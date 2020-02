Micov lancia Milano a fil di sirena, Venezia ritrova il successo nel derby. Ok Trento

AX Armani Exchange Milano - Vanoli Cremona 77-74

A cura di Davide Fumagalli. Emozioni fino alla fine al Forum nella sfida tra Milano e Cremona, vinta dall'Olimpia a fil di sirena con una bomba di Vlado Micov! L'Olimpia conquista la quarta vittoria di fila in campionato, riscatta i due scivoloni con Alba Berlino e Barcellona in Eurolega e conquista il 20esimo successo contro la Vanoli che sarà di nuovo avversaria giovedì alle 18 nel match che apre le Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. La squadra di Messina, senza Sergio Rodriguez e Riccardo Moraschini, sale a 28 punti al terzo posto e si gode la prova di Vlado Micov, letale con 22 punti, oltre al tiro della vittoria; bene anche Nedovic, 12 punti, e Sykes, 10, che smazzano anche 4 assist a testa. A Cremona, che paga il 5 su 19 da tre e le 15 palle perse, non bastano i 16 punti con 9 rimbalzi di Happ e i 15 di Ruzzier, purtroppo però protagonisti in negativo nel finale con due errori decisivi.

Video - Finali da pazzi al Forum! Cremona sbaglia due rigori, Micov la punisce 00:56

Il match del Forum vede una buon avvio di Milano, 6-2 con le triple di Micov e Nedovic, la Vanoli risponde con un ottimo Akele, ma la squadra di Ettore Messina rimette il piede sull'acceleratore e alla prima pausa è avanti 23-16 grazie a Brooks e ad un gioco da tre punti di Sykes. In avvio di secondo periodo l'AX Armani Exchange allunga, Roll mette due triple, Brooks lo imita per il +11, poi è Sykes a firmare il canestro del massimo vantaggio sul +13, 34-21. Lì però Milano si ferma, ha un leggero blackout e la Vanoli risale, break di 9-0 firmato da Mathews e gara riaperta. Le fiammate però non sono finite, l'Olimpia scappa di nuovo a +10 spinta da Scola e Tarczewski, e ancora la formazione di Meo Sacchetti ricuce con Happ e Sobin per il 42-39 con cui le formazioni rientrano negli spogliatoi.

Video - Cremona show ad Assago: Stojanovic per la schiacciata di Akele 00:40

Anche nella ripresa la sfida va a fiammate, con le squadre che si scambiano parziali e contro parziali. Dopo il +5 dell'Olimpia, la Vanoli risponde con un 8-0 spinto da Stojanovic e Akele, poi Happ firma il +4 degli ospiti sul 51-47; il merito dell'AX Armani Exchange è quello di non far scappare gli avversari, Scola e Micov si mettono in moto per il 59-59 ma al 30' è +2 Cremona firmato da Ruzzier. Nell'ultimo periodo Cremona vola fino a +5 con una bomba di un redivivo Diener, ma Milano si aggrappa a Nedovic e Micov e i due serbi firmano il 74-70. Sembra nuovamente chiusa ma la Vanoli ritorna e pareggia sul 74-74. A quel punto arriva il finale al cardiopalma: la squadra di Sacchetti ha il possesso per tornare davanti ma Ruzzier e Happ sbagliano due facili appoggi, Milano va in transizione e Micov, rimasto solo, segna da tre il 77-74. E' il canestro della vittoria perchè Cremona non ha timeout, Happ può solo tirare da metà campo ma non trova il bersaglio.

AX Armani Exchange Milano : Tarczewski 6, Micov 22, Roll 8, Nedovic 16, Sykes 10, Biligha, Scola 8, Burns ne, Gravaghi ne, Brooks 7, Cinciarini 4, Della Valle. All. Messina.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Vanoli Cremona 77-74 07:36

Dolomiti Energia Trentino-S.Bernardo-Cinelandia Cantù 79-71

A cura di Daniele Fantini. In una partita che viaggia sulle montagne russe, con parziali e contro-parziali continui, la Dolomiti Energia Trentino ha più benzina per cavalcare la volata finale e festeggiare la terza vittoria consecutiva che le permette di proseguire la risalita verso la zona playoff (11-10). Cantù (9-11), perde invece una grande chanche per riagganciare la stessa Trento dopo essere risalita dal -9 al +7 nelle battute finali del terzo periodo, tradita da una brutta serata generale al tiro dei suoi americani e da una regia confusa nei minuti decisivi.

Nonostante una evidente sofferenza a rimbalzo (44-35 il conto pro-Cantù, con ben 20 offensivi), Trento ha il merito di cancellare un brutto avvio di ripresa con un quarto periodo di grande stampo difensivo, attingendo dalla propria metacampo le forze e lo spirito necessario per aggiudicarsi un finale fisico e intenso, giocato a viso aperto e all’arma bianca da entrambe. Decidono i canestroni di James Blackmon (20 punti con 4/4 dall’arco in uscita dalla panchina), alcuni grandi momenti di Alessandro Gentile in isolamento dal post-basso (16 punti, 6 assist) e i muscoli di Justin Knox (16 punti, 5 rimbalzi), fondamentale per firmare i primi allunghi nel secondo periodo (dove Trento tocca anche il +9) e aiutare la squadra nel verniciato contro l’atletismo dei lunghi avversari. Da premiare anche l’enorme quantità di lavoro oscuro di Toto Forray, capace di spendersi con egual efficacia sia in difesa sulla palla che sui cambi che lo portano in post-basso.

