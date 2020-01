Milano torna a vincere a Trieste, Brindisi sbanca Brescia, Cremona batte Roma

Germani Basket Brescia - Happy Casa Brindisi 82-86

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno di Brindisi che sbanca il PalaLeonessa e centra la terza vittoria di fila in campionato, un risultato che permette ai pugliesi di confermare il quarto posto a 24 punti assieme a Milano, a -2 proprio dalla Germani che invece cade dopo sette vittorie di fila e soprattutto scivola davanti al proprio pubblico per la seconda volta in A dopo il ko con la Virtus Bologna a fine ottobre. Partita divertente e spettacolare, decisa in volata dal canestro di John Brown e chiusa dai liberi di Stone e Banks dopo gli errori di Sacchetti e Abass: proprio Tyler Stone è l'MVP con 22 punti, 9 rimbalzi e 6 falli subiti, lui che in settimana aveva firmato il tiro della vittoria contro il PAOK Salonicco. Bene anche Banks, 19 con 5 assist, Sutton, 11 punti, e John Brown, 10 con 7 rimbalzi e 2 recuperi. A Brescia non bastano 21 punti di un ottima Abass e i 14 a testa di Sacchetti e Cain; giornataccia per Lansdowne e Horton, protagonisti contro Milano, impalpabili contro la Happy Casa (4 su 12 al tiro in coppia).

Il match del PalaLeonessa inizia a buon ritmo, Banks e Abass si scambiano triple, poi Thompson firma il +6 ma Brescia risponde e impatta sul 13-13 con Trice e Abass. La Happy Casa ha qualcosa in più, Stone e Brown fanno sentire i muscoli e la squadra di Vitucci scappa a +9 (13-22). Nel secondo periodo la Germani risale la china, Lansdowne e Sacchetti mettono punti a tabellone, Cain replica alle giocate di Sutton e poi è Trice con tre liberi a firmare il sorpasso sul 36-35. All'intervallo è 41-40 grazie ad un bel guizzo di Abass, in doppia cifra insieme a Trice. Nella ripresa è ancora Brindisi a partire meglio, break di 9-0 firmato dal trio USA Banks-Martin-Stone, e vantaggio sul 49-41. Ancora Stone griffa il +5, ma Brescia non ci sta, Abass mette la bomba del -1 e Laquintana sorpassa. Il momento della Germani non si ferma, Abass segna altri 5 punti e poi Horton segna l'unico canestro della sua gara per il +7: al 30' è 66-62 per i padroni di casa. Lo spettacolo resta vivo anche nel quarto periodo, Zanelli mette 6 punti consecutivi per il +2 Happy Casa, poi Cain fa la voce grossa a rimbalzo e segna il 75-72, Brown e Martin rispondono ad Abass, e ancora Stone mette una tripla siderale per il 79-77. Il finale è al cardiopalma, Vitali segna dall'arco per l'82-81 e Brown risponde per il controsorpasso sull'83-82: è il canestro partita perchè la Germani si pianta, Cain sbaglia due liberi, Lansdowne fallisce una tripla con spazio e dopo l'1 su 2 ai liberi di Stone è Abass a fallire l'opportunità del possibile pareggio. A tempo scaduto è Banks a mettere i liberi del definitivo 86-82.

Ora per Brindisi c'è un'altra trasferta importante, in Ungheria contro il Falco, martedì alle 18: sarà determinante per tenere viva la speranza di andare alla seconda fase di Champions League. Per Brescia invece ci sarà l'impegno sul campo di Oldenburg in Eurocup, mercoledì alle 19.15. In campionato invece la Happy Casa sabato sera sfiderà Milano (20.30, anche in TV su Eurosport 2) mentre la Germani giocherà domenica alle 17.30 a Trento.

Germani Basket Brescia : Zerini, Trice 10, Abass 21, Cain 14, Vitali 9, Laquintana 5, Lansdowne 7, Horton 2, Moss, Sacchetti 14, Guariglia ne, Veronesi ne. All. Esposito.

Happy Casa Brindisi: Banks 19, Brown 10, Martin 8, Sutton 11, Zanelli 6, Gaspardo 7, Campogrande 0, Thompson 3, Stone 22, Ikangi ne, Palermo ne, Cattapan ne. All. Vitucci.

