/2 da 3), Bartoli. All.: Menetti.

