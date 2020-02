La Fortitudo Bologna supera Roma 95-92 e rompe il tabù! Per la Virtus sono 8 ko di fila

Pompea Fortitudo Bologna - Virtus Roma 95-93

Dopo sei sconfitte di fila in Serie A, l'ultima nella gara d'andata al PalaEur, la Fortitudo Bologna rompe il tabù contro la Virtus Roma col successo nell'anticipo della 22esima giornata, l'ultima prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia a Pesaro dove anche la Pompea sarà impegnata e sfiderà venerdì sera la Germani Brescia nell'ultimo quarto di finale (diretta su Eurosport 2 e Player). La formazione di Antimo Martino, reduce dal ko di Treviso, si impone con merito anche se nel finale si complica la vita visto che si fa rimontare da +14 a -2: sono Pietro Aradori, 26 punti, e Kassius Robertson, 22, a firmare l'undicesimo successo in campionato della "Effe" che resta saldamente al settimo posto a quota 22. Rimane invece inchiodata a 14, al momento a +2 sul penultimo posto, la Virtus Roma che deve incassare l'ottavo stop consecutivo: non servono i 24 punti di Amar Alibegovic e i 17 di Tommaso Baldasso, per entrambi il massimo in carriera in A.

Al PalaDozza la Fortitudo Bologna va a caccia di una vittoria contro la Virtus Roma in Serie A che manca dal dicembre 2007 e la partenza è buona, col +9 di Fantinelli sul 17-8. Gli ospiti non si fanno impressionare, Alibegovic, Kyzlink e Buford fermano l'emorragia e al 10' -4 sul 22-18. Nel secondo quarto la Virtus ha un ottimo apporto da Baldasso, Pini e Rullo, e arriva poi il sorpasso firmato da Dyson sul 27-26. Da lì la gara si accende, Mancinelli e Robertson segnano da fuori, anche Leunen mette due triple, mentre dall'altra parte c'è uno squillo di James White e poi arrivano 9 punti praticamente consecutivi di Alibegovic che firma anche il canestro del 41-41 con cui si torna negli spogliatoi (17 per l'ex St. John's all'intervallo).

Nella ripresa è la Pompea a farsi preferire, Leunen e Robertson mettono le bombe del +9, Sims firma il +11, poi Aradori dall'arco risponde a due canestri in fila di Jefferson e Cinciarini segna il +12, 69-57, punteggio col quale si va all'ultimo riposo. L'ultimo periodo si apre con la rimonta di Roma firmata da Kyzlink e Baldasso per il -4 sul 71-67; lì c'è l'immediata risposta di Bologna con 8 punti consecutivi di Robertson per il +11 (80-69), poi Daniel fa +13 e Aradori segna il canestro del 92-78. Sul +14 sembra fatta e invece la Virtus risorge ancora: con le triple di Baldasso, Buford e Alibegovic Roma arriva fino a -2 sul 94-92! Con meno di due secondi da giocare e Aradori in lunetta, la guardia bresciana segna il primo libero, sbaglia il secondo e sostanzialmente toglie agli avversari un ultimo tentativo per il pari.

Per la Fortitudo è una vittoria meritata anche se il finale andava gestito decisamente meglio: dopo la Coppa Italia la Pompea avrà la trasferta a Pistoia, domenica 1 marzo alle 18:30. Nello stesso giorno, ma alle 16:30, la Virtus Roma avrà una proibitiva gara al Forum di Assago contro l'Olimpia Milano per provare a stoppare la striscia di otto sconfitte di fila.

Pompea Fortitudo Bologna : Fantinelli 8, Robertson 22, Aradori 26, Daniel 5, Leunen 11, Mancinelli 6, Sims 12, Cinciarini 5, Stipcevic, Dellosto ne. All. Martino.

Virtus Roma: Kyzlink 8, Baldasso 17, Burfod 13, Alibegovic 24, Jefferson 15, Dyson 4, Pini 6, Rullo 2, White 3, Farley ne, Cusenza ne, Spinosa ne. All. Bucchi.