La Virtus Bologna è inarrestabile e travolge Pistoia. Reggio Emilia espugna Trento

Dolomiti Energia Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia 81-103

A cura di Davide Fumagalli. Il ritorno a Trento di Maurizio Buscaglia non è dolce, è dolcissimo. Infatti la sua Grissin Bon Reggio Emilia asfalta la Dolomiti Energia Trentino e fa valere più che mai la legge dell'ex. La Reggiana si rialza dopo due sconfitte e sale a 18 punti mentre Trento incassa il secondo stop nelle ultime tre partite (entrambi in casa), il quarto su cinque uscite considerando anche l'Eurocup. E' una serata da sogno per la Grissin Bon che domina a rimbalzo (38 a 26) ma soprattutto tira da fuori in maniera irreale, 17 su 29 da tre (11 su 16 all'intervallo): sono sei i giocatori in doppia cifra, spiccano Johnson-Odom, 27 punti con 7 su 9 dall'arco, e Fontecchio, 20 con 6 su 7 dall'arco. Per l'Aquila ci sono 20 punti di Blackmon e 18 di Knox.

La gara inizia in modo equilibrato, poi sul 13-11 la Grissin Bon piazza un break di 14-0 con le giocate di Johnson-Odom, Owens, Fontecchio e Pardon, e poi dilaga fino al 32-15 con cui va al primo riposo. La Dolomiti Energia è sotto shock ma nel secondo periodo riparte con un parziale di 9-0 firmato Knox-Gentile e torna a -11. Lì Reggio Emilia non si fa prendere dalla frenesia, continua a giocare come sa e produce una grandinata di triple: Johnson-Odom e Fontecchio a spiccare, più Upshaw e Mekel. E' 11 su 16 all'intervallo per un 55-33 che non lascia spazio ad interpretazioni (anche a +25). Nella ripresa non c'è partita, il divario non scende mai sotto i 20 punti e c'è spazio per ammirare qualche giocata sopra il ferro dei vari Kelly, Owens, Johnson-Odom e Pardon.

La Dolomiti Energia tornerà in campo martedì sera alle 20 in casa per il derby contro la Virtus Bologna in Eurocup, mentre in campionato giocherà sabato sera alle 20.30 a Sassari. Sempre sabato sera giocherà anche Reggio Emilia, alle 20.45 in casa contro Cantù (tutte le gare live e on-demand su Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino : Kelly 11, Blackmon 20, Craft 11, Gentile 10 , Pascolo 6, Mian, Forray 3, Knox 18, Mezzanotte 2, Lechthaler, Picarelli. All. Brienza.

: Kelly 11, Blackmon 20, Craft 11, Gentile 10 , Pascolo 6, Mian, Forray 3, Knox 18, Mezzanotte 2, Lechthaler, Picarelli. All. Brienza. Grissin Bon Reggio Emilia: Johnson-Odom 27, Fontecchio 20, Pardon 10, Candi 3, Poeta, Vojvoda 10, Infante, Soviero, Owens 10, Upshaw 11, Diouf, Mekel 12. All. Buscaglia.

Segafredo Virtus Bologna - OriOra Pistoia 90-60

A cura di Daniele Fantini. Nonostante la serata silente dei pezzi da novanta, la Segafredo Virtus Bologna sbriga con facilità la pratica OriOra Pistoia, infila la quinta vittoria consecutiva e conserva la vetta della classifica con un record di 16-2. La chiave del successo in una serata in cui coach Sasha Djordjevic può ruotare tutti gli effettivi dando enorme spazio alla panchina è la grande intensità difensiva con cui la Virtus approccia la partita, costringendo Pistoia a soli 8 punti in un primo periodo dominato: le seconde linee non tolgono il piede dall'acceleratore e la partita si spacca in maniera definitiva già alla metà del secondo quarto, con la forbice allargata a 20 punti. Sotto di 18 lunghezze all'intervallo lungo (46-28), la OriOra tenta una feroce rimonta nel terzo quarto sorprendendo la Virtus con un break iniziale di 14-4, rientra fino al -11, ma Bologna riprende totalmente in mano il controllo delle operazioni con un avvio di quarto periodo durissimo e chiude in carrozza con 30 punti di margine e l'intera panchina svuotata sul parquet.

