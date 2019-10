Piove dentro l'Allianz Dome, Trieste-Olimpia Milano si gioca domenica alle 12 al PalaLido

Rinviata di un giorno e con campo inverito la sfida tra Pallacanestro Trieste e AX Armani Exchange Milano, valida per la terza giornata di Serie A. Purtroppo le violente precipitazioni degli ultimi giorni che hanno colpito il capoluogo giuliano hanno reso inagibile l'Allianz Dome e così, a causa delle necessarie verifiche sul tetto e sul resto della struttura del palazzetto, la sfida è stata posticipata al giorno successivo, domenica 6 ottobre, e si disputerà all'Allianz Cloud di Milano, il nuovo PalaLido. Nell'impianto giuliano pare che si siano verificati degli allagamenti e si sono avute infiltrazioni piuttosto copiose d’acqua sino a ridosso del parquet.

Questo il comunicato della Pallacanestro Trieste:

" Pallacanestro Trieste rende noto che, a seguito delle copiose precipitazioni che hanno caratterizzato la città di Trieste, la gara con Milano non verrà disputata nella giornata di sabato 5 ottobre. A seguito di un confronto con la ditta manutentrice dell’Allianz Dome, si sta procedendo passo dopo passo con la verifica di tutte le sezioni dell’impianto elettrico del palasport di Via Flavia "

" La tempistica individuata per emettere un riscontro sulla disponibilità effettiva dell’impianto è definita in tre giorni: in accordo con l’AX Armani Exchange Milano, Lega Basket Serie A e Federazione Italiana Pallacanestro, verrà successivamente programmata una nuova data per recuperare la gara "

Questo l'annuncio dell'Olimpia Milano sul cambio di campo:

