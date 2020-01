Umana Reyer Venezia - Segafredo Virtus Bologna 71-83

A cura di Davide Fumagalli. Il big match del Taliercio è della Virtus Bologna che supera l'Umana Reyer Venezia e centra la sesta vittoria consecutiva in campionato! E' una serata dolce per la squadra di Djordjevic perchè, complice il ko casalingo di Sassari, vola a +4 in classifica sui sardi. Per la Reyer si chiude la serie di due successi e arriva il secondo ko a Mestre dopo quello con Milano, il terzo in stagione considerando anche la sconfitta col Partizan Belgrado in Eurocup. Bologna, che non vinceva in casa dei lagunari dal 12 dicembre 1993 (Acqua Lora Venezia-Buckler Bologna 71-102, ndr), ha 17 punti da un dominante Hunter, 16 con 7 assist da Teodosic e 12 con 9 assist di Stefan Markovic, il vero grande protagonista del match: in generale la Virtus vince la lotta a rimbalzo, 45 a 37 (16 in attacco) e produce 24 assist di squadra, 10 in più della Reyer. In casa Venezia non bastano Bramos, 21 punti, Daye, 13, e Watt, che piazza una singolare "tripla doppia" con 10 punti, 11 rimbalzi e 11 falli subiti.

L'attesa gara di Mestre inizia a buon ritmo e con giocate godibili da una parte e dall'altra, Bologna parte meglio e fa +5 con Teodosic ma Venezia non ci sta, rimonta, sorpassa con una tripla di Filloy e alla prima pausa è parità sul 21-21. Nel secondo periodo il ritmo si alza, Markovic sale in cattedra con assist in serie per Hunter e Weems, lo stesso Hunter si fa notare con una tripla e un paio di giocate nei pressi del ferro e la Segafredo arriva a +4 sul 41-43. L'Umana è tenuta a galla da Bramos, Daye e Watt ma all'intervallo è sotto 44-39 per la tripla sulla sirena di Markovic, il primo canestro della serata del serbo.

Nella ripresa è la Segafredo a uscire meglio dai blocchi, la squadra di Djordjevic arriva fino a +9 con Ricci e poi addirittura a +13 con due azioni sull'asse Markovic-Pajola. Sul 61-48 la Virtus si rilassa un po' e permette a Venezia di tornare fino a -6 con una tripla di Cerella . Nel quarto periodo la squadra di De Raffaele risale fino a -4 (63-67) con due missili di Bramos e Daye, ma lì la Segafredo risponde con due liberi di Hunter e un gioco da tre punti di Weems, poi Gamble, Teodosic e ancora Gamble sull'assist del "painista" serbo lanciano la Virtus fino al +14 sul 78-64. E' l'allungo decisivo e nemmeno una gran schiacciata di Watt riesce a risvegliare Venezia che alza bandiera bianca e cade in casa 83-71.

La Reyer tornerà in campo martedì alle ore 20 in casa contro Patrasso in Eurocup mentre in campionato Venezia giocherà domenica 2 febbraio a Desio contro Cantù. Invece la Virtus mercoledì avrà il derby con Trento al PalaDozza in Eurocup e poi sabato 1 febbraio avrà il "testacoda" di Serie A contro Pesaro.

Umana Reyer Venezia : Cerella 3, De Nicolao 7, Watt 10, Chappell 7, Daye 13, Mazzola, Bramos 21, Casarin, Vidmar 2, Stone 3, Filloy 5, Pellegrino ne. All. De Raffaele.

: Cerella 3, De Nicolao 7, Watt 10, Chappell 7, Daye 13, Mazzola, Bramos 21, Casarin, Vidmar 2, Stone 3, Filloy 5, Pellegrino ne. All. De Raffaele. Segafredo Virtus Bologna: Ricci 7, Teodosic 16, Weems 9, Hunter 17, Markovic 12, Cournooh ne, Gamble 13, Pajola 6, Gaines, Nikolic ne, Baldi Rossi 3, Deri ne. All. Djordjevic.

Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino 87-90

A cura di Marco Arcari. Incredibile al PalaSerradimigni! Sassari cade dopo 9 successi consecutivi, al cospetto di una Trento che disputa una grande gara e che trova in Alessandro Gentile il giocatore capace di regalarle un meritato successo con un buzzer beater da 3 punti. Attacchi decisamente meglio delle difese, per lo meno nei primi 5’ della partita. Alessandro Gentile prova a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco della Dolomiti Energia, ma con poca fortuna, mentre Rashard Kelly trova 2 falli in breve e viene subito richiamato in panchina insieme al compagno da coach Brienza (11-11 al 5’). I bianconeri piazzano un break di 0-8 con le triple di Aaron Craft e Fabio Mian e trovano anche il provvisorio +9 (17-26) ancora grazie alle triple degli esterni. Il 1° quarto si chiude con Dwayne Evans che tenta di accorciare un po’ le distanze, ma Trento è semplicemente perfetta al tiro (11/17, con 4/5 da 3) e anche il numero di assist (9) testimonia l’ottimo approccio degli ospiti alla sfida. Stefano Gentile diventa assoluto protagonista in apertura di 2° periodo, piazzando da solo un break di 4-0 – cui unisce anche ottime cose in fase difensiva – e costringendo la panchina avversaria al timeout. Trento risponde con un contro-parziale (0-7) e tocca anche un margine di vantaggio in doppia cifra (23-33). Il match vive di parziali e stavolta tocca a Dyshawn Pierre piazzarne uno importante, che consente così alla formazione di coach Pozzecco di rientrare fino al -3 (32-35) a 3’ dal termine del 1° tempo. Il Banco di Sardegna sembra poter prendere in mano le redini della gara, ma Justin Knox si confema in serata di grazia, piazzando anche una bomba (12 punti nel 2° quarto per lui) e rilanciando nuovamente i bianconeri (34-45). Michele Vitali brucia la sirena con una tripla, rendendo meno amara la prima metà di gara per i colori biancoblu.

Sassari rientra sul parquet con un piglio e un’attitudine mentale decisamente diversi, piazzando subito un break di 5-0 per inaugurare la ripresa. La Dolomiti Energia risponde però, per l’ennesima volta, alla spallata dei padroni di casa e, trascinata soprattutto da Alessandro Gentile, ritorna avanti di 10 lunghezze (47-57) al 24’ di gioco. Lo stesso Gentile e Knox confezionano anche giocate spettacolari e firmano il massimo vantaggio bianconero (49-61), costringendo coach Pozzecco al timeout. Trento continua a dimostrare di avere un’energia completamente diversa, e migliore, rispetto a Sassari, e a rimbalzo offensivo lavora decisamente meglio degli avversari, trovando quegli extra-possessi che le consentono di trovare più volte il +13. I continui viaggi in lunetta di Miro Bilan e le bombe di Vitali, ma è Stefano Gentile a rilanciare le speranze biancoblu con un altro parziale personale (4-0). Al 30’ di gioco l’Aquila è però ancora saldamente avanti (63-72) e ha già conquistato 16 rimbalzi offensivi (più di quelli difensivi, 15). Davide Pascolo continua a lavorare benissimo sotto il ferro avversario e anche in fase di non possesso, mentre Fabio Mian rimette piede sul parquet trovando canestri importanti, ma Curtis Jerrells prima piazza la tripla e poi manda a schiacciare Dwight Coleby, riaprendo definitivamente il match (74-78) a 6’ dal termine. La formazione di coach Brienza si conferma solidissima a livello mentale e, rientrando dal timeout chiesto proprio dal suo allenatore, piazza un break di 0-5 che sembra spezzare le ultime resistenze biancoblu. Sassari getta però il cuore oltre l’ostacolo e trova una serie incredibile di triple: Vitali piazza quella del pareggio (87-87) a 4 secondi dalla sirena. Trento chiama timeout e disegna la rimessa: Craft esegue, Gentile riceve in punta e lascia andare il tiro della vittoria. Tabellata in faccia a un incredulo Pierre e vittoria! MVP Knox (23 punti e 3 stoppate), ma altri 4 giocatori bianconeri in doppia cifra (Gentile 13). Al Banco di Sardegna non bastano Bilan (19) e Vitali (14).