L'MVP della serata va un Pippo Ricci da 22 punti (massimo in stagione con 4/6 da due, 4/5 da tre), 4 rimbalzi e 24 di valutazione in 22 minuti, ottimo nel bombardare il canestro di Pistoia sui ribaltamenti di lato. Ottima anche la prova di Filippo Baldi Rossi (14 punti, altro season-high), così come quella di un onnipresente Alessandro Pajola (7 punti, 6 assist, 2 rimbalzi, 3 falli subiti, cui aggiunge la solita grande dedizione difensiva e una serie di belle letture in attacco nella ricerca dei compagni). In una serata in cui la panchina ha enorme impatto positivo, non servono gli straordinari delle superstar bianconere: un Milos Teodosic in evidente modalità "risparmio energetico" si ferma a 9 punti in 18' con 6 palle perse e 1/6 dalla distanza, mentre Stefan Markovic si accontenta di 4 assist senza tiri dal campo in 15 minuti, giocando letteralmente sulle uova. Per la Virtus sarà molto importante la partita di martedì, derby italiano delle Top 16 di Eurocup contro la Dolomiti Energia Trentino, trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Pistoia paga in maniera pesante le 20 palle perse e un approccio troppo compassato alla partita, ma il vano tentativo di controllare il ritmo ha un terribile effetto boomerang: giocando al rallentatore, la squadra di coach Carrea non trova fluidità offensiva e si vede presto sopraffatta da una difesa che toglie ogni punto di riferimento sui pick'n'roll perimetrali e che chiude tutti i varchi in area con le rotazioni e gli aiuti dei lunghi. Terran Petteway chiude come top-scorer a quota 16 (ma 5/15 dal campo), seguono Jean Salumu (13 con 3/5) e Angus Brandt (11), partito bene ma presto stritolato dalla solidità della batteria dei lunghi bianconeri, durissima nonostante l'assenza di Julian Gamble (rimpiazzato da un ottimo Marcos Delia). Per la OriOra, rimasta al penultimo posto (5-13), è la quarta sconfitta in fila, e la nona su altreattante trasferte giocate.

Segafredo Virtus Bologna : Gaines 9, Deri, Pajola 7, Baldi Rossi 14, Markovic, Ricci 22, Delia 4, Cournooh 9, Hunter 5, Weems 4, Nikolic 7, Teodosic 9. All. Djordjevic.

: Gaines 9, Deri, Pajola 7, Baldi Rossi 14, Markovic, Ricci 22, Delia 4, Cournooh 9, Hunter 5, Weems 4, Nikolic 7, Teodosic 9. All. Djordjevic. OriOra Pistoia: Della Rosa, Petteway 16, D'Ercole, Quarisa n.e., Brandt 11, Salumu 13, Landi 8. Dowdell 6, Johnson 6, Wheatle. All. Carrea.

De' Longhi Treviso - Vanoli Cremona 84-94

A cura di Marco Arcari. L’uragano Ethan Happ si abbatte sul PalaVerde e consente a Cremona di mantenere aperta una mini-striscia di successi. Lo stesso Happ comincia la sfida col consueto dominio sotto i tabelloni e i classici movimenti spalle a canestro con splendido utilizzo del piede perno (6 punti nei primi 2’ e 30’’, 13 a fine quarto). La Vanoli piazza contestualmente un break di 0-12 – successivo alla tripla di David Logan – e scappa sul +11 (3-14) a metà frazione iniziale. I padroni di casa non solo soffrono il gioco interno di Happ, bensì commettono anche qualche fallo di troppo, esaurendo anzitempo il bonus e concedendo molti viaggi in lunetta agli avversari. Solamente la coppia Matteo Chillo – Jordan Parks (unita alle giocate di Matteo Imbrò) le consentono così di non sprofondare già dopo un quarto e, anzi, di chiudere il periodo in crescendo (19-29). Isaac Fotu e David Logan si scatenano nel 2° quarto – il primo col solito gioco spalle a canestro, il secondo con le classiche triple – e propiziano un parziale di 7-0 per riaprire definitivamente la sfida (32-36) al 15’ di gioco. La sfida diventa stupenda, con botta e risposta continui. Fotu arriva a quota 12 punti personali nella frazione, ma Happ continua a dominare a 360° e tenta di rilanciare nuovamente gli ospiti. Ci pensa allora Charles Cooke, con una tripla, a tenere a strettissimo contatto la De’ Longhi (46-47) in chiusura di 1° tempo. Proprio le diverse percentuali al tiro spiegano bene la prima parte della sfida: Treviso si affida alle bombe (7/10), pur trovando un Fotu devastante nel pitturato (7/9 da 2), mentre Cremona tira 0/5 da oltre l’arco, ma contestualmente trova un ottimo 75% da 2.