Cantù si gode invece una serata extra-lusso di Jason Burnell, impegnato in una splendida lotta di post-basso su entrambi i lati del campo con Alessandro Gentile: finirà a quota 24 (seconda miglior prestazione stagionale) con 8 rimbalzi, protagonista assoluto del break con cui la squadra di coach Pancotto sogna in maniera effimera dopo aver toccato anche il +7. Ma con Joe Ragland spento in fase realizzativa (0 punti in 31’ con 0/5 dal campo), Cantù non ha la potenza di fuoco necessaria per tenere l’inerzia in proprio favore in un quarto periodo in cui le percentuali dall’arco tornano a precipitare (9/32 alla fine) e il lavoro dei lunghi perde d’efficacia, complice anche una miglior organizzazione e tenuta difensiva avversaria. Pesano, in negativo, le spingardate a salve di Cameron Young (5 punti, 2/10) e di Jeremiah Wilson, persosi presto dopo un inizio frizzante (8 punti, 3/12), ma anche gli errori ai tiri liberi di Kevarrius Hayes, che lascia per strada punti importanti con un triste 4/10 in lunetta.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 2, Craft 4, Gentile 16, Pascolo 4, Forray 10; Blackmon 20, Knox 16, Mezzanotte 7. N.e.: Voltolini, Lechtaler. All.: Brienza.

Umana Reyer Venezia-De' Longhi Treviso 79-73

A cura di Marco Arcari. Ritornano al successo i campioni d’Italia in carica dell’Umana Reyer Venezia, interrompendo una striscia di 2 k.o. consecutivi con la vittoria centrata nel sentitissimo derby contro la De’ Longhi Treviso. David Logan apre la sua partita con 2 triple consecutive, utili a minare un po’ le certezze della difesa a zona dei padroni di casa. La difesa della De’ Longhi è praticamente perfetta almeno fino alla metà del 1° quarto, mentre Venezia paga i 2 falli prematuramente spesi da Andrea De Nicolao (9-12). Nei possessi successivi il duello a distanza tra Isaac Fotu e Gasper Vidmar la fa da padrone, ma l’Umana Reyer lavora meglio a rimbalzo offensivo e, con Bruno Cerella, trova la tripla che vale il 25-23 dopo 10’ di gioco. Amedeo Tessitori diventa protagonista assoluto in apertura di 2° quarto, propiziando un break di 0-4, ma la formazione di coach De Raffaele rimane comunque a contatto (nonostante il 2/9 da 3 di squadra). I rimbalzi offensivi (11 a metà gara) continuano a fare la differenza in favore degli oro-granata e a compensare al meglio la pessima percentuale dalla distanza (14%, frutto del 2/14 di squadra). Treviso beneficia di qualche buon canestro di Matteo Chillo e dell’ottima prova del neo-acquisto Ivan Almeida, ma all’intervallo lungo è comunque costretta a inseguire (38-37).

De Nicolao inaugura la ripresa nel bene e nel male: prima si guadagna 3 liberi per ingenuo fallo di Logan, poi regala un gioco da 4 punti a Nikolic col suo 3° fallo personale. Treviso ne approfitta, piazzando un parziale di 0-10 e con Fotu protagonista (6 punti consecutivi), e tenta di scappare via (41-47). Jeremy Chappell si carica sulle spalle l’attacco dell’Umana Reyer, mentre Mitchell Watt comincia a macinare punti e rimbalzi dopo un opaco 1° tempo. Gli ospiti pagano qualche fallo tecnico per proteste di troppo e si bloccano improvvisamente in attacco, ma Venezia non ne approfitta neanche un po’ (53-51 al 30’). La formazione di coach De Raffaele ritrova il tiro da 3 in apertura di ultima frazione, ma è la coppia Chappell-De Nicolao a fare la differenza e a lanciare i padroni di casa (63-58) al 34’, costringendo peraltro Max Menetti al timeout. Matteo Imbrò realizza 2 bombe in fila e ribalta l’inerzia per un momento, ma Chappell risponde da campione qual è, lanciando il break di 8-0 con cui gli oro-granata sembrano poter chiudere il match. L’orgoglio della De’ Longhi non conosce però confini e tocca a Nikolic piazzare la tripla che vale il nuovo -3 (74-71) a 90 secondi dalla sirena. Il finale però ribalta ancor più lo svolgimento della gara. Austin Daye piazza infatti un’altra bomba, la sesta (su dieci tentativi) di Venezia nel 4° quarto e fa esplodere di gioia un Taliercio strapieno. MVP Chappell (18 punti), doppia-doppia per Watt (10 punti e 11 rimbalzi) e finalmente uno Stone versione all-around player (8 punti, 10 rimbalzi e 4 assist). A Treviso non bastano i 14 di Nikolic e i 12 di Fotu.

Umana Reyer Venezia : Stone 8, Bramos 7, Tonut n.e., Daye 14, De Nicolao 11, Filloy, Vidmar 4, Chappell 18, Mazzola, Pellegrino n.e., Cerella 7, Watt 10. All. De Raffaele.

Germani Basket Brescia-Allianz Pallacanestro Trieste

OriOra Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia

