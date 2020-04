La Virtus capolista, il ritorno del derby, l'Olimpia di Messina: cosa ricorderemo di questa stagione

A cura di Marco Arcari, Daniele Fantini e Davide Fumagalli. È finita come ci aspettavamo, e com'era giusto che fosse. L'emergenza legata alla pandemia di coronavirus ci lascia un campionato troncato a metà, senza vincitori né vinti, come non accadeva dagli anni della Seconda Guerra Mondiale. E pensare che, in realtà, era una stagione nata e cominciata con le migliori premesse da molti anni a questa parte: vuoi per l'arrivo di superstar internazionali (Teodosic, Rodriguez, Scola), per le ambizioni della nuova Virtus Bologna, per il progetto di Ettore Messina a Milano, per il riaccendersi di molte vecchie piazze storiche, per la presenza di un folto strato di sfidanti e outsider di ottimo livello. La stagione sarà cancellata dagli annali, ma non dalla nostra memoria: ecco, tra le tante, le cose più belle che ricorderemo.

Virtus Bologna, niente di meglio in Serie A

Il talento e la voglia di vincere dei serbi, l'atletismo e la fisicità degli americani, l'entusiasmo e l'applicazione degli italiani. Questo il mix vincente della Segafredo Bologna, l'ambiziosa corazzata allestita dal patron Massimo Zanetti e dal suo braccio destro Luca Baraldi per tornare ai vertici in Italia e in Europa. In effetti la Virtus di Sasha Djordjevic ha incantato in Serie A sulle note del “pianista” Milos Teodosic, ha vinto le prime 10 partite e in tutto 18 delle 20 disputate, capolista dal via allo stop. La Bologna bianconera, con altri interpreti del calibro di Markovic, Weems, Gamble, Ricci, Baldi-Rossi e Pajola, è stata una macchina da risultati e una gioia per gli occhi. Non si poteva chiedere di più alla fetta virtussina di “Basket City”. Peccato che questa bella storia rimanga senza un (lieto?) finale.

Video - Milos Teodosic abbacinante nel finale con Trento: segna 16 punti con tre triple consecutive 01:14

Sassari sempre più tra le grandi

Il sodalizio tra Stefano Sardara e Gianmarco Pozzecco ha dato frutti importanti anche in questa Serie A. Il Banco di Sardegna si è nuovamente confermato nel club delle “grandi” del campionato, vincendo il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, inanellando un filotto di 9 vittorie consecutive e risultando una delle uniche due formazioni capaci di mettere i bastoni tra le ruote alla Virtus Bologna durante la stagione regolare. I Giganti non hanno certo intenzione di fermarsi e, anzi, rilanceranno col rinnovamento e ampliamento del PalaSerradimigni: una “nuova” casa, per tanti nuovi successi.

Video - Highlights, finale Supercoppa: Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia 83-80 (OT) 09:17

Milano e un corso davvero nuovo

Quella 2019-20 è stata la stagione del nuovo corso Armani a 360 gradi. La piazza palesava l’ormai atavica assenza di una figura “di pallacanestro” e l’Olimpia ha così deciso di affidarsi a uno dei migliori. Ettore Messina, oltre a ricoprire il ruolo di head coach, è andato anche a colmare tale lacuna, ponendo le basi per un vero nuovo ciclo sportivo biancorosso. Il cambio in panchina ha ridato all’AX Armani Exchange un appeal anche internazionale, favorendo gli arrivi di Rodriguez e di Scola, ma avrà bisogno del costante e totale supporto da parte dei tifosi: nemmeno Peterson ricostruì Milano in un solo anno.

