La Virtus la spunta al supplementare e fa 9/9, Milano ko con la Fortitudo

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 93-91 d.t.s.

A breve il report completo.

Openjobmetis Varese : Peak 1, Clark 11, De Vita n.e., Jakovičs 11, Natali, Vene 13, Simmons 17, Seck n.e., Mayo 25, Tambone 11, Gandini, Ferrero 4. All. Caja.

Umana Reyer Venezia: Stone 2, Bramos 17, Tonut 13, Daye 13, De Nicolao 11, Filloy 3, Vidmar 2, Chappell 14, Mazzola 2, Pellegrino n.e., Cerella n.e., Watt 14. All. De Raffaele.

De' Longhi Treviso - Germani Basket Brescia 72-68

A breve il report completo.

Treviso : Tessitori 7, Logan 15, Alviti 2, Nikolic 16, Parks 5, Imbrò, Chillo, Uglietti 2, Severini n.e., Fotu 23, Cooke 2. All. Menetti.

Brescia: Naoni n.e., Zerini 4, Warner 4, Abass 11, Cain 4, Vitali, Laquintana 10, Lansdowne 9, Guariglia n.e., Horton 18, Moss 5, Sacchetti 3. All. Esposito.

Pallacanestro Trieste - Segafredo Virtus Bologna 85-89 d.t.s.

A cura di Marco Arcari. Servono un overtime e un grandissimo Milos Teodosic alla Virtus per mantenere l’imbattibilità in campionato e conquistare il 9° successo consecutivo. Partono meglio i padroni di casa, trascinati dal gioco interno di Hrvoje Peric e dall’intensità di Akil Mitchell, mentre la Segafredo si aggrappa al talento di Stefan Markovic. È però Jon Elmore a prendersi la scena con 3 triple in fila, compresa quella che brucia la sirena del 1° quarto (20-16). Milos Teodosic si mette in proprio con 2 triple per cercare di tenere in scia i bianconeri, ma Trieste beneficia ancora dei canestri di Elmore e tocca anche il +8 (28-19). Tocca allora a Julian Gamble piazzare i canestri che ristabiliscono la parità a 3’ dal termine della prima metà di gara, ma 2 bombe in fila di Daniele Cavaliero allontano nuovamente i padroni di casa (39-33). È lo stesso Cavaliero a bruciare anche la sirena di metà gara con l’ennesima tripla dei biancorossi (8/13 da 3 di squadra nei primi 20’) e a garantire il provvisorio massimo vantaggio ai suoi (48-35).

I molti errori al tiro caratterizzano i primi 2’30’’ della ripresa, con le squadre che faticano a trovare ritmo in attacco. Bologna piazza però un break di 0-13, aumentando nettamente la propria intensità difensiva e trovando nel duo Cournooh-Gaines l’autore per il sostanziale pareggio (48-48) a metà 3° quarto. Gli statunitensi di Trieste tornano però a fare la differenza in fase offensiva e permettono alla formazione di coach Dalmasson di chiudere avanti anche al 30’ di gioco (60-55). In apertura di ultima frazione è Teodosic, con 2 bombe e i soliti assist, a regalare spettacolo e ridare speranze agli ospiti (65-65 a 7’ dalla fine). Matteo Da Ros, con 5 punti consecutivi, sembra poter scavare il nuovo solco a favore dei biancorossi, ma negli ultimi 5’ dei tempi regolamentari Trieste non segna praticamente mai e Bologna forza l’overtime grazie alle giocate di Julian Gamble e ai 2 liberi finali di Teodosic (72-72 al 40’). Teodosic è incontenibile nei 5’ supplementari, realizzando 9 punti e la tripla che spezza le ultime resistenze dei padroni di casa: il play serbo è ovviamente l’MVP della sfida con 24 punti (5/10 da 3) e 5 assist. A Trieste non bastano il 43% da 3 di squadra e i 20 punti di Elmore.

