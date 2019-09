Guida tv della settimana: tutto il basket in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Dopo la Supercoppa, martedì si alza il sipario sulla 98esima edizione del campionato di Serie A che potete seguire integralmente in LIVE Streaming e On Demand su Eurosport Player e in televisione su Eurosport 2. La prima giornata si spalma su tre serate: ad aprire le danze è la sfida di martedì sera della Vitrifrigo Arena tra Carpegna Prosciutto Pesaro e la neopromossa Pompea Fortitudo Bologna; si prosegue mercoledì con tre gare, spicca il match del PalaDozza tra la Segafredo Virtus Bologna e la matricola Virtus Roma (diretta tv su Eurosport 2); il programma si completa giovedì con quattro partite tra cui la gara del PalaVerde tra la neopromossa De' Longhi Treviso e l'AX Armani Exchange Milano di Ettore Messina.

Nel weekend la Serie A torna in campo per la seconda giornata. Il programma si apre sabato sera con l'anticipo del PalaBigi tra la Grissin Bon Reggio Emilia di Maurizio Buscaglia e la Dolomiti Energia Trentino. Domenica le altre sette partite: riflettori sul debutto casalingo dell'Olimpia Milano che al Forum riceve la Germani Brescia (diretta tv su Eurosport 2), da non perdere anche il ritorno in A della Fortitudo Bologna al PalaDozza che ospita i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia.

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.