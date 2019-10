La Virtus resta imbattuta in vetta. Ora in campo Trieste-Brescia e Treviso-Venezia

Segafredo Virtus Bologna-Openjobmetis Varese 87-80

A cura di Daniele Fantini. Prima a scendere in campo nel sabato della quinta giornata, la Segafredo Virtus Bologna ipoteca un'altra settimana in solitaria in vetta alla classifica infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato, l'ottava considerando anche il cammino finora perfetto in Eurocup. È un successo sudato contro una Varese mai doma, capace di rispondere in continuazione ai tentativi di allungo dei padroni di casa grazie a una serata di grande spingardate dall'arco (15/41 di squadra, pari al 37%) e alla verve incontenibile di Josh Mayo, autore di 27 punti (18 nel solo primo tempo) e chetato soltanto dall'uscita anticipata per falli nel quarto periodo.

Varese cancella il -10 griffato da Frank Gaines (10 punti) in avvio di ripresa, risponde al successivo break ispirato da un momento di onnipotenza offensiva di Stefan Markovic (14 punti e 5 assist) e, nonostante la perdita del suo cannoniere, si presenta ancora sul -2 a un paio di giri di lancette dalla sirena grazie a una raffica di bombe Jakovics (14), Clark e Vene. Alla fine, decide una ricezione profonda di Vince Hunter e una schiacciata dello stesso Hunter, innescato in campo aperto da un recupero di Markovic. Ed è proprio la superiorità in area e nei lunghi il vero fattore vincente di una Virtus che può aprire spesso il campo nei giochi in pick'n'roll e che costringe la Openjobmetis a girare continuamente per sole linee perimetrali.

Milos Teodosic scrive 19 punti e 5 assist in quasi 24' dalla panchina, raccogliendo gran parte del bottino dalla lunetta (9/11 ai liberi con 8 falli subiti): il serbo regala almeno un paio di azioni da Top10, con un assist dietro la testa visionario per Gamble appena entrato e con la tripla in virata che chiude definitivamente i conti con il cronometro agli sgoccioli. Bologna tornerà in campo martedì 22 per difendere l'imbattibilità anche in Eurocup: trasferta in Grecia contro il Promitheas Patrasso, gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle 18.30.

Bologna: Weems 4, Markovic 14, Ricci 13, Gaines 10, Gamble 9; Hunter 10, Baldi Rossi, Cournooh 3, Teodosic 19, Pajola 5. N.e.: Nikolic, Deri. All.: Djordjevic.

Varese: Simmons 9, Peak 6, Vene 5, Mayo 27, Tambone; Jakovics 14, Clark 8, Ferrero 7, Gandini, Natali 4. N.e.: Seck, De Vita. All.: Caja.