Banco di Sardegna Sassari : Spissu 11, Bilan 19, Bucarelli 2, Devecchi n.e., Evans 8, Magro n.e., Pierre 12, Gentile 10, Coleby 2, Vitali 14, Jerrells 9. All. Pozzecco.

: Spissu 11, Bilan 19, Bucarelli 2, Devecchi n.e., Evans 8, Magro n.e., Pierre 12, Gentile 10, Coleby 2, Vitali 14, Jerrells 9. All. Pozzecco. Dolomiti Energia Trentino: Kelly 11, Blackmon 10, Craft 10, Gentile 13, Pascolo 9, Mian 7, Forray 7, Knox 23, Mezzanotte, Lechthaler n.e. All. Brienza.

Grissin Bon Reggio Emilia - S.Bernardo-Cinelandia Cantù 85-73

A cura di Marco Arcari. Ritorna al successo tra le mura amiche del PalaBigi la Grissin Bon Reggio Emilia, che con una grande difesa supera Cantù (al 2° k.o. consecutivo). Sfida subito caratterizzata dal parziale della S.Bernardo-Cinelandia (0-7) che costringe coach Buscaglia a ricorrere al timeout dopo neanche 2’. L’avvio dei padroni di casa non è certo dei migliori, complici scelte offensive molto rivedibili, ma nel volgere di pochi possessi Simone Fontecchio e Darius Johnson-Odom rimettono sostanzialmente la sfida in parità. Le due formazioni, dopo una prima girandola di cambi, si scambiano triple in successione, ma al 10’ di gioco regna ancora l’equilibrio (18-18). A differenza di quanto successo nella frazione precedente, a inizio 2° quarto è la Grissin Bon a piazzare un mini-break (4-0). I ritmi rimangono elevati ed entrambe le squadre cercano di trovare velocemente la via del canestro, ma la coppia Gal Mekel – David Vojvoda piazza 14 punti (7 a testa) e, insieme alla fase di non possesso, è il motivo principale del 28-17 di parziale del quarto e del +11 (46-35) con cui Reggio Emilia va al riposo lungo.

L’inizio di ripresa sembra poter mostrare una Cantù diversa rispetto ai secondi 10’ di gioco, anche e soprattutto per quel che riguarda la difesa. Per 3’ la formazione di coach Buscaglia sembra smarrirsi per strada, ma ci pensa il solito Johnson-Odom a rimettere i compagni sulla retta via: 10 punti nel 3° quarto con 2 triple importanti. Proprio le soluzioni da oltre l’arco dei 6.75 sono la chiave del provvisorio +20 (60-40) dei padroni di casa, e nemmeno il parziale di 0-5 conclusivo permette agli ospiti di poter ridare un senso alla sfida (65-47 al 30’). Ultimo quarto in cui Reggio Emilia deve semplicemente gestire l’ottimo vantaggio fin lì accumulato, con Mekel e Fontecchio a piazzare i canestri della sostanziale sicurezza. La formazione di coach Pancotto trova punti dal solito Wes Clark (il migliore tra i biancoblu) e buone cose anche dal giovane Alessandro Simioni, ma non può comunque evitare di chiudere il match con uno scarto importante. MVP Johnson-Odom (19 punti e 3 assist), ma bene anche Fontecchio (14 punti) e Mekel (15 punti e 5 assist).

Grissin Bon Reggio Emilia : Johnson-Odom 19, Fontecchio 14, Pardon 9, Candi, Poeta 2. Vojvoda 10, Infante n.e., Soviero, Owens 4, Upshaw 12, Diouf, Mekel 15. All. Buscaglia.

: Johnson-Odom 19, Fontecchio 14, Pardon 9, Candi, Poeta 2. Vojvoda 10, Infante n.e., Soviero, Owens 4, Upshaw 12, Diouf, Mekel 15. All. Buscaglia. S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Young 7, Procida, Clark 17, La Torre 3, Hayes 10, Lanzi n.e., Wilson 3, Ragland 5, Burnell 12, Baparapè n.e., Simioni 7, Pecchia 9. All. Pancotto.

