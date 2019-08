Milano esordisce col brivido con Casale, Cantù batte Treviglio: sarà già derby al Memorial Giani

CASTELLETTO TICINO, PALAEOLO - Volata finale con brivido per la prima uscita ufficiale della nuova Olimpia Milano di Ettore Messina, un 76-73 su Casale Monferrato (formazione di LegaDue) dal sapore di lavori ancora pienamente in corso dopo una sola settimana dall'inizio della preparazione. Con soltanto 8 elementi a disposizione per le assenze dei nazionali (Brooks, Della Valle, Biligha e Roll) e degli infortunati (Nedovic e Gudaitis), Messina si affida agli aggregati Deividas Dulkys (12 punti, tra i migliori) e Alexander Shashkov (rientrato dal prestito a Pesaro) per allungare le rotazioni, ma nel finale è costretto a sguinzagliare i titolari per non rischiare un impronosticabile scivolone quando, con meno di 2' dalla sirena, Casale tocca il +3 cavalcando le fiammate di Chris Roberts (22 punti, 7 rimbalzi) e DeShawn Sims (20, 9/16 dal campo).

La risolve una tripla del Chacho Rodriguez (8 punti, 7 assist, la maggior parte dei quali alley-hoop per i salti di Tarczewski) e un canestro a rimbalzo offensivo dello stesso Kaleb Tarczewski, nettamente il migliore in campo con 25 punti, 12 rimbalzi, 8 falli subiti e sempre pronto per raccogliere i palloni alzati attorno al ferro da Rodriguez e Mack, coppia di cervelli ancora in modalità "rodaggio per la squadra". Ad uscire tra gli applausi è però Casale, che, iper-motivata dall'appuntamento, gioca una partita verissima, ricucendo dal -15 dell'intervallo lungo con un parzialone di 25-14 nel terzo periodo e tenendo il match vivo fino all'ultimo secondo, spentosi soltanto con una tripla impiccata del potenziale overtime sbagliata da Tomasini sulla sirena.

MILANO-CASALE MONFERRATO 76-73 (15-13, 41-26; 55-51)

Mack 4, Micov 5, Dulkys 12, White 8, Tarczewski 25; Moraschini 2, Rodriguez 8, Shashkov 8, Cinciarini 4, Burns. N.e.: Gravaghi, Tam, Bramati. All.: Messina. Casale: Tomasini 7, Valentini 3, Martinoni 2, Sims 20, Roberts 22; Da Campo, Cesana 3, Sirchia 5, Battistini 8, Camara 3. N.e.: Cappelletti, Denegri, Galluzzi. All.: Ferrari.

CASTELLETTO TICINO, PALAEOLO - Dopo il buon esordio contro la Virtus Bologna, Cantù infila la seconda vittoria consecutiva in pre-season piegando Treviglio (formazione di LegaDue) 66-51, risultato che darà vita al primo derby dell'anno con Milano nella finale del Memorial Luciano Giani (domenica sera, ore 20.30). Il +15 conclusivo in favore della squadra di Pancotto, priva dell'infortunato Corban Collins, è figlio di un allungo conquistato soltanto nelle battute finali di una partita che vede Treviglio rimanere sempre in scia e in grado di rientrare fino al -5 a poco meno di 3' dalla sirena: sono poi due triple consecutive di Yancarlos Rodriguez (10 punti e un quarto periodo giocato con personalità dopo un lieve problema alla caviglia che costringe Wes Clark alla panchina) e Andrea Pecchia a firmare il parziale definitivo, prima della schiacciata del punto esclamativo di Hayes.

Con 15 punti e 9 rimbalzi è proprio Kevarrius Hayes l'MVP di una partita giocata spesso sopra il livello del ferro, dove domina con il suo atletismo assieme a Jeremiah Wilson (12 punti e 8 rimbalzi), bravo nello sfruttare i mismatch in post-basso. Su sponda Treviglio si mette in luce Urusulo D'Almeida, top-scorer dei suoi con 13 punti frutto di un arsenale molto vario, mentre AJ Pacher chiude a quota 11 con 7 rimbalzi.

CANTÙ-TREVIGLIO 66-51 (17-14, 31-21; 45-38)

Cantù: Clark 6, Hayes 15, Wilson 12, Procida 6, Pecchia 5; Creek 4, Di Giuliomaria, La Torre, Burnell 4, Barapapè, Simioni 4, Rodriguez 10. All.: Vertemati.

Clark 6, Hayes 15, Wilson 12, Procida 6, Pecchia 5; Creek 4, Di Giuliomaria, La Torre, Burnell 4, Barapapè, Simioni 4, Rodriguez 10. All.: Vertemati. Treviglio: Pacher 11, Caroti 10, Palumbo 3, Ivanov 4, Borra 4; Reati 3, D'Almeida 13, Taddeo 3. N.e.: Cagliani, Nani, Manenti, Dembelé. All.: Vertemati.

