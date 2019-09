CASTELLETTO TICINO, PALAEOLO - Il primo derby tra Milano e Cantù arriva presto, a un paio di settimane dall'inizio della preparazione, finale del Memorial Luciano Giani: gambe pesanti, squadre ancora da rifinire, qualche assenza importante (Collins e Clark da una parte, gli Azzurri più Roll, Nedovic e Gudaitis dall'altra), ma anche qualche buono spunto per cercare di intuire l'aspetto che potranno avere le squadre tra meno di un mese, all'inizio ufficiale della stagione. L'Olimpia vince 66-54 una partita in cui emergono soprattutto i sistemi difensivi di due coach che fanno della propria metacampo il loro credo: spicca, in particolare, l'organizzazione della Cantù di Pancotto, molto differente dalle versioni più liberty viste nelle scorse stagioni con Sodini e Brienza.

La curiosissima sfida tra i due Rodriguez (il Chacho da una parte e il giovane Yancarlos, arrivato a Cantù da Roseto, dall'altra) vede lo spagnolo regalare i primi veri sprazzi di genio cestistico, controfirmati da 14 punti e un paio di assist, che potranno essere molti di più una volta oliata l'intesa con i compagni: sarà proprio il Chacho, discreto anche nella vittoria di sabato sera contro Casale Monferrato, a mettere in bacheca il premio di MVP del torneo. In netta crescita anche Riccardo Moraschini, 11 punti e tanta intensità su entrambi i lati del campo, mentre Shelvin Mack ne scrive 11 "silenziosi", con qualche sbavatura ancora da limare nella gestione di ritmi e tempi.

Su sponda Cantù, occhi puntati sul gruppo degli italiani, destinato ad avere spazio, ruolo e minutaggio molto più ampio rispetto alle scorse annate. Onesta la regia di Rodriguez, anche se macchiata da un 1/8 dal campo, buona la mano di Alessandro Simioni dall'arco (6 punti con due triple dalla punta), interessanti le prime uscite di Andrea Pecchia (visto a Milano da juniores), e da cerchiare con la penna rossa il nome di Gabriele Procida: guardia classe 2002, reduce dagli Europei di categoria a Volos, faccia tosta e atletismo già da professionista, chiude con 11 punti (miglior marcatore dei suoi) e l'impressione che possa presto diventare la "next big thing" del basket italiano.

MILANO-CANTÙ 66-54 (21-14, 37-25; 52-43)

Milano: Mack 11, Micov 6, Dulkys 3, White 6, Tarczewski 8; Gravaghi, Moraschini 11, Rodriguez 14, Shashkov 3, Bramati, Cinciarini 4, Burns. All.: Messina.

Mack 11, Micov 6, Dulkys 3, White 6, Tarczewski 8; Gravaghi, Moraschini 11, Rodriguez 14, Shashkov 3, Bramati, Cinciarini 4, Burns. All.: Messina. Cantù: Procida 11, La Torre 6, Hayes 5, Wilson 5, Rodriguez 3; Creek 8, Di Giuliomaria, Burnell 6, Simioni 6, Pecchia 4. N.e.: Baparapè, Ziliani. All.: Pancotto.

CASTELLETTO TICINO, PALAEOLO - Treviglio si prende la finalina del Memorial Luciano Giani superando Casale Monferrato 71-64 al termine di una partita comandata sin dalle battute iniziali. La squadra di coach Vertemati si gode l'ottima prestazione di Jacopo Borra, autore di 21 punti, ben sorretto dai 12 di Davide Reati e dai 10 di Ursulo D'Almeida, ancora molto incisivo dopo la bella prova di sabato sera contro Cantù. Per Casale non bastano le fiammate di Chris Roberts (22 punti e una serie di triple di alta fattura), i 13 di Niccolò Martinoni e i 12 di Leonardo Battistini.

TREVIGLIO-CASALE MONFERRATO 71-64

Treviglio: Pacher 10, Caroti 8, Palumbo 4, Ivanov 6, Borra 21; Reati 12, Nani, D'Almeida 10, Dembelé, Manenti, Taddeo. N.e.: Cagliari. All.: Vertemati.

Pacher 10, Caroti 8, Palumbo 4, Ivanov 6, Borra 21; Reati 12, Nani, D'Almeida 10, Dembelé, Manenti, Taddeo. N.e.: Cagliari. All.: Vertemati. Casale: Tomasini 3, Valentini 3, Martinoni 13, Sims 8, Roberts 22; Sirchia, Battistini 12, Camara. N.e.: Avonto, Da Campo, Giombini, Feng. All.: Ferrari.