La Virtus è inarrestabile e arriva al 7° successo consecutivo. Milano domina il derby con Varese

Grissin Bon Reggio Emilia - Segafredo Virtus Bologna 59-79

A cura di Marco Arcari. Non si ferma davvero più la corsa della Segafredo Virtus Bologna che, espugnando con autorità il PalaBigi di Reggio, raggiunge il 7° successo consecutivo e mantiene l’imbattibilità in campionato. La Grissin Bon comincia con polveri particolarmente bagnate e qualche palla persa di troppo, mentre gli ospiti trovano anche punti facili in contropiede e tentano di scappare già dopo 3’ (2-7). La Virtus continua a martellare in fase offensiva con le bombe di Frank Gaines ma, nonostante le ottime percentuali dal campo (8/12 complessivo) non riesce ad andare oltre le 6 lunghezze di vantaggio (15-21) a fine 1° quarto. Gli animi si scaldano un po’ troppo e la tensione ha provvisoriamente la meglio, imbrigliando anche i due attacchi e caratterizzando i primi minuti del 2° periodo (soli 6 punti segnati complessivamente dal 10' al 14’). Gaines continua a dominare in fase di realizzazione (14 punti a metà gara), ma ciò che fa la differenza a favore della Virtus sono soprattutto gli assist della coppia Markovic-Teodosic e i roll di Marcos Delia. Reggio Emilia si aggrappa alle sfuriate di Darius Johnson-Odom e alle rifiniture di Gal Mekel, ma dopo 20’ è ancora costretta a rincorrere nel punteggio (31-40).

Video - Milos Teodosic è un pittore: contro Reggio Emilia dipinge assist abbacinanti 01:44

Giampaolo Ricci inaugura la ripresa con 2 recuperi difensivi e una tripla, che frutta un nuovo allungo bianconero (34-45) al 23’ di gioco. Le giocate di Giuseppe Poeta cercano di rimettere in carreggiata i padroni di casa, ma la Grissin Bon alterna ottime azioni in contropiede a troppi turnovers (6 nel 3° quarto), non riuscendo così a ricucire le distanze. La Segafredo, col solito Ricci e le schiacciate di Vince Hunter, piazza un parziale di 0-11 e vola sul +18 (40-58), mentre la squadra di coach Buscaglia paga fin troppo le percentuali dalla lunga distanza (2/14 al 30’). I biancorossi tentano un nuovo rientro con un break di 6-0 in apertura di ultima frazione, ma Teodosic ha piani diametralmente opposti e, innescando le inchiodate di Hunter, oltre a un 5/5 dalla lunetta, tiene a debita distanza gli avversari (50-69). Il finale è caratterizzato soprattutto dalle perse dei padroni di casa e dalle giocate d’intensità di Kyle Weems e dall’assist del giovanissimo Lorenzo Deri per la bomba di Baldi Rossi. Per la Virtus 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati e 14 assist della coppia Markovic-Teodosic. Ottima prova anche di Ricci (4/6 da 3). A Reggio Emilia non bastano i 20 punti di Johnson-Odom.

Reggio Emilia : Johnson-Odom 20, Fontecchio, Pardon 8, Candi 2, Poeta 5, Vojvoda 2, Infante n.e., Owens 6, Upshaw 4, Cipolla n.e., Diouf n.e., Mekel 12. All. Buscaglia.

: Johnson-Odom 20, Fontecchio, Pardon 8, Candi 2, Poeta 5, Vojvoda 2, Infante n.e., Owens 6, Upshaw 4, Cipolla n.e., Diouf n.e., Mekel 12. All. Buscaglia. Virtus Bologna: Gaines 16, Deri, Pajola 4, Baldi Rossi 3, Markovic, Ricci 12, Delia 10, Cournooh, Hunter 16, Weems 10, Nikolic, Teodosic 8. All. Djordjevic.

AX Armani Exchange Milano - Openjobmetis Varese 93-69

A cura di Daniele Fantini. Due giorni dopo la miglior prestazione in Eurolega contro il Barcellona, l'Olimpia Milano torna in campo al Forum con il miglior vestito indossato finora in campionato: il 93-69 finale nel derby contro Varese racconta, già di per sé, l'ottima partita di una squadra che sembra aver trovato la quadradtura nel cerchio nell'ultima decina di giorni infarciti di impegni dopo qualche sbandamento di inizio stagione, soprattutto all'interno dei confini italiani. Spiccano le percentuali scintillanti al tiro, con il 13/18 da due e, soprattutto, il 13/27 dall'arco, figlio di una circolazione di palla estremamente efficace, specialmente in un terzo quarto dominato 27-15 e portatore del break decisivo e definitivo. Di contro, Varese viene totalmente cancellata dal verniciato soffrendo il tonnellaggio di Arturas Gudaitis, i balzi di Paul Biligha e la totalità difensiva di Jeff Brooks, determinante anche nel reggere contro gli esterni su ogni cambio difensivo: disarmati Simmons e Vene, la Openjobmetis affonda con un modestissimo 8/37 dalla distanza, reso ancor più grave da un Josh Mayo pefettamente contenuto e arenatosi su un triste 2/12 dal campo per soli 10 punti complessivi, meno della metà della sua produzione abituale con cui comandava la classifica marcatori nelle prime gare (21.6).

