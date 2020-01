La Serie A riempie i palazzetti: media-spettatori quasi da record sulla spinta di Virtus e Fortitudo

"Basket City" è ufficialmente tornata. Non soltanto sulla mappa del basket italiano con il primato della Virtus e il ritorno in Serie A della Fortitudo, ma anche e soprattutto per il coinvolgimento del pubblico, capace di spingere i dati del girone d'andata al livello del 1990-91, epoca d'oro della pallacanestro italiana. Secondo quanto comunicato dalla LBA Serie A, la media-spettatori delle prime 17 giornate del campionato è stata pari a 4.273, secondo dato migliore di sempre, un battito di ciglia sotto il record del 1990-91, quando il dato toccò le 4.275 presenze: la crescita rispetto alla scorsa stagione è stata del 7.23%, confermando il trend positivo registrato anche nelle due annate precedenti.

L'Olimpia Milano guida la classifica per presenze assolute (7.208 di media), ma riempie soltanto per il 62.4% il Forum, l'arena più capiente della Serie A con 11.560 posti. Seguono Virtus Bologna con 6.575 (85.4% di biglietti venduti), Fortitudo Bologna con 5.491 (98.6%) e Trieste con 5.160 nonostante una posizione in classifica non brillante (74.3%). Molto impattante anche il ritorno in Serie A di Treviso, che vanta 4.811 presenze (90.0%), così come il prosieguo su alti livelli di Sassari (4.563 spettatori, 91.3%). La Virtus Bologna è la squadra che ha registrato il maggior aumento nel numero degli spettatori (+18.5%), seguita dalla New Basket Brindisi (+10.1%) e, curiosamente, dalla Vuelle Pesaro, che segna un +9.3% nonostante un girone d'andata chiuso senza vittorie.

La Virtus Bologna è anche regina assoluta negli incassi, con 1.532.035 euro raccolti nel girone d'andata: su questo dato influisce in maniera decisiva la scelta di trasferirsi dal PalaDozza al PalaFiera, visto che il nuovo impianto ha ospitato le cinque gare con l'incasso più alto della stagione, con il record di 381.468 euro nel derby con la Fortitudo. La Effe, di contro, si piazza al secondo posto per incassi con 943.681 €, mentre l'Olimpia Milano si colloca sul gradino più basso del podio, molto lontana a quota 648.780 €, nonostante il Forum abbia ospitato quattro delle cinque gare con maggior affluenza di pubblico (record contro la Dinamo Sassari con 10.001 spettatori).

Squadra Media spettatori Incasso totale AX Armani Exchange Milano 7208 648.780 € Allianz Pall. Trieste 5160 481.618 € Banco di Sardegna Sassari 4563 646.886 € Carpegna Prosciutto Pesaro 4399 314.893 € De'Longhi Treviso 4811 404.425 € Dolomiti Energia Trentino 3331 275.694 € Germani Basket Brescia 4158 441.386 € Grissin Bon Reggio Emilia 3759 568.107 € Happy Casa Brindisi 3281 410.802 € Openjobmetis Varese 4178 480.067 € OriOra Pistoia 2292 244.709 € Pompea Fortitudo Bologna 5491 943.681 € S.Bernardo-Cinelandia Cantù 3185 249.087 € Segafredo Virtus Bologna 6575 1.532.035 € Umana Reyer Venezia 3440 301.518 € Vanoli Basket Cremona 2807 233.218 € Virtus Roma 3740 234.631 €