Milano passa a Pesaro aggrappandosi a Rodriguez, Cantù torna al successo vincendo il derby

Carpegna Prosciutto Pesaro-AX Armani Exchange Milano 65-71

A cura di Daniele Fantini. Dopo la partita-trappola in Eurolega contro la Stella Rossa, l'Olimpia Milano sfugge a un potenziale secondo e brutale ko consecutivo e torna dalla Virtifrigo Arena di Pesaro con pochi sorrisi ma con due punti che rimpolpano la classifica in vista della corsa alle FinalEight di Coppa Italia. Con il morale basso e le assenze pesantissime di Micov, Nedovic e Gudaitis, Milano si trova a sbattere contro la volontà della nuova Pesaro di coach Sacco, più attenta, controllata e solida nella metacampo difensiva rispetto alla versione vista in questa prima parte di campionato con Federico Perego in panchina: c'è partita, eccome, fino a un paio di giri di lancette sul cronometro, con un'Olimpia ancora molto deficitaria in fase offensiva e aggrappata al pick'n'roll di Sergio Rodriguez.

Ed è proprio un secondo tempo da campione del Chacho che permette a Milano di scacciare i fantasmi dopo i due sorpassi subiti nelle fasi iniziali di terzo (38-35) e quarto periodo (55-54), un mix di giocate di lettura e talento disarmanti per la difesa pesarese: Rodriguez chiude da MVP con 6 assist e 16 punti, 9 dei quali in un quarto periodo da vero campione. Nonostante la rivoluzione in quintetto (Mack, Roll, Moraschini, Scola e Biligha), coach Ettore Messina deve accontentarsi delle solite certezze: oltre a Rodriguez, spicca Jeff Brooks (9 punti, 6 rimbalzi e un paio di triple fondamentali per restituire inerzia alla squadra dopo un inizio di secondo tempo molto complicato) e prosegue il buon momento di Riccardo Moraschini, già in evidente ripresa in Eurolega contro la Stella Rossa (13 punti e 6 rimbalzi). Tra qualche pennellata di Luis Scola e qualche sbracciata di Kaleb Tarczewski, in versione migliorata rispetto a quella delle ultime uscite, restano (o si aggravano) i punti di domanda su Shelvin Mack e Aaron White, ancora incapaci di fornire risposte concrete sui rispettivi ruoli in squadra.

Su sponda Pesaro, debutto con rotazioni accorciate per coach Sacco, che utilizza soltanto otto elementi lasciando Henri Drell e Federico Miaschi in panchina: molto positivo Federico Mussini (15 punti), impressionante il rientro di Leonardo Totè dopo il lungo stop per infortunio (10 punti in 15' dalla panchina), più controllato ed efficace nell'armonia di squadra Jaylen Barford (11 punti, 4 rimbalzi, 7 assist macchiati da uno 0/5 dall'arco), ma ancora oscuro Zach Thomas (4 punti in 22').

Pesaro : Pusica 8, Barford 11, Eboua 1, Zanotti 6, Chapman 10; Mussini 15, Totè 10, Thomas 4. N.e.: Alessandrini, Miaschi, Calbini, Drell. All.: Sacco.

: Pusica 8, Barford 11, Eboua 1, Zanotti 6, Chapman 10; Mussini 15, Totè 10, Thomas 4. N.e.: Alessandrini, Miaschi, Calbini, Drell. All.: Sacco. Milano: Moraschini 13, Scola 9, Biligha 6, Roll 4, Mack 2; Della Valle 4, Brooks 9, Cinciarini, Tarczewski 6, Rodriguez 16, White 2. N.e.: Burns. All.: Messina.

Acqua S. Bernardo Cantù - Openjobmetis Varese 74-67

A cura di Marco Arcari. Non poteva esserci modo migliore di interrompere la striscia di 4 sconfitte consecutive che uscire vincitrice dal derby storico contro Varese. Cantù si gode il ritorno alla vittoria, grazie a una prova d’orgoglio e di sotanza. La Openjobmetis parte decisamente peggio, soffrendo molto le buonissime rotazioni difensive dei padroni di casa e trovando un Josh Mayo dalle polveri bagnatissime in apertura di match (9-5 al 5’). Il duello a distanza tra Andrea Pecchia (6 punti nella frazione) e Siim-Sander Vene (8 punti) rende godibile una sfida che vede però anche molta confusione dei biancorossi in fase offensiva e tanti errori al tiro. Ci pensa Matteo Tambone a ravvivare ancor più il pubblico del PalaDesio, col buzzer che brucia la sirena del 1° periodo e fissa il punteggio sul 14-14. L’impatto offensivo di Jeremiah Wilson sembra poter spezzare gli equilibri e vanificare le bombe realizzate da Varese in apertura di 2° quarto (23-22 al 15’), ma la formazione di coach Caja beneficia di un Jeremy Simmons granitico sotto i tabelloni. Joshua Mayo si sveglia proprio in chiusura di 1° tempo e ne piazza 5 in fila, ma Wes Clark risponde con la stessa moneta e dopo 20’ di gara l’Acqua S. Bernardo è così avanti di 2 lunghezze (37-35).

Varese inaugura la ripresa con un parziale di 0-5, ma la formazione di coach Pancotto risponde con contro-parziali e a metà 3° quarto è ancora avanti (48-42), grazie soprattutto al gioco interno di Jason Burnell e alle scorribande offensive degli esterni. Il parziale di Cantù si allunga fino al 10-0, ma successivamente sono Wilson e Mayo a scambiarsi triple su triple vicendevolmente e a ravvivare un po’ una partita comunque combattuta (54-47 al 30’). L’Openjobmetis scivola più volte fino al -12 e rischia di cadere sotto i colpi di Corban Collins, ma le triple di Mayo e di capitan Ferrero fruttano un break di 0-6 e tengono vive le speranze degli ospiti quando mancano 3’30’’ alla sirena finale (66-60). Cameron Young piazza la bomba che sembra spezzare le ultime resistenze avversarie, ma tocca ancora a Clark fare a fette la difesa biancorossa coi 2 punti della staffa e poi concretizzare il recupero difensivo che suggella un’ottima prova personale e fa esplodere di gioia il parquet di Desio. MVP del match Wilson, autore di 16 punti (4/8 da 3) e 10 rimbalzi, ma buone prove anche di Pecchia (14 punti e 8 rimbalzi) e di Clark (12 punti e 7 rimbalzi). A Varese non bastano 12 triple di squadra (4/8 del solo Mayo) e i 14 punti di Vene. Secondo Sportando la società canturina avrebbe trovato un altro, importante, sponsor; quest'ultimo garantirebbe i capitali necessari al ritorno, ormai certo, di Joe Ragland in maglia canturina. Attenzione anche alla trattativa che porterebbe allo scambio con la Segafredo Virtus Bologna: Pecchia in direzione Emilia, Nikolic a Cantù.

Cantù : Young 10, Collins 7, Procida n.e., W. Clark 12, La Torre 3, Hayes 2, Wilson 16, Burnell 8, Baparapè n.e., Simioni, Rodriguez 2, Pecchia 14. All. Pancotto.

: Young 10, Collins 7, Procida n.e., W. Clark 12, La Torre 3, Hayes 2, Wilson 16, Burnell 8, Baparapè n.e., Simioni, Rodriguez 2, Pecchia 14. All. Pancotto. Varese: Cervi n.e., Peak 2, Clark 6, De Vita n.e., Jakovics 3, Natali n.e., Vene 14, Simmons 6, Mayo 19, Tambone 11, Gandini n.e., Ferrero 6. All. Caja.

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 77-83