Allianz Pall. Trieste-AX Armani Exchange Milano 67-85

A cura di Daniele Fantini. La lunga serie di trasferte si chiude con una vittoria. Dopo aver incassato quattro ko consecutivi tra Eurolega e campionato, l'Olimpia Milano sbanca l'Allianz Dome di Trieste e torna a muovere la classifica in Serie A mantenendo il quarto posto in coabitazione con l'Happy Casa Brindisi (12-7), mettendo un freno al momento negativo che aveva visto la squadra di coach Ettore Messina accusare tre sconfitte nelle precedenti quattro uscite in Italia. Di contro, Trieste, nonostante il restyling che ha ridisegnato l'assetto del quintetto-base con gli esperti Deron Washington e Ricky Hickman, resta inchiodata al penultimo posto in classifica con il terzo ko in fila (5-14).

La partita si può condensare con due temi principali: la grande serata di Luis Scola e il terzo quarto dell'Olimpia Milano, con il break di 12-25 che scava il solco decisivo dopo il +7 dell'intervallo lungo (34-41). Scola firma la seconda miglior prestazione offensiva stagione realizzando 20 punti, uno in meno del suo season-high di 21 contro Cantù, fungendo da perfetta arma a doppio taglio: al 3/5 dall'arco si unisce un lavoro di qualità nelle ricezioni in post-basso che lo porta a trovare e sfruttare i vantaggi tecnici e di esperienza contro il front-court avversario (splendidi, in particolare, un paio di movimenti in virata chiusi con canestro e fallo). Nel già citato terzo periodo, invece, Milano ritrova la pericolosità dall'arco dopo la serata stentata da 7/28 costata la sconfitta a Brescia: il 5/7 nel frangente (con vari interpreti) unito a una difesa ad alta intensità, stronca sul nascere il tentativo di rimonta imbastito a inizio ripresa da una Trieste che, dopo un inizio molto scarico che la vede scivolare presto in doppia cifra di svantaggio (6-17, 12-23), acquisisce gradualmente fiducia e baldanza.

Dal +20 dell'ultimo riposo firmato da Amedeo Della Valle (46-66), Milano tocca anche il +25 (massimo vantaggio sul 46-71) prima di staccare la spina con largo anticipo: Trieste ne approfitta per costruire un mini-break di 12-2 (58-73), ma si ritrova presto riallontanata da un paio di minuti di assoluta serietà della squadra di Messina, spinta dalle giocate offensive di Rodriguez e Micov unite alla reattività di Paul Biligha (60-80). Oltre a Scola, l'Olimpia si coccola un Chacho in ripresa (11 punti, 8 assist) e, più in generale, conferma i progressi nella metacampo difensiva già apprezzati nel trittico di trasferte in Eurolega, cui si aggiungono sprazzi di basket offensivo molto fluido, un toccasana per una squadra che ha faticato molto a trovare il canestro nelle ultime settimane.

Trieste dà invece ancora l'impressione di dover amalgamare le nuove carte aggiunte in corsa e migliorare intesa/qualità di esecuzione offensiva, fondamentale per sorreggere un'anima comunque molto combattiva: la squadra di Dalmasson paga carissimo il 3/21 dall'arco (14%, peggior prestazione in stagione ma con Kodi Justice in borghese per turnover) e le difficoltà a chiudere vicino al ferro contro la difesa fisica dell'Olimpia: l'Allianz conquista tante seconde possibilità con 21 rimbalzi offensivi, concretizzate soltanto con il 49% da due (23/47).

Allianz Pall. Trieste: Mitchell 10, Peric 13, Hickman 6, Jones 15, Washington 9; Cavaliero 5, Cooke 2, Fernandez 4, Coronica, Cervi 3. N.e.: Da Ros, Janelidze. All.: Dalmasson.

Mitchell 10, Peric 13, Hickman 6, Jones 15, Washington 9; Cavaliero 5, Cooke 2, Fernandez 4, Coronica, Cervi 3. N.e.: Da Ros, Janelidze. All.: Dalmasson. AX Armani Exchange Milano: Rodriguez 11, Scola 20, Micov 10, Cinciarini 3, Tarczewski 4; Burns 1, Della Valle 7, Sykes 12, Roll 11, Biligha 6, Gravaghi, Tam. All.: Messina.

Vanoli Cremona-Virtus Roma 103-92

A cura di Davide Fumagalli. Terzo successo consecutivo per la Vanoli Cremona che supera un'ostica Virtus Roma al termine di una gara dal punteggio altissimo e consolida il sesto posto a 22 punti. E' il sesto stop di fila per la squadra di Piero Bucchi che lotta comunque fino alla fine ma non riesce ad evitare un ko che tiene i capitolini a 14 punti, soltanto quattro in più del penultimo posto di Trieste. Per la Vanoli è l'ottava vittoria in nove gare al PalaRadi, arrivata grazie soprattutto ad un clamoroso Ethan Happ, autore di 28 punti con 14 su 20 al tiro, 12 rimbalzi, 4 recuperi, 2 assist e 35 di valutazione! Cremona, che tira 11 su 23 da tre, ha anche 15 punti da Ruzzier, 14 da Mathews e 12 assist di Travis Diener. Per la Virtus Roma spicca Davon Jefferson, 23 punti con 7 falli subiti, e ci sono i 18 di Kyzlynk e i 14 di Buford.

Partono subito forte i padroni di casa, piazzando un 6-0 per aprire le danze, ma Tomas Kyzlink risponde con 7 punti nei primi 4’ di gioco e tiene a contatto la Virtus (11-9). Michele Ruzzier piazza 2 triple consecutive e spezza gli equilibri del match, trascinando la Vanoli al provvisorio +8 (23-15) e costringendo coach Bucchi a chiamare timeout. Jerome Dyson e Davon Jefferson cercano di rianimare l’attacco ospite, ma Cremona continua a martellare dalla lunga distanza (5/5 da 3 dopo 10’) e al termine del 1° quarto incrementa ulteriormente il proprio vantaggio con Nicola Akele (32-22). Dyson apre anche la frazione successiva, ma poi rimane vittima di una brutta distorsione alla caviglia destra ed è costretto ad abbandonare il parquet. Jordan Mathews entra in partita con 6 punti in fila, lanciando la formazione di coach Sacchetti al massimo vantaggio (40-27) al 12’ di gioco. Roma sembra poter rientrare completamente in partita, ma non ha fatto i conti con Ethan Happ: il centro di Cremona, fin lì molto impreciso al tiro, piazza una serie incredibile di recuperi difensivi, trasformati in altrettanti canestri in contropiede, e riporta avanti di 13 lunghezze i suoi. La Virtus non demorde, trova nella coppia Baldasso-Pini i giocatori capaci di rispondere ai colpi avversari e, con un break di 0-6, costringe coach Sacchetti al timeout (46-39) a 4’ dal termine del 1° tempo. Jefferson ingaggia un bellissimo duello con Happ, vincendolo e costringendo l’avversario a tornare in panchina per problemi di falli, ma è il rientro di Dyson che consente agli ospiti di rientrare anche a -2 (53-51). Lo stesso playmaker statunitense regala però un gioco da 3 punti a Wesley Saunders e così all’intervallo il punteggio è 58-51.

Nella ripresa Roma riparte alla grande, 8-0 e sorpasso firmato da Kyzlynk e da Jefferson con una tripla. La replica è di Malachi Richardson con la tripla del 62-59, poi il botta e risposta prosegue serrato: Happ risponde a Buford per il +3 Cremona, poi De Vico negli ultimi secondi realizza il canestro dell'80-75 con cui si torna in panchina per l'ultima pausa. E in avvio di quarto periodo arriva lo strappo decisivo della Vanoli: Diener trova Happ per il +9, l'ex Wisconsin bissa con una schiacciata e poco dopo Ruzzier mette la tripla dall'angolo per il 96-82 che fa esplodere il PalaRadi. Nel finale Roma ha un sussulto e risale fino a -7, lì Jefferson sbaglia la tripla del possibile -4 e sul capovolgimento di fronte è ancora Happ a chiudere il discorso segnando al volo. Il finale è 103-82 e Cremona prosegue nel suo momento positivo: nel prossimo turno la Vanoli avrà la sfida contro Reggio Emilia, domenica sera alle 20.45 sempre in casa. La Virtus Roma invece avrà uno "spareggio salvezza" in casa contro Pistoia, domenica alle 18 (in streaming su Eurosport Player).

Vanoli Cremona : Zanotti ne, Saunders 13, Mathews 14, Sanguinetti ne, Diener 3, Ruzzier 15, Sobin, Richardson 12, De Vico 7, Happ 28, Stojanovic 7, Akele 4. All. Sacchetti.

: Zanotti ne, Saunders 13, Mathews 14, Sanguinetti ne, Diener 3, Ruzzier 15, Sobin, Richardson 12, De Vico 7, Happ 28, Stojanovic 7, Akele 4. All. Sacchetti. Virtus Roma: Cusenza ne, Alibegovic 9, Rullo ne, Dyson 13, Baldasso 4, White 2, Pini 9, Farley ne, Spinosa ne, Jefferson 23, Buford 14, Kyzlink 18. All. Bucchi.