Video - Riccardo Moraschini MVP nel derby con Varese: 17 punti e season-high con l'Olimpia Milano 01:14

In un pomeriggio in cui coach Ettore Messina può permettersi di centellinare i suoi "grandi vecchi" (13 minuti per Sergio Rodriguez e soltanto tre per Luis Scola), è Riccardo Moraschini a meritarsi il premio di MVP con annessa ottima risposta caratteriale dopo l'esclusione dai 12 contro il Barcellona: l'ex-Brindisi scrive 17 punti aggiornando il suo season-high con 4/6 dall'arco e grande presenza mentale su entrambi i lati del campo. Ottima anche la prestazione di Jeff Brooks, che alla consueta muraglia difensiva aggiunge anche 10 punti senza errori al tiro, e attenzione al recupero di Nemanja Nedovic, oggi chirurgico con 10 punti (3/8 dall'arco) e 6 assist che raccontano la bontà della circolazione di palla cui accennavamo in precedenza (23 assist su 26 canestri complessivi di squadra).

Video - I tentacoli di Paul Biligha si allungano ovunque: stoppata, recupero e assist per Burns 00:50

Milano : Della Valle 8, Mack 2, Micov 7, Biligha 8, Gudaitis 8, Moraschini 17, Rodriguez 6, Nedovic 10, Cinciarini 11, Burns 5, Brooks 10, Scola 1. All. Messina.

: Della Valle 8, Mack 2, Micov 7, Biligha 8, Gudaitis 8, Moraschini 17, Rodriguez 6, Nedovic 10, Cinciarini 11, Burns 5, Brooks 10, Scola 1. All. Messina. Varese: Peak 13, Clark 14, De Vita n.e., Jakovics 4, Natali 3, Vene 12, Simmons 11, Seck n.e., Mayo 10, Tambone, Gandini, Ferrero 2. All. Caja.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Openjobmetis Varese 93-68 06:18

OriOra Pistoia - Pallacanestro Trieste

A breve il report completo.

Pistoia : Della Rosa , Bonistalli , Petteway , D'Ercole , Quarisa , Brandt , Salumu , Landi , Dowdell , Johnson , Wheatle . All. Carrea.

: Della Rosa , Bonistalli , Petteway , D'Ercole , Quarisa , Brandt , Salumu , Landi , Dowdell , Johnson , Wheatle . All. Carrea. Trieste: Coronica , Cooke , Peric , Fernandez , Jones , Strautins , Janelidze , Cavaliero , Da Ros , Mitchell , Elmore , Justice , Schina . All. Dalmasson.

De' Longhi Treviso - Carpegna Prosciutto Pesaro

A breve il report completo.

Treviso : Tessitori , Logan , Alviti , Nikolic , Saladini , Parks , Imbrò , Chillo , Uglietti , Severini , Fotu , Cooke III . All. Menetti.

: Tessitori , Logan , Alviti , Nikolic , Saladini , Parks , Imbrò , Chillo , Uglietti , Severini , Fotu , Cooke III . All. Menetti. Pesaro: Barford , Drell , Mussini , Pusica , Calbini , Miaschi , Eboua , Chapman , Alessandrini , Lydeka , Basso , Thomas , Totè , Zanotti . All. Perego.

Pompea Fortitudo Bologna - Germani Basket Brescia

A breve il report completo.

Fortitudo Bologna : Robertson , Aradori , Cinciarini , Mancinelli , Franco , Dellosto , Leunen , Sims , Fantinelli , Daniel , Stephens , Stipcevic . All. Martino.

: Robertson , Aradori , Cinciarini , Mancinelli , Franco , Dellosto , Leunen , Sims , Fantinelli , Daniel , Stephens , Stipcevic . All. Martino. Brescia: Zerini , Warner , Abass , Cain , Vitali , Laquintana , Lansdowne , Dalcò , Guariglia , Horton , Moss , Sacchetti . All. Esposito.

Vanoli Cremona - Acqua S. Bernardo Cantù

A breve il report completo.

Cremona : Saunders , Mathews , Sanguinetti , Gazzotti , Diener , Ruzzier , Sobin , De Vico , Tiby , Stojanovic , Palmi , Akele . All. Sacchetti.

: Saunders , Mathews , Sanguinetti , Gazzotti , Diener , Ruzzier , Sobin , De Vico , Tiby , Stojanovic , Palmi , Akele . All. Sacchetti. Cantù: Young , Collins , Procida , Clark , La Torre , Hayes , Wilson , Burnell , Baparapè , Simioni , Rodriguez , Pecchia . All. Pancotto.

