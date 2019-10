Messina: "Non possiamo essere stanchi ad ottobre. Neanche Forrest Gump diceva queste cazzate"

Due sconfitte in quattro gare di campionato. Non il massimo come partenza per l’AX Armani Exchange Milano di Ettore Messina che dopo la sconfitta casalinga contro Brescia, perde in casa anche contro l’Happy Casa Brindisi. Tanti i temi mossi in conferenza stampa da parte del coach dei meneghini, dalla presunta stanchezza per gli impegni ravvicinati a una difesa troppo vulnerabile. Qualche tifoso è già arrabbiato per questo inizio di stagione, ma serve del tempo per vedere la vera Milano.

" 89 punti dovrebbero essere sufficienti per vincere qualsiasi partita. Subirne 92 è inaccettabile. Ne abbiamo combinate di tutti i colori in difesa per tre quarti, fino a quando ci siamo messi a zona. Questa è una responsabilità mia. Voglio ringraziare i nostri tifosi per la pazienza. Non possiamo concedere 92 punti ed è questa la prima cosa che dovremo migliorare. Se vuoi competere ai massimi livelli devi difendere meglio, non c’è storia "

Video - Tarczewski stoppa Brown, poi arriva Stone e gli schiaccia in testa 00:43

Non si può dare la colpa alla stanchezza, siamo ad ottobre...

" Non mi interessa delle assenze. Dobbiamo migliorare in difesa indipendentemente da tutto. E se non ci riusciamo è colpa mia. È chiaro che c’è ancora qualcuno che non è in grado di reggere due partite ravvicinate, ma non possiamo definirci ‘stanchini’ a metà ottobre. Neanche Forrest Gump diceva queste cazzate "

Video - Statuario Tyler Stone: con 26 punti giustizia Milano e fa godere Brindisi 01:59

Come migliorare quindi? Messina se lo tiene per sé

" Il perché o il come di questi 92 punti li risolveremo a porte chiuse, se permettete. E non sono qui per dare una valutazione pubblica di cosa faremo in palestra. È l’antitesi dell’essere squadra. Le cose devo metterle a posto io, e questo deve bastarvi. Il resto ce lo teniamo in spogliatoi "

Vota l'Eurosport Player MVP della 4a giornata di basket Sondaggio 1629 voti Davon Jefferson (Virtus Roma) DeQuan Jones (Pallacanestro Trieste) Austin Daye (Umana Reyer Venezia) Tyler Stone (Happy Casa Brindisi) Awudu Abass (Germani Basket Brescia) Darius Johnson-Odom (Grissin Bon Reggio Emilia) Vince Hunter (Segafredo Virtus Bologna) Kassius Robertson (Pompea Fortitudo Bologna)