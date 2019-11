Nedovic segna le triple decisive nel finale: Milano batte Sassari nel remake delle semifinali

AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 90-78

A cura di Daniele Fantini. Nemanja Nedovic mostra i muscoli di fronte a Gianmarco Pozzecco dopo aver infilato la seconda tripla consecutiva nel finale, quella decisiva, per il +7, a 1'27" alla sirena. Chi ha occhi per intendere, intenda. Ma è indubbio che la serie delle semifinali dello scorso anno, con quello sweep della Dinamo apertosi con le due vittorie consecutive al Forum, abbia lasciato un bel mucchio di scorie da smaltire.

Attenzione, però, a fidarsi del +12 finale, bugiardo sul reale andamento di una partita che vede l'Olimpia vincere in rimonta dopo una reazione tanto violenta quanto improvvisa del Banco, capace di cancellare uno svantaggio di 13 lunghezze accusato nelle fasi iniziali del terzo periodo grazie a un momento di puro dominio in vernice di Miro Bilan, secondo miglior marcatore della partita con 17 punti e un ottimo 7/8 dal campo, per arrivare sul +3 (59-62) all'ultimo mini-riposo. Nonostante l'assenza di Ettore Messina, bloccato dall'influenza e sostituito dall'assistente Tom Bialaszewski, l'Olimpia ricuce con un grande ultimo periodo difensivo ispirato dal solito Jeff Brooks (soltanto 16 punti concessi) e infila le coltellate decisive sfruttando il talento dei singoli, da Sergio Rodriguez al già citato Nemanja Nedovic, MVP di serata con 14 punti, 5 assist, 5 rimbalzi e 4/7 dall'arco per 20 di valutazione complessiva.

L'exploit dell'esterno serbo, unito alla continuità offensiva di Luis Scola (15 punti e 6/9 al tiro in soli 21 minuti di gestione delle energie fisiche dopo i tanti impegni con il doppio turno di Eurolega ma qualche giro a vuoto nella metacampo difensiva), alla puntualità di Vlado Micov (12 punti, 3 recuperi e 3 assist) e al ritorno di Amedeo Della Valle (12 punti in 13 minuti e la sensazione di aver tenuto la mano in caldo nel periodo di inattività per la fascite plantare) vanificano la grande partita su sponda sassarese di Dyshawn Pierre, il migliore in maglia Dinamo su entrambi i lati del campo, autore di 21 punti con 5 rimbalzi e 4/7 dall'arco. Detto di Miro Bilan, positivo anche Michele Vitali, cecchino con 12 punti e 3/4 dalla distanza per contribuire all'11/26 complessivo della Dinamo (42.3% contro l'11/31 dell'Olimpia) e ondivago Curtis Jerrells, capace di alternare grandi giocate a momenti di polveri bagnate (13 punti con 4/12). Bocciati Dwayne Evans (8 rimbalzi ma sostanza nulla in attacco), Stefano Gentile (0 punti in 16 minuti) e Jamel McLean, in versione albatros svolazzante nel suo ritorno al Forum in maglia Dinamo.

AX Armani Exchange Milano: Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Nedovic 14, Scola 15; Della Valle 12, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4. All.: Tom Bialaszewski.

Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Nedovic 14, Scola 15; Della Valle 12, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4. All.: Tom Bialaszewski. Banco di Sardegna Sassari: Spissu 6, Bilan 17, Evans 7, Pierre 21, Vitali 12; McLean 2, Bucarelli, Devecchi ne, Magro ne, Gentile, Jerrells 13. All.: Pozzecco.

