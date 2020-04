Milos Teodosic, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Erano anni, dai tempi del Grande Slam con Ettore Messina, che non si vedeva un giocatore come Milos Teodosic vestire la canotta della Virtus Bologna. Milos è sbarcato a Basket City fresco e motivato dopo un anno semi-sabbatico, terminato con largo anticipo dopo il naufragio dell'esperienza NBA con i Los Angeles Clippers. Nemmeno l'infortunio sofferto in fase di preparazione per i Mondiali lo ha frenato nell'entusiasmo con cui ha abbracciato il ruolo di grande leader del nuovo progetto della Virtus, volta a tornare protagonista nell'immediato nel nostro campionato e a riconquistare un posto nell'Europa dei grandi. Con la sua esperienza, personalità e qualità tecnica di livello più che superiore, Teodosic ha portato le Vu nere in vetta alla classifica, trasformandole nella vera squadra da battere nella stagione poi stroncata per l'emergenza coronavirus.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate in Serie A: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, pronto a partire domenica 19 aprile alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile!

Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Milano 83-70

Nella partita più attesa della stagione anche per la sfida con Sergio Rodriguez, Milos Teodosic sfodera 15 punti, 6 assist e 5 rimbalzi contribuendo, assieme a Julian Gamble e Vince Hunter, a una grande vittoria sull'AX Armani Exchange Milano che ridefinisce gli equilibri del campionato: la Virtus Bologna rafforza la leadership in vetta alla classifica e assume i gradi di squadra da battere.

Video - Teodosic e Markovic, i gemelli dell'assist: 18 contro Milano! Ecco i più belli 02:13

Segafredo Virtus Bologna-Pompea Fortitudo Bologna 94-62

Dopo 10 anni di assenza, il derby di Bologna torna a impreziosire il basket italiano nella notte di Natale. È un trionfo unito a una prova di forza devastante della Virtus, capace di annichilire i rivali già nel primo tempo, chiuso sul +20: Milos Teodosic orchestra alla perfezione l'attacco bianconero smazzando 10 assist, seconda miglior prestazione della stagione. Saranno poi Kyle Weems (32 punti) e Vince Hunter (15) a bucare a ripetizione la retina della Fortitudo.

Video - Milos Teodosic illumina il derby con 10 assist: le sue giocate più belle 01:11

Dolomiti Energia Trentino-Segafredo Virtus Bologna 77-83

Oltre agli assist, i canestri, ed ecco Milos Teodosic in purissima versione realizzatore. In una sfida elettrizzante ed equilibratissima sul parquet dell'Aquila Trento, la star della Virtus Bologna segna 30 punti (suo massimo in stagione), 16 dei quali in un quarto periodo infiammato da una sfida a distanza meravigliosa con Alessandro Gentile (22 punti).

Video - Milos Teodosic abbacinante nel finale con Trento: segna 16 punti con tre triple consecutive 01:14

Segafredo Virtus Bologna-S.Bernardo Cinelandia Cantù 89-70

All-around totale. In una sfida dominata contro Cantù, Milos Teodosic gioca da superstar d'altro livello, sfoderando in soli 23 minuti una delle prestazioni più solide dell'annata: 15 punti e 11 assist, suo massimo in stagione.

Video - Il genio assoluto di Milos Teodosic! Contro Cantù smazza 11 assist, suo record in campionato 02:57

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Milos Teodosic?