La nuova vita di Moraschini: "Milano, l'Eurolega e coach Messina sono l'ambizione di ogni giocatore"

L'anno scorso è stato votato miglior italiano del campionato coronando il primo vero exploit della sua carriera. Ora, è pronto per giocarsi le sue carte ad un livello superiore con la maglia della nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. Riccardo Moraschini è reduce dalla stagione della vita alla Happy Casa Brindisi, chiusa con 12.3 punti, 3.3 rimbalzi, 2.8 assist di media e il 35% dall'arco all'interno di un contesto in cui ha avuto la massima fiducia di coach Frank Vitucci e la possibilità di gestire il pallone nel ruolo di playmaker d'ordine dopo l'infortunio di Wes Clark: a Milano gli verranno chiesti un ruolo e responsabilità differenti, che dovrà però accogliere con la stessa faccia tosta dell'anno passato. Ecco come si è presentato con la maglia della sua nuova squadra.

Le cifre di Riccardo Moraschini con Brindisi nel 2018-19

Minuti Punti Rimbalzi Assist %da 3 28.8 12.3 3.3 2.8 35.0%

Un anno di grande fiducia

" La parola-chiave della scorsa stagione è stata 'fiducia'. Ho avuto la possibilità di giocare con continuità in un ruolo importante come non ho mai avuto prima, nemmeno a Trento, dove non stavo mai in campo più di 15-20 minuti. Ho potuto giocare a mente libera, come sapevo. A 28 anni, mi sono sentito ormai pronto mentalmente, con un'esperienza e un livello di maturità tali da poter sfruttare l'occasione per fare una bella stagione. "

Riccardo Moraschini, Happy Casa Brindisi, Serie A 2018-19LaPresse

Messina, un coach di altissimo livello

" In questa prima settimana di allenamenti ho trovato un gruppo pronto, preparato, con un coach a livello altissimo. Essere a Milano è sempre stimolante per cercare di migliorare ogni giorno. Messina è un coach che cura tantissimo i dettagli, si vede che ha lavorato ad altissimi livelli e che ha vinto tanto. È difficile trovare allenatori che chiedano così tanta concentrazione e attenzione ai dettagli. Personalmente, è molto particolare essere allenato da Messina: pensare che lo guardavo in televisione alla Virtus Bologna quando ero un ragazzino... "

Milano, l'Eurolega, grandi campioni e Messina: il sogno di ogni giocatore

" La Virtus mi ha fatto un'offerta, ma sono venuto a Milano perché è il top in Italia. Qui ho la chance di vincere qualcosa di importante, è il mio obiettivo. Poi posso giocare in Eurolega, crescere e alzare ancora di più il mio livello, allenandomi ogni giorno con grandi campioni e coach Messina. Per me è stata una scelta facile, non ho esitato nemmeno un attimo quando c'è stata la possibilità di venire qui. Per Milano questa stagione sarà un po' l'anno zero. Sono cambiate tante cose, c'è stata un po' di rivoluzione e sarà un nuovo inizio per tutti. "