Vanoli Cremona-Pallacanestro Trieste 88-78

A cura di Marco Arcari. 3° successo consecutivo per Cremona, che supera anche Trieste tra le mura amiche del PalaRadi e sale a quota 10 punti in classifica. Parte meglio la Vanoli, che sfrutta soprattutto i canestri di Michele Ruzzier per piazzare subito un break di 7-1 in apertura di match e per poi trovare il provvisorio 12-6. La formazione di coach Dalmasson ci mette un po’ a carburare, ma quando lo fa trova in Kodi Justice il go-to-guy (9 punti nel 1° quarto per lo statunitense). L’equilibrio regna però sovrano e così, dopo 10’ di gara, il punteggio è in sostanziale parità (22-21). Ethan Happ continua a dominare nel pitturato avversario e, dopo gli 8 punti del 1° quarto, si cala anche nel ruolo di rifinitore per assistere i tagli backdoor dei compagni. I lunghi di Cremona fanno a fette la difesa biancorossa con ottime giocate in post spalle a canestro, ma Trieste non molla un centimetro e si aggrappa ancora al talento offensivo di Justice, ritrovando però anche coralità nella fase di possesso (38-38 a metà gara).

I padroni di casa inaugurano la ripresa con un break di 11-0, propiziato soprattutto dai recuperi difensivi con cui si generano comode transizioni offensive. La formazione di coach Sacchetti lavora benissimo a rimbalzo offensivo (10 carambole solamente nel 3° quarto) e beneficia anche di un Wesley Saunders che sale finalmente di colpi e mantiene a distanza gli avversari. Trieste trova qualche buona transizione, ma subisce 28 punti nella frazione e rischia di sprofondare già al 30’ di gioco (66-55). Hrvoje Peric è l’anima del tentativo di rimonta degli ospiti in apertura di ultimo periodo e segna 8 punti consecutivi, ma Michele Ruzzier risponde colpo su colpo e mantiene a debita distanza la Vanoli. Con le giocate offensive di Matteo Da Ros, e complici le perse di Cremona, Trieste rimonta fino al -5 (79-74) quando mancano 3’ al termine della sfida. L’ennesimo gioco a due tra Saunders e Happ dà avvio a un contro-parziale della formazione di coach Sacchetti (5-0) che sostanzialmente chiude i giochi, complici anche i successivi errori degli ospiti nelle triple che avrebbero potuto tenere vive le speranze di rimonta. MVP della sfida indubbiamente Happ (doppia-doppia da 19 punti e 11 rimbalzi), ma buone prove anche di Ruzzier (16 punti) e Nicola Akele, quest’ultimo alla terza partita consecutiva in doppia cifra per punti realizzati. A Trieste non bastano i 17 punti (12 nell’ultimo quarto) di Peric e i 18 (con 4/8 da 3) di Justice.

Cremona : Saunders 12, Mathews 10, Zanotti n.e., Sanguinetti 3, Gazzotti n.e., Ruzzier 16, Sobin 9, De Vico 2, Happ 19, Stojanovic 7, Palmi, Akele 10. All. Sacchetti.

: Saunders 12, Mathews 10, Zanotti n.e., Sanguinetti 3, Gazzotti n.e., Ruzzier 16, Sobin 9, De Vico 2, Happ 19, Stojanovic 7, Palmi, Akele 10. All. Sacchetti. Trieste: Coronica 2, Cooke 4, Peric 17, Jones 10, Arnaldo n.e., Struatins 2, Janelidze 2, Cavaliero, Da Ros 5, Mitchell 7, Elmore 11, Justice 18. All. Dalmasson.

Germani Basket Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro 101-74

A cura di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

Brescia : Zerini 2, Warner 11, Abass 16, Cain 18, Vitali 5, Laquintana 10, Lansdowne 14, Dalcò, Guariglia 2, Horton 13, Moss 6, Sacchetti 4. All. Esposito.

: Zerini 2, Warner 11, Abass 16, Cain 18, Vitali 5, Laquintana 10, Lansdowne 14, Dalcò, Guariglia 2, Horton 13, Moss 6, Sacchetti 4. All. Esposito. Pesaro: Barford 8, Drell 8, Mussini 9, Pusica 25, Mujakovic, Eboua 5, Alessandrini n.e., Basso, Thomas 9, Zanotti 10. All. Perego.

Happy Casa Brindisi - OriOra Pistoia

Virtus Roma - De' Longhi Treviso

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino

Acqua S. Bernardo Cantù - Pompea Fortitudo Bologna

