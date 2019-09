La griglia del campionato di Eurosport: Milano e Virtus Bologna da Scudetto, dietro sarà bagarre

Si alza il siparo sul 98esimo campionato di Serie A, al via con 17 squadre dopo la rinuncia di Avellino. Numero dispari, vero, ma tutte le piazze più importanti dopo il ritorno nella massima serie di Fortitudo Bologna, Treviso e Virtus Roma. Si riparte con lo Scudetto sul petto dell'Umana Reyer Venezia e sicuramente Milano, la Virtus Bologna e Sassari sono le più serie candidate per strapparglielo. Non da sottovalutare anche la lotta salvezza visto che saranno due i club a retrocedere in A2. La redazione basket di Eurosport ha pronosticato la classifica finale della regular e questa è la griglia: ci avremo azzeccato? Lo sapremo al termine di 34 giornate, tutte visibili integralmente su Eurosport Player.

La nostra griglia:

POSIZIONE SQUADRA MIGLIOR PIAZZAMENTO PEGGIOR PIAZZAMENTO PIAZZAMENTO MEDIO 1 AX Armani Exchange Milano 1 2 1,25 2 Umana Reyer Venezia 1 3 2 3 Segafredo Virtus Bologna 2 4 3 4 Banco di Sardegna Sassari 3 5 4 5 Dolomiti Energia Trentino 4 6 5 6 Vanoli Cremona 5 7 6.5 7 Happy Casa Brindisi 6 8 6.75 8 Germani Basket Brescia 6 10 8.5 9 Grissin Bon Reggio Emilia 8 10 9 10 Acqua S.Bernardo Cantù 9 15 11 11 Pompea Fortitudo Bologna 9 13 11,5 12 De'Longhi Treviso 9 13 11,5 13 Openjobmetis Varese 11 14 12 14 Pallacanestro Trieste 12 16 14 15 Virtus Roma 13 17 15 16 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 16 15,25 17 Oriora Pistoia 16 17 16,75

Lotta Scudetto

Impossibile non indicare come principale favorita al titolo l'AX Armani Exchange Milano. I biancorossi saranno guidati da un totem come Ettore Messina, hanno aggiunto la leadership e la regia di Sergio Rodriguez al posto del talento "sregolato" di Mike James, e diversi elementi importanti come Roll, White, Mack, Moraschini e Biligha. E poi è un anno pari: nel 2014, 2016 e 2018 l'Olimpia ha conquistato il titolo. In prima fila inevitabilmente Venezia e la Sassari di Pozzecco, campione d'Italia e fresca vincitrice della Supercoppa, e finalista lo scorso anno rispettivamente, e la Virtus Bologna di Djordjevic, ambiziosa con l'arrivo di Markovic e degli americani Gaines, Weems, Gamble e Hunter, ma con l'incognita sulle condizioni fisiche di Milos Teodosic, potenzialmente il giocatore più forte del campionato.

Corsa ai playoff

Alle spalle delle "Fantastiche Quattro", è prevista bagarre per entrare nella griglia playoff. Sulla carta le favorite sono Trento, Cremona e Brindisi: l'Aquila ha ingaggiato Nicola Brienza dopo la lunga esperienza con Buscaglia, ha rinnovato il roster pur mantenendo l'ossatura con Craft, Forray e Pascolo, e ha aggiunto Blackmon, secondo cannoniere dello scorso campionato; la Vanoli ha rivoluzionato il roster ma coach Meo Sacchetti e Travis Dienier restano una garanzia; idem per la Happy Casa che è ripartita da Frank Vitucci al timone e da Adrian Banks e John Brown sul parquet. Le scommesse sono Brescia, che si è affidata ad Enzo Esposito e ha preso giocatori interessanti sul mercato come Horton, Cain e Lansdowne, e Reggio Emilia, che ha scommesso su uno dei migliori coach del lotto come Maurizio Buscaglia, oltre a giocatori di alto livello europeo come Mekel, Upshaw, Owens, oltre al confermato Johnson-Odom.

Salvezza tranquilla

Rimaste fuori lo scorso anno dai playoff all'ultima giornata, rischiano la stessa sorte quest'anno Cantù e Varese. L'Acqua S.Bernardo e la Openjobmetis sono destinate ad una salvezza tranquilla a meno di un exploit di qualche giocatore inatteso: accomunate da una guida tecnica molto esperta, Pancotto e Caja, le due formazioni lombarde allo stesso tempo hanno diverse incognite nel roster pur se qualche gemma potrebbe esplodere, tipo Pecchia e Procida per Cantù, o Ingus Jakovics e Jeremy Simmons per Varese. Salvezza senza troppi patemi sembra essere il destino anche delle neopromosse Treviso e Fortitudo Bologna: i veneti hanno garanzie come Menetti in panchina e David Logan in campo, la "Effe" ha la spinta di mezza Bologna, gente esperta come Aradori e Leunen, e un talento motivato come Pietro Aradori.

Lotta per non retrocedere

Con due retrocessioni e non più una soltanto, sarà una corsa appassionante anche quella per conservare la categoria. Un po' come negli ultimi campionati, Pesaro e Pistoia sono le principali candidate: la Carpegna Prosciutto ha scommesso su un coach giovane come Federico Perego e su un roster ricco di talento ma ancora inesperto, mentre l'OriOra ha rivoluzionato la squadra e l'allenatore Michele Carrea è chiamato ad un mezzo miracolo. Rischiano anche la Virtus Roma, neopromossa ma con elementi esperti come Piero Bucchi in panchina e Jerome Dyson in campo, ma con un roster corto, e Trieste, che ha conservato il nucleo con Cavaliero, Peric e Fernandez ma ha perso elementi determinanti come Zoran Dragic, Wright, Sanders e il centro volante Mosley.

