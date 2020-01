La Virtus Bologna sbriciola Roma con la difesa, quarta vittoria consecutiva

Virtus Roma-Segafredo Virtus Bologna 68-97

A cura di Daniele Fantini. Da surclassata a dominante nel giro di quattro giorni. Dopo aver incassato la peggior sconfitta stagionale sfiorando la soglia dei 100 punti subiti all'esordio nelle Top16 di Eurocup contro il Partizan Belgrado, la Virtus Bologna "si vendica" in campionato sfogando frustrazione e rabbia repressa sulla malcapitata Roma. E così, mentre coach Sasha Djordjevic si gode la violenta reazione tecnica, mentale e difensiva della sua squadra, sempre saldamente in vetta alla classifica con la quarta vittoria consecutiva, Roma continua a scivolare verso il basso subendo il quarto ko in fila.

Video - Assist dietroschiena di Milos Teodosic, piede perno magico di Marcos Delia: la Virtus è splendida 00:29

La partita vera dura poco più di un quarto, peraltro cominciato splendidamente da una Roma capace di approfittare di un approccio eccessivamente morbido degli ospiti: il fulmineo 9-0 iniziale viene però presto eroso da un time-out furioso di Djordjevic e dall'immediato ingresso in campo di Milos Teodosic. Bologna ritrova quella consistenza difensiva che l'ha spesso caratterizzata in stagione e, spinta da Giampaolo Ricci (12), Kyle Weems (14) e dal buon impatto di Marcos Delia (9 punti, 8 rimbalzi), reintegrato al posto dell'infortunato Vince Hunter, riprende il controllo della partita con un controbreak di 2-16 e riallunga con un altro parzialone di 1-11 a inizio secondo quarto a suon di triple di Weems (15-33). Senza il solito apporto di Jerome Dyson (7 punti, 3/9) e Davon Jefferson (5 punti con 1/4, perfettamente contenuto da Delia e Gamble), Roma soffre lunghissimi periodi di siccità offensiva che permettono alle Vu nere di banchettare anche senza gli straordinari di Milos Teodosic (9 punti e 3 assist in 24') e la valanga di palle perse di uno Stefan Markovic tendente all'accademia eccessiva (8 assist serviti al costo di 7 turnover): Bologna chiude definitivamente i conti con un altro parzialone di 2-10 a inizio ripresa e tocca il massimo vantaggio sul +32 (34-66).

Video - James White è tornato: assist no-look sulla riga di fondo per l'and-one di Giovanni Pini 00:37

In un clima di totale garbage-time, Roma evita un tragico tracollo con la zona e inserisce nei meccanismi James White, l'uomo d'esperienza scelto per allungare le rotazioni nel girone del ritorno: nonostante qualche chilo e ruga in eccesso rispetto all'ultima versione vista in Italia con la maglia di Reggio Emilia, "The Flight" contribuisce a rianimare la partita realizzando 16 punti e ricucendo fino al 61-77, anche grazie al fisiologico rilassamento di una Bologna tesa quasi esclusivamente alla ricerca delle giocate ad effetto. Servono un paio di triple consecutive di Teodosic e Markovic per raddrizzare il timone e condurre la nave bianconera in porto con 29 punti di scarto finali.

Virtus Roma: Buford 8, Kyzlink 13, Alibegovic 14, Jefferson 5, Dyson 7; Pini 5, Baldasso, Rullo, White 16. N.e.: Farley, Cusenza, Spinosa. All.: Bucchi.

Buford 8, Kyzlink 13, Alibegovic 14, Jefferson 5, Dyson 7; Pini 5, Baldasso, Rullo, White 16. N.e.: Farley, Cusenza, Spinosa. All.: Bucchi. Segafredo Virtus Bologna: Cournooh 6, Gamble 7, Ricci 12, Markovic 11, Weems 14; Gaines 7, Pajola 5, Nikolic 5, Delia 9, Teodosic 9, Baldi Rossi 12. N.e.: Deri. All.: Djordjevic.

