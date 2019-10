Milano si rialza battendo Trieste, Roma supera Cremona in volata

AX Armani Exchange Milano-Pallacanestro Trieste 88-73

A cura di Daniele Fantini. Dopo una settimana complicata con le due sconfitte consecutive contro Brescia e all'esordio in Eurolega a Monaco di Baviera, l'Olimpia Milano risolleva la testa nell'anticipo del mezzogiorno nell'inconsueta sede del PalaLido, scelta per l'impraticabilità dell'Allianz Dome di Trieste. La squadra di Ettore Messina piega Trieste 88-73 aggiornando la propria massima produzione offensiva stagionale dopo le due deludenti partite ai 60 e aggrava contemporaneamente la crisi della formazione giuliana, incapace di restituire segnali di vita dopo la tremenda sconfitta casalinga della scorsa domenica con Varese (-30).

Video - Palla illuminante di Sergio Rodriguez: assist schiacciato per terra da centrocampo 00:19

È il mezzogiorno dell'esordio in campionato in maglia Olimpia per Luis Scola: l'argentino, reduce da un ottimo impatto in Eurolega, gioca un'altra partita di grande sostanza mettendo a referto 13 punti con 7 rimbalzi e 7 assist, e fungendo ancora da perno offensivo ormai indispensabile per le nuove alchimie dell'attacco di Messina, deciso a cavalcare a ripetizione le sue situazioni di post-up al limite dell'area. Sempre convincente anche la regia di Sergio Rodriguez, lanciato in quintetto al posto di uno Shelvin Mack ancora titubante nelle scelte (0 punti con 0/6 dal campo ma 5 assist): il Chacho chiude con 15 punti e 7 assist, dando armonia all'attacco biancorosso e facendo felici tutti i compagni. L'exploit porta invece la firma di Michael Roll, alla sua miglior prestazione in maglia Olimpia finora: l'ex-Maccabi entra in fiducia totale nel terzo periodo aprendo il fuoco per 22 punti totali con 4/7 dall'arco, un dato che ritocca una percentuale di squadra complessiva che rimane sempre deficitaria (7/23, pari al 30%). Milano sfrutta bene la superiorità nel reparto lunghi e la profondità del roster generale, ritrovando anche la compattezza difensiva vista nelle uscite in pre-campionato e all'esordio con Treviso.

Video - Che esordio per Luis Scola in campionato con Milano: 13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist 01:28

Trieste chiude con percentuali basse (51% da due e 30% dall'arco), perde la battaglia a rimbalzo (-7), perde 16 palloni e, eccezion fatta per una fiammata iniziale di Hrvoje Peric (11 punti), non trova un punto di riferimento affidabile e continuo in attacco. Kodi Justice e John Elmore vengono molto ben contenuti, sommando soltanto 10 punti in due con un modesto 3/12 al tiro, e anche DeQuan Jones spadella un rivedibile 2/7. Il migliore è Akill Mitchell, con 11 punti e 12 rimbalzi.

Brooks 3, Della Valle 4, Scola 13, Tarczewski 9, Rodriguez 15; Roll 22, Cinciarini, Moraschini 8, Biligha 10, Burns 4, Mack. N.e.: Rey. All.: Messina. Trieste: Mitchell 11, Peric 11, Fernandez 8, Jones 7, Justice 6; Cavaliero 2, Strautins 7, Cooke 8, Da Ros 9, Elmore 4. N.e.: Coronica, Janelidze. All.: Dalmasson.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Pallacanestro Trieste 88-73 05:42

Virtus Roma-Vanoli Cremona 97-94

A cura di Davide Fumagalli. La terza è quella buona per la Virtus Roma che a mezzogiorno, al PalaEur, supera in volata la Vanoli Cremona e conquista la prima vittoria stagionale, la prima in A dopo i due anni trascorsi in Serie A2. Decisivo Jerome Dyson che mette a referto 25 punti, compresa la ciliegina della tripla pazzesca e determinante negli ultimi secondi. Per la squadra di Meo Sacchetti è il primo stop dopo il successo al debutto contro Treviso domenica scorsa.

Video - Jerome Dyson con la bomba decisiva: prima vittoria della Virtus Roma 00:29

La sfida del PalaEur è divertente e spettacolare, con tanti punti e percentuali molto alte. Il primo tentativo di fuga è della Vanoli, 19-11, spinta da Saunders, Roma però rimonta con Jefferson e Dyson, e impatta sul 23-23: alla prima pausa conduce Cremona 26-23. Nel secondo periodo altra spallata degli ospiti col +8, nuovo rientro della Virtus col buon impatto dalla panchina di Buford, Pini e Baldasso, e sfida in totale equilibrio all'intervallo lungo: 50-49 per i capitolini nonostante 10 palle perse. La ripresa si apre con due bombe di Dyson, poi Diener e De Vico replicano per il +4 della Vanoli, e al 30' è 72-71 per la squadra di Sacchetti con la gran tripla di Ruzzier. Il quarto quarto inizia con le fiammate di Mike Moore, a rischio taglio, che segna 8 punti di fila e regala il +7 a Roma, poi Cremona rimonta con Saunders e Akele, e così si va al finale in volata. Qui sale in cattedra Jerome Dyson che mette una tripla, poi fa 91-89 con una prodezza in tuffo e infine piazza la bomba decisiva del 95-91 da lontanissimo, nonostante il raddoppio di Akele. La successiva tripla di Diener e i liberi di Buford servono solo a fissare il punteggio finale.

Video - Mezzogiorno di fuoco per Jerome Dyson: 25 punti contro Cremona 01:51

Virtus guidata dal terzetto americano con 25 punti di Dyson, 20 di Buford e 17 senza errori, 7 su 7, di Davon Jefferson: la squadra di Bucchi chiude con 14 su 26 da tre e si impone nonostante 17 palle perse. La Vanoli ha invece 19 punti da Saunders, 18 con 6 triple da Diener e 11 da Tiby e Ruzzier.

Kyzlink 11, Buford 20, Alibegovic 7, Dyson 25, Baldasso 7, Spinosa ne, Farley ne, Pini 2, Moore 8, Rullo ne, Jefferson 17, Cusenza ne. All. Bucchi. Vanoli Cremona: Diener 18, Mathews 8, Akele 8, Stojanovic 8, Sobin 6, Tiby 11, Gazzotti, Sanguinetti ne, Ruzzier 11, Saunders 19, Palmi 2, De Vico 3. All. Sacchetti.

Video - Highlights: Virtus Roma - Vanoli Cremona 97-94 07:16

