Milano vince a Brindisi e torna al quarto posto, la Virtus Bologna batte Pesaro e fa 7 in fila

Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano 77-74

Happy Casa Brindisi: Stone 21, Brown 7, Martin 7, Banks 17, Thompson 2; Zanelli 3, Gaspardo 9, Sutton 5, Campogrande 3. N.e.: Cattapan, Ikangi. All.: Vitucci.

AX Armani Exchange Milano: Rodriguez 13, Cinciarini 3, Micov 3, Tarczewski 16, Scola 8; Sykes 17, Burns 3, Nedovic 14, Della Valle, Biligha. N.e.: Gravaghi, Citterio. All.: Messina.

Segafredo Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 106-89

A cura di Davide Fumagalli. Nessuna sorpresa nell'anticipo del sabato sera al PalaDozza dove la Segafredo Virtus Bologna ha vita facile contro la Carpegna Prosciuto Pesaro nel "testa-coda" della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Sasha Djordjevic, senza Markovic e Gaines, tenuti a riposo, chiude il discorso con una fiammata a inizio terzo quarto e poi gestisce fino in fondo dopo aver toccato il +24: è il settimo successo di fila per la capolista che resta imbattuta fra le mura amiche in campionato, comandato con 18 vinte e 2 perse. Non riesce il secondo blitz a Bologna per Pesaro che qualche settimana fa aveva sgambettato la Fortitudo centrando il primo e unico successo di questo torneo: la squadra di Giancarlo Sacco, reduce dal turno di riposo, resta sul fondo della graduatoria con soli 2 punti. Gli ospiti hanno 18 punti di Barford, 15 di Williams e 14 di Pusica mentre la Virtus ha sei uomini in doppia cifra, con 15 punti e 8 assist di Teodosic, 15 di Hunter e 13 di un positivo Cournooh.

Segafredo Virtus Bologna : Baldi Rossi 12, Marble 10, Gamble 3, Hunter 15, Weems 11, Pajola 7, Teodosic 15, Ricci 11, Cournooh 13, Nikolic 2, Delia 6, Deri 1. All. Djordjevic.

: Baldi Rossi 12, Marble 10, Gamble 3, Hunter 15, Weems 11, Pajola 7, Teodosic 15, Ricci 11, Cournooh 13, Nikolic 2, Delia 6, Deri 1. All. Djordjevic. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Barford 18, Zanotti 8, Drell 6, Mussini 5, Thomas 3, Eboua 10, Basso ne, Miaschi 4, Pusica 14, Williams 15, Totè 6. All. Sacco.