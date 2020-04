No al campionato ad agosto: lo conferma la Lega, la stagione non andrà oltre il 30 giugno

Non si continuerà la stagione 2019-2020 fino ad agosto o settembre. Ci sarà questa opzione per il campionato di calcio, ma non per la Serie A di basket con la Lega che ha, con fermezza, ricordato che la stagione, ad ogni modo, si concluderà il prossimo 30 giugno 2020.

È questa la decisione dei club di Serie A che si sono riuniti in videoconferenza per il consueto aggiornamento sulla situazione coronavirus e per capire le possibile evoluzioni dopo lo stop del campionato a seguito delle misure governative.

È stata discussa la proposta messa sul piatto dalla Virtus Bologna che, appunto, chiedeva ai club e alla Lega Serie A di tornare, prima o poi, in campo e effettuare una nuova calendarizzazione del campionato, portando la conclusione dello stesso tra agosto e settembre 2020. La risposta dei club è stata però negativa.

" Riguardo alle modalità di un eventuale ritorno in campo, la Virtus Bologna ha presentato una proposta di diversa calendarizzazione per la ripresa del campionato, con la sua conclusione anche successivamente al 30 giugno 2020, consistente in una fase a playoff tra le prime 16 squadre nella attuale classifica e da disputarsi tra agosto e settembre 2020. Le società hanno valutato i pro e i contro della proposta ed hanno deciso di mantenere la indicazione di terminare la stagione entro il 30 giugno 2020. Questo, sempre affermando la volontà di applicare in toto i provvedimenti governativi correnti e futuri, a tutela della salute dei cittadini, a cui i club continueranno ad adeguare la tempistica di una possibile ripresa. [Il comunicato della Lega Basket Serie A] "

Quindi si concluderà il tutto entro il 30 giugno 2020, bisognerà verrà come e quando si tornerà in campo o se verrà annullata in toto la stagione. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle situazione sanitaria del Paese. Intanto, i club hanno dato poi mandato al Presidente di Lega di proseguire il colloquio con le associazioni Giba (responsabile dei giocatori) e USAP (responsabile degli allenatori) per le possibili modifiche agli accordi contrattuali in seguito allo stop forzato della stagione.