La formazione di coach Menetti inaugura la ripresa con un 4-0 di parziale, in cui mostra ancora ottime cose anche in fase difensiva, costringendo la panchina avversaria al timeout dopo nemmeno 1’. Logan commette anzitempo il 4° fallo personale, ma trascina comunque Treviso al massimo vantaggio (59-53) insieme alla bomba di un caldissimo Fotu. Wesley Saunders si carica sulle spalle tutto l’attacco ospite, piazzando 6 punti in fila, ma è Niccolò De Vico a piazzare la tripla che vale il nuovo vantaggio Vanoli (59-60). Michele Ruzzier è assoluto protagonista del finale di 3° quarto, piazzando 2 bombe in fila tra cui il buzzer che brucia la sirena e fissa il punteggio sul 64-66. Travis Diener sale in cattedra in apertura di ultima frazione, trovando qualche assist e la tripla che rilancia i sogni di gloria di Cremona (66-73). Menetti chiama timeout anche per cercare di limare gli errori in fase di possesso e di evitare di sbagliare qualche comodo layup di troppo. Il parziale degli ospiti si amplia fino allo 0-9 e neanche la bomba di Aleksej Nikolic sembra poter far cambiare l’inerzia, complici i 3 liberi regalati poi da Parks a Diener. Treviso esaurisce il bonus falli al 34’ e, come nel 1° quarto, paga dazio, anche se è su azione che la formazione di coach Sacchetti costruisce i canestri che la mandano in fuga (71-87) a 4’ dal termine. La partita finisce sostanzialmente lì, con Cremona che centra il 2° successo consecutivo. MVP, per logica, che dovrebbe essere assegnato a Happ (22 punti e 9 rimbalzi), ma sarebbe un delitto non riconoscere l’importanza delle giocate di Ruzzier (11 punti) e Diener (9 punti e 8 assist) nei momenti di maggiore difficoltà per la Vanoli. Ai padroni di casa non bastano il season-high di Fotu (27 punti, ma anche 7 rimbalzi) e la certezza Logan (22 punti, con 5/7 da 3).

De' Longhi Treviso : Tessitori, Logan 22, Alviti, Nikolic 7, Parks 4, Imbrò 8, Chillo 4, Uglietti 1, Severini n.e., Fotu 27, Cooke 11. All. Menetti.

: Tessitori, Logan 22, Alviti, Nikolic 7, Parks 4, Imbrò 8, Chillo 4, Uglietti 1, Severini n.e., Fotu 27, Cooke 11. All. Menetti. Vanoli Cremona: Marchetti n.e., Saunders 18, Mathews, Sanguinetti n.e., Diener 9, Ruzzier 11, Sobin 2, Richardson 8, De Vico 10, Happ 22, Stojanovic 8, Akele 6. All. Sacchetti.

Umana Reyer Venezia - Pompea Fortitudo Bologna 80-70

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria in fila, terza in una settimana considerando l'Eurocup, per l'Umana Reyer Venezia che supera la Pompea Fortitudo Bologna, anche in classifica, e ribalta pure il -7 patito all'andata al PalaDozza. Per la Effe è il secondo stop consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite, una striscia che tiene la squadra di Antimo Martino ferma a 18 punti. La Reyer infila 15 triple e ha quattro giocatori in doppia cifra: spicca Watt con 19 punti, decisivo Filloy con 16 punti e due bombe pesantissime nel quarto periodo, oltre al buzzer beater a fine terzo. La Pompea invece chiude con 2 su 11 dall'arco e ha 15 punti da Daniele Cinciarini, e 14 da Sims e Robertson.

Al Taliercio è buono l'avvio di Venezia che scappa sul 17-8 con una tripla di Chappell, ma la Fortitudo non ci sta e col buon impatto di Cinciarini e Aradori risale per il 21-17 alla prima pausa. Nel secondo periodo è un botta e risposta, Robertson replica a Chappell, il giovane Dellosto a Watt per il 33-33, e all'intervallo è vantaggio per la Pompea sul 37-36. La musica non cambia nemmeno nella ripresa, le due squadra rispondono colpo su colpo, poi Bramos si accende, mette davanti Venezia per il 52-50 e allo scadere del periodo arriva la prodezza di Filloy che segna da metà campo il 56-51 con cui si va all'ultimo riposo. In avvio di quarto quarto Bramos fa +5, la Reyer però esaurisce presto il bonus falli e Bologna resta in scia; dal 59-58 però Venezia piazza un break di 10-0 con due bombe molto pesanti di Filloy e vola sul 69-58. E' lo strappo decisivo perchè Venezia non si volta più indietro, poi nel finale è Bramos a chiudere i conti con l'ennesima tripla del 74-62 a 2' dalla fine.

Venezia tornerà in campo martedì alle 18.15 a Patrasso contro il Promitheas in Eurocup, poi sabato prossimo la Reyer avrà il big match contro la Virtus Bologna alle 20.30 (anche su Eurosport 2). La Fortitudo Bologna invece sarà impegnata nel posticipo di domenica 26 gennaio alle 20.45 in casa contro Varese.

Umana Reyer Venezia : Udanoh 10, Casarin n.e., Stone 3, Bramos 14, Tonut 3, De Nicolao 5, Filloy 16, Vidmar 1, Chappell 9, Mazzola, Pellegrino n.e., Watt 19. All. De Raffaele.

: Udanoh 10, Casarin n.e., Stone 3, Bramos 14, Tonut 3, De Nicolao 5, Filloy 16, Vidmar 1, Chappell 9, Mazzola, Pellegrino n.e., Watt 19. All. De Raffaele. Fortitudo Pompea Bologna: Robertson 14, Aradori 12, Cinciarini 15, Mancinelli 5, Franco n.e., Dellosto 2, Leunen 2, Buscaroli n.e., Sims 14, Fantinelli 6. All. Martino.

