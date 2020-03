Matteo Malaventura sta meglio: è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite

Arrivano buone notizie dall’ospedale di Pesaro, dove Matteo Malaventura era stato ricoverato per una seria polmonite e dal quale lo stesso giocatore aveva raccontato quello che stava succedendo con i continui ingressi causati dal COVID-19.

Malaventura, che pochi giorni fa era stato ritratto in una foto che lo vedeva attaccato a un respiratore, di quest’ultimo è riuscito a liberarsi ed è ora tornato nella propria casa. La polmonite non è ancora passata, ma il peggio sì: respira da solo e, più in generale, è in chiara via di recupero.

In carriera il quarantaduenne nato a Fano ha vestito le maglie di Pesaro, Forlì, Teramo, Biella, Roseto, Napoli (prima Basket, poi Azzurro), Fortitudo Bologna, Casale Monferrato, Ravenna, Eurobasket Roma, Lecce.

federico.rossini@oasport.it