Video - Face2Face con Ettore Messina: "Difendere e passarsi la palla: la base è fare le cose insieme" 02:33

La conferma di Brindisi, magnifica outsider

Il quinto posto e la finale di Coppa Italia della scorsa stagione non sono stati un exploit estemporaneo. Perché, alla chiusura del campionato, Brindisi si trovava esattamente nella stessa situazione: ancora una volta protagonista nella zona alta della classifica in Serie A (quinta) e pronta a sgambettare anche le grandi (Milano, Venezia), e ancora una volta vicina a mettere in bacheca quella Coppa Italia che ormai assunto un retrogusto amaro di maledizione (finale persa contro Venezia). L'impronta di coach Frank Vitucci è rimasta per dare alla squadra un assetto e un gioco tra i più rapidi, divertenti e prolifici del campionato, anche grazie a un ottimo mercato degli americani, capace di costruire un quintetto-base tra i più pericolosi della Serie A: con Brindisi in campo, non ci si annoia mai.

Video - Face2Face con John Brown III: "Brindisi può arrivare dove vuole, abbiamo un grande gruppo" 02:04

Cremona e Brescia, le provinciali terribii

Cinque squadre lombarde occupavano i primi 11 posti della classifica. Tra queste, Cremona e Brescia stavano nuovamente gettando le basi per un'altra stagione sorprendente. Dopo qualche scricchiolio iniziale (2-4), la Vanoli ha ricostruito un gruppo con grandi potenzialità, azzeccando in Ethan Happ la perfetta pedina da aggiungere in corsa (10-4 dal suo arrivo) e confermando la bontà del sistema di coach Meo Sacchetti per il nostro campionato. Con Sandro dell'Agnello in panchina, Brescia ha invece svoltato pagina dopo le complicazioni dello scorso anno, tornando sui grandi livelli toccati tre anni fa: la Leonessa si era trasformata in una squadra tostissima anche in Eurocup (playoff sfumati solo all'ultima giornata delle Top16), con una forte unità di gruppo, una spiccata anima difensiva e l'interessantissima crescita di Awudu Abass.

Video - Face2Face con Nicola Akele: "Sacchetti tira fuori di più dai giocatori, dobbiamo essere squadra" 02:19

Il ciclo di Venezia prosegue con la Coppa meno attesa

La stagione dei campioni d'Italia in carica è stata tutt'altro che felice, un susseguirsi di alti e bassi che hanno fatto dubitare tanti delle qualità di coach De Raffaele, degli stimoli di un gruppo assieme da diverse stagioni, delle capacità di stare sul pezzo in ogni partita (11-10 il bilancio, 2-8 in trasferta!). E invece, ancora una volta, l'Umana Reyer Venezia si è fatta trovare pronta al momento giusto: spinta da assi come Austin Daye, Mike Bramos e Mitchell Watt, e da ragazzi rampanti come De Nicolao e Tonut, gli orogranata sono stati inappuntabili in Eurocup (sono ai quarti...) e chirurgici alle Final Eight di Coppa Italia di Pesaro dove, arrivati per il rotto delle cuffie e per risultati favorevoli, hanno battuto nell'ordine Virtus Bologna, Milano e Brindisi con autorità da campioni.

Video - Da 8a alla Coppa Italia: il capolavoro dell'Umana Reyer Venezia contro l'Happy Casa Brindisi in 4' 04:00

Il ritorno delle grandi piazze: Fortitudo, Treviso, Roma

Dopo la promozione di Trieste, festeggiata nella scorsa stagione, Fortitudo Bologna, Treviso e Virtus Roma sono risalite tutte insieme, accendendo sul campionato i riflettori legati alla storia e alla tradizione delle grandi piazze italiane, un plus attrattivo mancato nelle ultime annate. Siamo tornati a vivere il derby di Bologna dopo dieci anni di assenza, calato in un'atmosfera magica. Siamo tornati a vedere palazzetti storici riaprire le porte alla Serie A: il cuore del Palaverde ha ricominciato a battere come ai tempi della vecchia Benetton, e il vecchio PalaEur rianimare almeno il suo anello inferiore. Valanghe di ricordi si sono riaccese nelle menti degli appassionati, perché lo sport vive anche di questo, della sua storia.