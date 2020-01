La Virtus Bologna sbriciola Roma, quarta vittoria consecutiva! Brindisi sbanca Cantù in overtime

Virtus Roma-Segafredo Virtus Bologna 68-97

A cura di Daniele Fantini. Da surclassata a dominante nel giro di quattro giorni. Dopo aver incassato la peggior sconfitta stagionale sfiorando la soglia dei 100 punti subiti all'esordio nelle Top16 di Eurocup contro il Partizan Belgrado, la Virtus Bologna "si vendica" in campionato sfogando frustrazione e rabbia repressa sulla malcapitata Roma. E così, mentre coach Sasha Djordjevic si gode la violenta reazione tecnica, mentale e difensiva della sua squadra, sempre saldamente in vetta alla classifica con la quarta vittoria consecutiva, Roma continua a scivolare verso il basso subendo il quarto ko in fila.

Video - Assist dietroschiena di Milos Teodosic, piede perno magico di Marcos Delia: la Virtus è splendida 00:29

La partita vera dura poco più di un quarto, peraltro cominciato splendidamente da una Roma capace di approfittare di un approccio eccessivamente morbido degli ospiti: il fulmineo 9-0 iniziale viene però presto eroso da un time-out furioso di Djordjevic e dall'immediato ingresso in campo di Milos Teodosic. Bologna ritrova quella consistenza difensiva che l'ha spesso caratterizzata in stagione e, spinta da Giampaolo Ricci (12), Kyle Weems (14) e dal buon impatto di Marcos Delia (9 punti, 8 rimbalzi), reintegrato al posto dell'infortunato Vince Hunter, riprende il controllo della partita con un controbreak di 2-16 e riallunga con un altro parzialone di 1-11 a inizio secondo quarto a suon di triple di Weems (15-33). Senza il solito apporto di Jerome Dyson (7 punti, 3/9) e Davon Jefferson (5 punti con 1/4, perfettamente contenuto da Delia e Gamble), Roma soffre lunghissimi periodi di siccità offensiva che permettono alle Vu nere di banchettare anche senza gli straordinari di Milos Teodosic (9 punti e 3 assist in 24') e la valanga di palle perse di uno Stefan Markovic tendente all'accademia eccessiva (8 assist serviti al costo di 7 turnover): Bologna chiude definitivamente i conti con un altro parzialone di 2-10 a inizio ripresa e tocca il massimo vantaggio sul +32 (34-66).

Video - James White è tornato: assist no-look sulla riga di fondo per l'and-one di Giovanni Pini 00:37

In un clima di totale garbage-time, Roma evita un tragico tracollo con la zona e inserisce nei meccanismi James White, l'uomo d'esperienza scelto per allungare le rotazioni nel girone del ritorno: nonostante qualche chilo e ruga in eccesso rispetto all'ultima versione vista in Italia con la maglia di Reggio Emilia, "The Flight" contribuisce a rianimare la partita realizzando 16 punti e ricucendo fino al 61-77, anche grazie al fisiologico rilassamento di una Bologna tesa quasi esclusivamente alla ricerca delle giocate ad effetto. Servono un paio di triple consecutive di Teodosic e Markovic per raddrizzare il timone e condurre la nave bianconera in porto con 29 punti di scarto finali.

Virtus Roma: Buford 8, Kyzlink 13, Alibegovic 14, Jefferson 5, Dyson 7; Pini 5, Baldasso, Rullo, White 16. N.e.: Farley, Cusenza, Spinosa. All.: Bucchi.

Video - Highlights: Virtus Roma-Segafredo Virtus Bologna 68-97 06:39

* * *

S.Bernardo-Cinelandia Cantù - Happy Casa Brindisi 92-93 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. Gara dalle mille emozioni al PalaBancoDesio dove la Happy Casa Brindisi si impone sulla S.Bernardo-Cinelandia Cantù dopo un tempo supplementare. Un risultato un po' a sorpresa visto che i brianzoli avevano vinto 5 delle ultime 6 gare ed erano reduci dal successo su Milano nel derby mentre i pugliesi, senza Sutton e con Martin, Stone e Zanelli acciacciati, avevano perso 5 delle ultime 7 gare e soprattutto non vincevano in trasferta da due mesi (7 ko di fila). A lanciare la Happy Casa è il capitano Adrian Banks, stratosferico con 32 punti e 9 assist, mentre sono decisivi Thompson, 13 e 7 rimbalzi più la tripla del definitivo sorpasso, e l'ex di turno Stone, 19 punti e la stoppata nell'ultimo possesso su Clark. Proprio un clamoroso Wes Clark, a sua volta ex della sfida, non basta a Cantù coi suoi 30 punti e 8 rimbalzi; in doppia cifra anche Wilson, 13, Hayes e Burnell 12, e Ragland 10 punti.