Trieste : Coronica, Cooke 8, Peric 8, Jones 15, Arnaldo n.e., Strautins, Janelidze n.e., Cavaliero 16, Da Ros 5, Mitchell 7, Elmore 20, Justice 6. All. Dalmasson.

Bologna: Gaines 12, Deri n.e., Pajola 4, Baldi Rossi, Markovic 7, Ricci 4, Delia n.e., Cournhooh 5, Hunter 16, Nikolic n.e., Teodosic 24, Gamble 17. All. Djordjevic.

Pompea Fortitudo Bologna - AX Armani Exchange Milano 85-80

A cura di Davide Fumagalli. Sorpresa al PalaDozza dove l'AX Armani Exchange Milano si inchina di fronte alla Pompea Fortitudo Bologna e incassa il quarto stop in campionato, il primo dopo tre successi consecutivi, l'ultimo lunedì scorso contro Pistoia. Per la Effe è invece una vittoria "toccasana" dopo lo scivolone casalingo con Brescia e lo stop del PalaRadi contro Cremona. Una partita quasi sempre in controllo della formazione allanata da Antimo Martino che nel terzo quarto arriva addirittura a +21 (57-36) e poi nel finale resiste alla furiosa rimonta di Milano spinta da Nedovic, il migliore con 23 punti, da Brooks, 14, e da Roll, 12. Per Bologna ci sono quattro giocatori in doppia cifra: il migliore è Sims con 17 punti e 11 rimbalzi, bene anche Robertson con 16 e Aradori con 13.

La gara del PalaDozza inizia sui binari dell'equilibrio, Scola mette la bomba del 14-14, poi Mancinelli firma il +5 Pompea e alla prima pausa è 22-16 per i padroni di casa. Nel secondo quarto Milano ritorna a -2 con un canestro di Nedovic ma lì si accende Robertson che mette la tripla del +8 e poi ne insacca altre due, una con fallo incluso, per il 43-31 che scava un solco tra le squadre. L'Olimpia non trova repliche e all'intervallo è 45-31 per la Fortitudo. Il terzo quarto è uno show della Pompea, Leunen mette la bomba del +18, poi Aradori realizza il canestro del +21 sul 57-36, massimo vantaggio! Sembra finita ma Nedovic e Roll riducono lo scarto, poi Burns scappa e nei pressi della sirena del terzo periodo segna il canestro del -10, 61-51. Nell'ultimo quarto è una furiosa rincorsa quella dell'Olimpia, Brooks, Rodriguez e Nedovic segnano con costanza dall'arco ma la Fortitudo risponde sempre con la stessa moneta con Aradori, Sims e Fantinelli e in sostanza il divario resta importante. Negli ultimi minuti Milano arriva fino a -7 sull'83-78 grazie all'ennesima bomba di Nedovic ma il successivo libero di Robertson chiude i conti e sancisce il ko dei biancorossi e il successo delle Effe.

Ora per l'AX Armani Change inizierà una settimana di fuoco: doppio turno in Eurolega, martedì col Maccabi e giovedì con l'Anadolu Efes, e domenica alle 17 il big match contro la Dinamo Sassari in campionato, tutte al Forum. La Fortitudo giocherà invece domenica prossima al PalaBancoDesio contro Cantù. Tutte le sfide sono LIVE e on demand su Eurosport Player.

Bologna : Prunotto n.e., Robertson 16, Aradori 13, D. Cinciarini 6, Mancinelli 9, Franco n.e., Dellosto, Leunen 9, Sims 17, Fantinelli 11, Daniel 4. All. Martino.

Milano: Micov 2, Biligha 4, Moraschini, Roll 12, Rodriguez 8, Gravaghi n.e., Tarczewski 4, Nedovic 23, A. Cinciarini 2, Burns 4, Brooks 14, Scola 7. All. Messina.

OriOra Pistoia - Acqua S. Bernardo Cantù

A breve il report completo.

Pistoia : All. Carrea.

Cantù: All. Pancotto.

Virtus Roma - Carpegna Prosciutto Pesaro

A breve il report completo.

Roma : All. Bucchi.

Pesaro: All. Perego.

