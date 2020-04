Petrucci: "Non potevamo giocare a porte chiuse. Non verrà assegnato lo Scudetto"

Il campionato è stato ufficialmente dichiarato concluso. Questa la decisione della FIP, considerando che non si poteva tutelare la salute di tutti, in tutte le Regioni, da qui al termine del campionato, dopo aver già 'bocciato' l'idea di prolungare la stagione oltre il mese giugno.

Questa sospensione anticipata, porta la Lega Basket Serie A - su decisione della Federazione pallacanestro italiana - di non assegnare a nessuno lo Scudetto. Quindi non verrà assolutamente tenuto conto della classifica al momento della sospensione del campionato.

" Ha prevalso il buon senso. In un momento difficile per il Paese non si può pensare di proseguire un campionato a porte chiuse. Lo Scudetto non sarà assegnato, sta alla Leghe decidere su promozioni e retrocessioni, oltre a organizzare la prossima stagione. [Petrucci a Sky Sport] "

Poi sull'Europeo che si sarebbe dovuto svolgere nel 2021? Nello stesso anno delle Olimpiadi

" Puntiamo a rinviare l’Europeo di un anno "

Quindi niente Scudetto. Dal 1920, ovvero dalla sua istituzione, il campionato di Serie A di basket non ha visto un vincitore solo nel 1929 e nel 1945 (i campionati non vennero disputati), mentre non era stato omologato il titolo della stagione 1943-1944.