Video - Darius Thompson si sveglia e mette la tripla decisiva per Brindisi 01:00

Il match del PalaBancoDesio vede una gran partenza di Wes Clark, ex della partita, che segna i primi 7 punti di Cantù per il 13-10, poi si accende Thompson e con due triple porta Brindisi davanti sul 18-15; alla prima pausa è 24-21 Happy Casa con due canestri in fila di Stone, una schiacciata e un layup a fil di sirena. Nel secondo quarto la squadra di Vitucci scappa sul +8 grazie a Banks e a Iannuzzi (26-34) ma Cantù non ci sta, rimonta col solito Clark, con Burnell e Pecchia, e all'intervallo è 47-43 per gli ospiti, con Brown che schiaccia sulla sirena sfruttando la difesa completamente aperta dei padroni di casa. Nella ripresa parte forte la S.Bernardo-Cinelandia che sorpassa con Wilson e Clark, Brindisi ha tre bombe in fila da Stone, ma la squadra di Pancotto mette le mani sulla gara e vola sul +7 (65-58) sfruttando l'atletismo di Hayes e il solito Clark. Al 30' è 72-67, con Brindisi che era tornata pari sul 65-65 prima di un nuovo strappo di Cantù.

Video - Schiacciata di qua, stoppata di là: tutto l'atletismo di Kevarrius Hayes 00:39

Nel quarto periodo sale in cattedra Banks, la Happy Casa rimonta e mette la freccia, arrivando al +5 sull'81-76; lì però la squadra di Vitucci sbaglia 5 liberi in fila e un comodo appoggio con Stone, Cantù invece risale e impatta grazie a Hayes e Ragland che mette i due liberi dell'84-84. Il punteggio resta cristallizzato fino alla fine e così è overtime. Qui Clark porta la S.Bernardo-Cinelandia sul +6 (89-83), ma Banks e Gaspardo rispondono per la Happy Casa. Sul 92-90 Cantù sbaglia un libero e un comodo appoggio con Hayes, poi commette una sanguinosa infrazione di campo e così la palla torna a Brindisi che capitalizza con un glaciale Darius Thompson per il 93-92! L'ultima chance ce l'ha Cantù ma Wes Clark viene stoppato da Stone e così è Brindisi a festeggiare.

Video - Rubata e schiacciata in contropiede di Stone! E l'azione-manifesto della Happy Casa 00:33

Per Cantù una sconfitta bruciante: la squadra di Pancotto ora avrà il turno di riposo, poi tornerà in campo sabato 25 gennaio alle 20.30 al PalaBigi contro Reggio Emilia. Per Brindisi invece martedì ci sarà la trasferta a Istanbul col Besiktas in Champions League (ore 18 su Eurosport Player) mentre in campionato domenica alle 17.15 riceverà la Virtus Roma al PalaPentassuglia.

S.Bernardo-Cinelandia Cantù : Wilson 13, Clark 30, Hayes 12, Burnell 12, Ragland 10, Pecchia 8, Procida ne, La Torre 1, Baparapè ne, Simioni 2, Rodriguez ne, Young 4. All. Pancotto.

: Wilson 13, Clark 30, Hayes 12, Burnell 12, Ragland 10, Pecchia 8, Procida ne, La Torre 1, Baparapè ne, Simioni 2, Rodriguez ne, Young 4. All. Pancotto. Happy Casa Brindisi: Banks 32, Brown 8, Stone 19, Gaspardo 5, Campogrande 2, Martin 8, Zanelli ne, Ikangi 3, Thompson 13, Cattapan ne, Iannuzzi 3. All. Vitucci.

