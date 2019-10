Messina dopo il ko di Milano: "È la terza volta che ci mancano le energie dopo l'Eurolega"

Dopo la vittoria ad OAKA contro il Panathinaikos, in Eurolega, nessuno poteva immaginarsi il ko di Milano in campionato. A Cremona è arrivata la terza sconfitta in Serie A per la squadra di Ettore Messina che resta lontana dalla vetta della classifica dopo 5 giornate.

Il coach dell’AX Armani Exchange Milano ha provato, brevemente, a spiegare il perché di questa ulteriore sconfitta in campionato...

" Cremona ha strameritato di vincere. È la terza volta che non abbiamo le energie dopo una partita di Eurolega. Dobbiamo chiuderci in palestra e lavorare. [Ettore Messina dopo il match] "