Video - Highlights: S.Bernardo-Cinelandia Cantù-Happy Casa Brindisi 92-93 d1ts 08:45

* * *

Allianz Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia 72-81

A cura di Marco Arcari. Successo importante dell’Umana Reyer Venezia, che espugna l’Allianz Dome – Pala Rubini di Trieste e sale a quota 18 punti in classifica, agganciando Cremona e Fortitudo. Partono meglio i padroni di casa, trascinati soprattutto dalle invenzioni di Juan Manuel Fernandez e dai canestri di Hrvoje Peric (7 punti nel 1° quarto), mentre l’Umana Reyer paga qualche persa di troppo e percentuali non certo nobili da oltre l’arco dei 6.75 (2/9 nella frazione). Le triple di DeQuan Jones lanciano l’Allianz sul +9 (23-14), ma Stefano Tonut chiude i primi 10’ di gioco con la bomba che riavvicina un minimo gli ospiti. Akill Mitchell continua a fare la differenza nel pitturato avversario e lancia i biancorossi sul provvisorio +10 (27-17) al 12’, ma la squadra di coach De Raffaele risponde con un break di 0-8 e rientra totalmente in partita dopo neanche 2’. La sfida si scalda fin troppo, con l’espulsione di Gasper Vidmar per scaramucce sotto canestro con Jones, e Venezia è più reattiva nello sfruttare il momentaneo disorientamento degli avversari per scavare un minimo solco (29-33) al 16’. L’attacco della squadra allenata da Dalmasson si pianta improvvisamente, mentre Mitchell Watt sale in cattedra e piazza anche la tripla per il massimo vantaggio orogranata (31-38), costringendo la panchina avversaria al timeout. Le difficoltà offensive di Trieste proseguono fino al termine del 2° quarto, con soli 8 punti segnati e un saldo parziale di 8-23 che consente a Venezia di scappare sul 31-40.

Video - Transizione devastante di Venezia: assist di Udanoh, schiacciatona di Watt 00:45

Gli ospiti inaugurano la ripresa con un break di 2-6 che costringe subito coach Dalmasson a ricorrere al timeout per evitare danni ben peggiori (33-46). Il divario si amplia fino al +18 orogranata (34-52), con Watt sempre più sugli scudi, anche perché la difesa a zona di coach De Raffaele imbriglia tanto l’attacco avversario. Akill Mitchell prova a ridestare i padroni di casa, salvo poi commettere prematuramente il 4° fallo personale, ma il match diventa frammentato e caratterizzato dai moltissimi viaggi in lunetta delle due squadre. Il buzzer da oltre metà-campo di Jeremy Chappell scalda gli animi e lancia nuovamente l’Umana Reyer (48-61) al 30’ di gioco. L’Allianz ha un sussulto d’orgoglio in apertura di ultima frazione, con un break di 7-0 in cui Jon Elmore è assoluto mattatore, ma gli ospiti replicano con 2 bombe in fila e riprendono saldamente tra le proprie mani le redini della sfida. Deron Washington si accolla sulle spalle tutto l’attacco biancorosso, piazzando 6 punti consecutivi e riduce lo svantaggio sotto la doppia cifra (64-73) a 2’30’’ dal termine dei tempi regolamentari. Michael Bramos, fin lì autore di una prova di sostanza ma anche di 1/5 da 3, piazza la tripla che chiude sostanzialmente i conti e riporta Venezia al successo dopo il k.o. a Brescia (che aveva interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive). Watt chiude con 15 punti e 9 rimbalzi ed è il miglior marcatore orogranata, ma buone prove anche di Tonut (13 punti) e Chappell. A Trieste non bastano i 17 punti e 9 rimbalzi di Peric.

Video - Jeremy Chappell realizza un incredibile buzzer: tripla da oltre metà campo per bruciare la sirena 00:56

Allianz Pallacanestro Trieste : Coronica n.e., Cooke 6, Peric 17, Fernandez 4, Jones 8, Strautins, Washington 10, Janelidze n.e., Cavaliero 3, Da Ros, Mitchell 13, Elmore 9. All. Dalmasson.

: Coronica n.e., Cooke 6, Peric 17, Fernandez 4, Jones 8, Strautins, Washington 10, Janelidze n.e., Cavaliero 3, Da Ros, Mitchell 13, Elmore 9. All. Dalmasson. Umana Reyer Venezia: Udanoh 6, Casarin n.e., Stone 7, Bramos 12, Tonut 13, De Nicolao 6, Filloy, Vidmar 2, Chappell 11, Mazzola 9, Pellegrino n.e., Watt 15. All. De Raffaele.

* * *

Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese

A cura di Daniele Fantini.

OriOra Pistoia - Dolomiti Energia Trentino

A cura di Marco Arcari.

